Wo sind Tiroler Wohnmobilfahrer im Frühling? Nicht da, mussten wir bei der Recherche feststellen. Logisch, wenn es bei uns phasenweise regnet oder schneit, dann nutzt der mobile Spontan-Tourist sein Gefährt am liebsten. „Wir sind gerade in Meran, hier hat’s schon ein paar Grad mehr“, lacht Franz Öfner (60) Anfang Mai ins Telefon. Aber seine Freundin und er seien ja bald wieder da, dann könne man sich schon treffen.

Von 100.000 Euro bis zur Million

Reisemobile, wie Gefährte dieser Art im Fachjargon heißen, erleben gerade einen beeindruckenden Aufschwung. Die Betreiber der Online-Plattform www.camping.info haben erhoben, dass 2016 in Österreich 24.922 Wohnmobile zugelassen waren. Das ist ein Zuwachs von 4,81 Prozent im Vergleich zu 2015, Tendenz steigend.

Bei den Wohnwägen wuchs die Zahl im selben Vergleichszeitraum um nur knapp ein Prozent auf 37.316 an. Der klassische Wohnwagen ist also noch stärker vertreten, im Trend liegt er aber nicht. Der Grund dafür sei laut den Studienautoren der Wunsch nach flexibler und kurzfristiger Reiseplanung.

Es geht also um Mobilität. Das passt zum Zeitgeist. „Minimalismus“ ist das Wort der Stunde, sagen Zukunftsforscher. Die Reduktion liegt im Trend. Man will sich nicht mehr festlegen. Wie das konkret aussehen kann, ist so unterschiedlich wie die Mitglieder der Gesellschaft, in der wir leben. Dem einen reicht ein VW-Bus California Beach, den es ab circa 65.000 Euro zu kaufen gibt.

Für den anderen soll es lieber ein rollendes Wohnzimmer von traditionellen Camping-Marken wie Hymer oder Dethleffs sein. Solche Wohnmobile kosten um die 100.000 Euro, je nach Ausstattung. Aber nach oben ist die Grenze offen.

Für ein Luxusgefährt von Vario Mobil muss man circa 650.000 Euro zahlen, wer alle Extras nimmt, überscheitet die Million. Dafür gehört eine integrierte Garage fürs Cabrio dazu und die maximale Aufmerksamkeit auf jedem Campingplatz. Mit Reduktion hat das dann natürlich nicht mehr besonders viel zu tun.

Aber was ist denn ein Wohnmobil-Urlaub überhaupt? Eine Glaubensfrage. Der Dauercamper, der den ganzen Sommer an ein und demselben Ort verbringt, hat mit den rollenden Mobilen wenig gemein. In dieser Frage sind sich alle Wohnmobilfahrer einig.

So unterschiedlich ihre Gefährte auch sein mögen, das Lebensgefühl, auf vier Rädern Urlaub zu machen, sei verbindend und einzigartig. „Für mich beginnt der Urlaub genau vor der Tür“, schwärmt Monika Grosch (61) aus Ampass. „Sobald wir losfahren, habe ich ein Gefühl von Freiheit.“ Das unterscheide das Urlaubserlebnis stark von einem Hotelurlaub. Eine Anreise mit dem Flugzeug wäre doch nur Stress.

Miete ab 60 Euro pro Tag

Der Berliner Jungunternehmer Dirk Fehse hat den Trend zum Geschäftsmodell gemacht. Über seine Online-Plattform namens „Paul Camper“ können Wohnmobil-Besitzer ihre Wägen vermieten. Das System erinnert an die Vermietplattform Airbnb. So können Interessierte auch für wenig Geld den Camper-Urlaub erleben. Die Mieten liegen bei 60 bis circa 120 Euro pro Tag. Seit einem Australien-Urlaub ist der 26-jährige Dirk Fehse selbst überzeugter Wohnmobil-Fahrer. Seitdem gilt er als Missionar des neuen Camper-Glücks.

