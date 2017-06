Von Irene Rapp und Matthias Christler

Es waren einmal ein paar Läufer, die ihrer Leidenschaft nicht auf der Straße, sondern im Gelände nachgingen. Damals sprach man auch noch vom Laufen und man trug einen 0815-Laufschuh. Heute nennt sich das Ganze Trailrunning, geht die Zahl jener, die über Stock und Stein laufen, täglich in die Höhe und schießen Wettkämpfe wie Schwammerln aus dem Boden. Dass der Markt – von Tourismusverbänden bis zur Sportartikelindustrie – mit unterschiedlichsten Angeboten darauf reagiert und das Ganze möglicherweise noch vorantreibt, versteht sich von selbst.

Pitztaler hat die Nase vorn

Im Pitztal etwa setzt man schon seit einigen Jahren auf jene, die von Marathons durch die Städte dieser Welt die Nase voll haben. Das entsprechende Paket kann sich sehen lassen: Im ganzen Tal gibt es 270 Kilometer ausgeschilderte Strecken, einmal im Jahr findet ein Trailrunning-Symposium statt und ein Bewerb, der mit fünf Distanzen – von 15 bis 100 Kilometern – jeden Interessierten ansprechen soll. „2015 nahmen am ,Pitz Alpine Glacier Trail‘ 250 Läufer teil, 2016 waren es 650“, erzählt Nathalie Zuch vom TVB Pitztal. Heuer findet der Bewerb bereits das fünfte Mal statt und wird natürlich noch mehr Teilnehmer anziehen als im Vorjahr.

Dass das Laufen über Stock und Stein derzeit großes Thema ist, weiß man auch am anderen Ende des Landes. Dort geht am 18. Juni der 48. Ebbser Koasamarsch über die Bühne. Seit zwei Jahren gibt es neben den Wanderstrecken drei Trailrunning-Distanzen, „weil einige Teilnehmer ohnehin immer schon nicht gegangen, sondern gelaufen sind“, erzählt Jürgen Sevignani vom Veranstalter, dem Wintersportverein Ebbs. Vor Kurzem wurden die drei Laufstrecken permanent beschildert – für alle, die am 18. Juni keine Zeit haben und bei ihrem Lauf durch das Kaisertal nicht in die Irre geraten wollen.

Auch im Ötztal springt man auf den Zug auf: Dort gibt es in Obergurgl im Juli erstmals einen Trailrunning-Bewerb, der bis fast auf 3000 Meter hinauf führt und mit 42 Kilometern sowie 2700 Höhenmetern aufwartet. Eine Marathon-Distanz also, und das noch hoch oben, wo die Luft ohnehin dünner wird und die Beine schwerer. Beim Abwärtslaufen erholt man sich zwar etwas, dafür muss man im Vergleich zum Laufen auf Straßen die Konzentration ständig hochhalten, auf dass kein Stein oder keine Wurzel zur Stolperfalle wird.

Einer, der die Faszination Trailrunning am eigenen Leib spüren will, ist Florian Grasel. Er hat den 3. Platz über 67 Kilometer beim „Innsbruck Alpine Trailrun“ erreicht und geht Anfang August im Pitztal an den Start: „Viele Läufer, die Marathons gelaufen sind, wollen in die Natur raus. Für die Arbeit ist man ohnehin ständig in der Stadt, hat Stress, dann will man nicht auch dort laufen – in unserer schnelllebigen Welt eine logische Entwicklung“, sagt der 35-jährige Niederösterreicher, der im Jahr ca. 5000 Kilometer rennt. Nicht ohne Erfolg: Den Großglockner-Ultratrail 2016 über 110 Kilometer und 6500 Höhenmeter hat er 2016 mit einer Zeit von knapp über 15 Stunden gewonnen.

Was ist Trailrunning eigentlich?

Wer sich das nicht zutraut: Der „Vienna Trail Run“ wartet mit nur 14 Kilometern sowie 590 Höhenmetern auf. Ein Bewerb, der von der ATRA – der Austrian Trail Running Association – als „Speed Trail“ eingestuft wird.

