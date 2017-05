Wer plagt sich Meter für Meter den Berg hinauf, nur um dann umzukehren? Die Antwort erübrigt sich. Und wenn einem ein Hindernis in Form eines gelben Schildes mit der Aufschrift „Forstliches Sperrgebiet" den Weg versperrt? Auch da kommt Umdrehen immer seltener infrage. Nach dem Motto „Es wird schon nichts passieren" klettert man als Radfahrer oder Wanderer über die Absperrung.

„Es wird immer ärger", stellt Dieter Stöhr, stellvertretender Landesforstdirektor, fest, dass sich solche Vorfälle häufen. „Die Leute wissen nicht mehr, was Waldarbeit bedeutet. Wenn sie keine Motorsäge hören oder den Seilkran nicht sehen, denken sie, es wird nicht gearbeitet." Dabei könne sich die Gefahr hundert Meter weiter weg abspielen. Und dann passiert so etwas: Das Schild ignorierend, rauscht der Biker unbekümmert bergab. Gerade noch sieht ein Waldarbeiter den Fahrradfahrer auf sich zukommen.

Er senkt das Stahlseil von der Seilwinde ab, das er straff über den Weg gespannt hat. Doch es nützt nichts: Salto trotz Vollbremsung.

Firmen lehnen Aufträge ab

Das ist nur einer von mehreren gefährlichen Zwischenfällen, die sich in Tirol immer wieder zutragen, wie Stöhr sagt. „Auf der Nordkette haben wir das Problem, dass Firmen schon keine Aufträge mehr annehmen. Wir wollen jetzt mit einer Kampagne neues Bewusstsein für forstliches Sperrgebiet schaffen. Derzeit drehen wir einen Film und wir schulen die Waldaufseher."

Denn auch die Bauern sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie die Tafeln entfernen und den Weg wieder provisorisch herrichten sollen, wenn sie gerade nicht arbeiten. „Damit kann man die Akzeptanz der Schilder erhöhen. Sonst denken die Leute, dass da sowieso nicht gearbeitet wird."

Für den Fall, dass ein Unfall passiert, seien die Waldbauern zwar prinzipiell rechtlich abgesichert, solange sie die Wege ordnungsgemäß absperren. Im Einzelfall entscheide aber der Richter. Keiner wolle sich unnötig einen Prozess aufhalsen.

Ähnliches berichtet Ferdinand Grüner, Direktor der Landwirtschaftskammer. „Mit den E-Bikes verstärkt sich das noch. Immer mehr kommen auf den Berg." Man dürfe nicht vergessen, dass Waldbesitzer auch Verpflichtungen hätten, etwa Käferholz aus dem Wald zu holen. „Ein Nebenerwerbsbauer hat dazu oft nur am Wochenende Zeit. Bei Schönwetter spitzt sich die Lage zu. Wenn die Wege stark von Erholungssuchenden frequentiert sind, kann man kaum im Wald arbeiten." Viele Waldbesitzer hätten ein „ungutes Gefühl", wenn sie ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und gleichzeitig wissen, dass die Absperrung ignoriert wird. „Man will ja niemanden auf dem Gewissen haben." Eine Lösung muss her.

Neue App zur Tourenplanung

Das Naheliegende, den Weg schon am Fuße des Berges zu sperren, sei aufgrund verschiedener Besitzverhältnisse nicht einfach umzusetzen. Nun überlegen die Mitglieder der Initiative „Bergwelt Tirol — miteinander erleben", wie man trotzdem früh genug auf Sperren hinweisen könnte. Wenn man schon an der Absperrung steht, könnten dort angebrachte QR-Codes für das Smartphone Ausweichziele anbieten. Für eine „super Idee" hält Stöhr die App, die von der oberösterreichischen Firma upmove entwickelt wird. „Wir möchten eine App machen, in der Grundeigentümer und Erholungssuchende forstliche Sperren erfassen können", sagt Geschäftsführer Dietmar Gruber. Die App, die ab Herbst kostenlos bereitstehen soll, hilft bei der Tourenplanung. Damit soll keiner mehr vor verschlossenen Wegen stehen. (Theresa Mair)