(K)eine Fahrt ins Blaue

26 Jahre ist Peter Kodera (72) im Urlaub nach Kanada geflogen. Dort hatte er ein Haus am Meer. Ein Traum, den er 2012 aufgab. Der Weg war einfach zu weit, das Land liegt schließlich nicht um die Ecke. Sein neues Ferienhaus hingegen tut das sehr wohl. Mit einem Dethleffs Advantage hat der Innsbrucker auf vier Räder umgestellt.

Inspiriert wurde er zu dieser Art von Urlaub schon in Kanada. „Dort sind wir mit einem Dodge viel unterwegs gewesen und konnten direkt am Meer stehen bleiben“, erinnert sich der Herausgeber der Faschingszeitung Höttinger Nudl an die Zeit in Übersee. Eine Erinnerung an damals ist das Wunschkennzeichen mit dem Namen „Digby“. So heißt der Ort, in dem die Koderas immer urlaubten. Von Wehmut dennoch keine Spur.

„Ich bin mit dem Wohnmobil immer unabhängig, das schätze ich sehr“, meint Kodera. Und die Spontanität sei auch ein ganz neues Lebensgefühl, so halb zumindest: „Ich mache mit dem Wohnmobil auch gerne eine Fahrt ins Blaue, aber mit allen Unterlagen“, gesteht der leidenschaftliche Organisierer. So ganz ohne Plan, das sei halt doch nichts für ihn. Dass sein Dethleffs alle Annehmlichkeiten bietet, kann Kodera und seine Frau übrigens nicht davon abhalten, nach Lust und Laune auch im Hotel zu übernachten: „Das machen wir einfach so, wie es uns gerade passt.“

Und seine Ziele? Die Insel Rügen und auch sonst gerne Ost- und Norddeutschland. Oder auch der höchstgelegene Campingplatz Europas, der übrigens ganz in der Nähe liegt, nämlich in Galtür.

Eine gelungene Bekehrung

Für Stefanie Dohr (28) aus Ehrwald ist das alles noch ganz neu. Im letzten Sommer hat ihr Freund Christian sie einfach überredet und „ich wollte davor von Camping wirklich nichts wissen“. Aber dann ließ sie sich überrumpeln, stieg mit ein in den VW California und sagt seitdem so Sachen wie „Es ist der totale Wahnsinn“, „Die Entspannung beginnt sofort“ oder „Das ist ein komplett neues Lebensgefühl“.

Kurzum, die Frau ist überzeugt. „Ich hätte es mir wirklich nie gedacht, dass ich das Hotelzimmer nicht vermissen werde, aber der Calli ist alles, was ich brauche.“

Mit „Calli“ meint sie liebevoll ihren VW California, mit dem sie am 8. Juli beim 1. Lechtaler Bullitreffen teilnehmen wird. Zwei Tage unter Gleichgesinnten – vom Oldtimer-Fahrer bis zum Neukäufer –, die über das für sie beste Auto der Welt philosophieren werden. In der Wohnmobil-Community sind die VW-Fahrer eben noch einmal eine Klasse für sich. Sie kommen mit wenig aus, aber das muss dafür sehr gut aussehen. Und ihr Wagen ist mit einer Höhe von unter zwei Metern überall mit dabei. Der Bulli wird im Alltag nämlich auch als Auto genutzt.

Dennoch, ausgrenzend will Stefanie Dohr das nicht verstanden wissen: „Dass am Campingplatz alle gleich sind, ist das Schöne daran. Egal ob mit Doktor-Titel oder wie man sich angezogen hat, zum Waschhaus müssen alle zu Fuß.“ Das liebe sie am meisten. Und die Hilfsbereitschaft sei immens: „Die Batterie war leider schon einmal leer, das kann passieren, aber da haben wir nicht lange auf Hilfe warten müssen.“

Diesen Sommer zieht es Stefanie und ihren Freund über die klassische Tiroler Camping-Route an den Gardasee und dann weiter nach Jesolo. Ein Hotel brauchen sie dafür nicht, denn „ich schlafe nur noch auf meiner eigenen Matratze“.