Als „Ultra Trail“ hingegen darf sich ein Lauf erst ab 110 Kilometern bezeichnen. ATRA-Obmann Thomas Bosnjak weiß auch um die genauen Begrifflichkeiten der Szene. „Bei einem Traillauf wird auf ausgewiesenen Wanderwegen bergauf und bergab gelaufen. Beim Berglauf ist man nur bergauf unterwegs und beim Crosslauf geht es durch Wald und Wiese, aber auf eigens dafür ausgesteckten Strecken.“

Cross- und Bergläufe werden seit Längerem vom österreichischen Leichtathletikverband (ÖLV) ausgerichtet, der sich inzwischen auch um die Trailrunning-Szene bemüht. Noch ist unklar, wie sich die Strukturen künftig entwickeln und wer Meis­terschaften – ÖLV oder ATRA – ausrichten wird. Der internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) hat vor zwei Jahren Trailrunning jedenfalls als eigene Disziplin anerkannt.

Obwohl neue Verbände entstanden sind, die Läufe immer mehr Zustrom haben und die Industrie jährlich bessere Laufschuhe auf den Markt bringt, ist Trailrunning – abgesehen vom Begriff – allerdings nicht so modern, wie es derzeit wirkt. „Laufsport in dieser Form hat es bereits vor 70, 80 Jahren gegeben. Die Leute liefen im Gelände, weil es einfach nicht so viele asphaltierte Straßen gab“, weiß der Innsbrucker Lauf-Experte Andreas Tomaselli (ehemaliger Crosslauf-Staatsmeister, Coach).

So entstand der Hype

Hochleistungssportler trainierten ab den 1930er-Jahren in Skandinavien bergauf und bergab im Gelände. „Das nannte sich Fartlek, zu Deutsch Fahrtspiel, und hatte den Sinn, dass Sportler unterschiedliche Belastungen trainieren. Das Intervalltraining leitet sich davon ab“, weiß Tomaselli. Finnlands Weltklasse-Athlet Paavo Nurmi (1897-1973) war einer der Ersten, der sich so fürs Laufen im Flachen fitmachte und einen Weltrekord nach dem anderen aufstellte.

Im Hobbybereich ist Trailrunning je nach Distanz eine ambitioniertere Form des Joggens im Gelände. Bei Leistungssportlern waren es eher die Crossläufe, die als Disziplin dem Trailrun ähneln. Der seit 1973 ausgetragene Rennsteiglauf im deutschen Thüringer Wald ist mit 15.000 Teilnehmern der größte Landschaftslauf bzw. Crosslauf Europas.

„Der momentane Trailrun-Hype hat schon vor 15 Jahren begonnen, als Salomon, der eigentlich nur Bergschuhe machte, auch beim Laufsport mitmischen wollte. Dann sind immer mehr Trailrunning-Schuhe auf den Markt gekommen“, sagt Tomaselli. In der Folge hätte sich eine neue Zielgruppe entwickelt aus Sportlern, die gerne am Berg waren und auch laufen wollten bzw. die immer schon gelaufen sind und auch auf die Berge wollten.

Neu sind auf jeden Fall die neuen Möglichkeiten der Vermarktung: Florian Grasel etwa nennt sich auf Facebook „Trailbeard“ und berichtet auf der Plattform über seine Erfolge. „Wenn du bei einem internationalen Lauf bei über 2000 Teilnehmern 30. wirst, ist das cool, aber mit der Platzierung brauchst du nicht zu einem Sponsor gehen. Es zählt nicht die sportliche Leistung, sondern wie du die vermarktest. Deshalb habe ich mit der ,Trailbeard-Seite‘ angefangen“, erzählt er ganz offen.

Doch egal, ob Trailrunning mit oder ohne Selbstvermarktung: „Unser Körper, speziell die Beinmuskulatur, ist auf das Laufen im Gelände ausgerichtet – eigentlich sogar genau dafür ausgelegt. Trailrunning bedeutet für den Körper ,back to the roots‘“, sagt Tomaselli. Also nicht nur über die Wurzeln, sondern auch zurück zu den Wurzeln.