Hüttenwirt auf Achse

Einen Range Rover Defender ein Wohnmobil zu nennen, ist natürlich übertrieben. Auf den zweiten Blick ist das Geländefahrzeug mit Ausbau aber das Destillat des idealen Wohnmobil-Lebensgefühls.

Oder wie Franz Öfner (60) das nennt: „Wir haben den größten Garten der Welt.“ So sieht er das, wenn er mit seiner Freundin Katharina Schimetschek (44) unterwegs ist. Die Betreiber der Koglmoos Alm in Gallzein bei Schwaz sind gerne unterwegs. Im Sommer ist das wegen der Hütte nur zwei Tage die Woche möglich, aber im Oktober zieht es die beiden wieder auf die Straße, die Bundesstraße wohlgemerkt, denn auf der Autobahn haben die beiden nichts verloren. Und dann geht es „dorthin, wo es warm ist“.

Bei einer der letzten Fahrten ist ihnen das auf Sizilien ein wenig zu gut gelungen. „Bei 42 Grad in der Nacht schläft keiner mehr“, erinnern sich die beiden. Ein Camper-Kollege nebenan, in einem weitaus luxuriöseren Gefährt, ist beim Ausfall seiner Klimaanlage aus dem Wohnmobil geflüchtet. Das kann den beiden nicht passieren, sie haben gar keine.

Und der schönste Moment? Viele. Etwa den, wenn sie es sich auf der Kühlerhaube mit einem gekühlten Bier – so viel Luxus muss sein – gemütlich machen. Oder wenn nachts die meistens doch etwas mildere Luft durch die Reißverschluss-Fenster im Fetzendach zieht. Viel Platz haben die beiden in ihrem „Wohnmobil“ nicht. Zum Leben gibt es rund drei Quadratmeter und die werden noch mit dem Hund, einem Border-Collie-Mischling, geteilt. Für die geplante Weltreise in zwei Jahren muss der heiß geliebte Defender deswegen gegen einen umgebauten Mercedes 310 ausgetauscht werden. Der wird auch keine Klimaanlage haben, aber ein Kühlschrank fürs Bier ist dabei.

Der Weg ist das Ziel

„Wenn es mir gefällt, bleibe ich stehen“, sagt Werner Grosch (62), Obmann vom Tiroler Wohnmobilclub. Hinter diesem Satz verbirgt sich die Erfahrung der letzten fünf Jahre. Zu diesem Zeitpunkt haben der Ampasser und seine Frau auf das Wohnmobil umgesattelt und was vorher undenkbar war, ist jetzt Gesetz: „Wir können uns den Urlaub nicht mehr anders vorstellen.“

Nur gemächlicher lässt es Grosch im Laufe der Jahre zugehen: „Ich erinnere mich an eine unserer ersten Italien-Reisen, da war ich danach komplett fertig. Wir wollten das Ziel mit Gewalt erreichen und hatten viel zu viele Programmpunkte.“ Dass Urlaub so keinen Sinn macht, war schnell klar. So wurde, ganz sprichwörtlich, der Weg das Ziel. Damit ist die Bundesstraße der bevorzugte Reiseweg.

Gerade sind sie zu einem fünfwöchigen Urlaub zur Mecklenburgischen Seenplatte aufgebrochen. Noch kurz davor, als in Tirol noch mal der Schnee lag, war Zeit für einen Termin mit der TT. Dass schlechtes Wetter auch im Urlaub passieren kann, ist den Groschs egal. Ein Blick in ihren Hymer Duo Mobil klärt, warum. Es gibt eine große Sitzecke, Fernseher, eine Küche und ein abtrennbares Ankleide- und Badezimmer. Man ahnt, dass es hier besonders gemütlich ist, wenn es draußen schüttet.

Aber die Groschs begegnen dem jeweiligen Klima auch mit Haltung: „Sonnenschein wirkt köstlich, Regen erfrischend, Wind aufrüttelnd, Schnee erheiternd. Wo bleibt das schlechte Wetter?“ steht auf ihrem Wohnmobil. Mit der Einstellung kann es nur schön werden.