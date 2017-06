Von Nicole Strozzi

Die Kunden stehen Schlange vor dem Sportgeschäft. Ein limitierter Turnschuh einer bekannten Marke ist gerade neu auf dem Markt. Passionierte Sammler sind bereit, mehrere hundert Euro für das Modell hinzublättern, viele von ihnen besitzen zig von den schicken Tretern, oftmals stehen sie ungetragen zu Hause im Regal. Superstars wie US-Rapper Kanye­ West oder Sängerin Rihanna werben für die Kultobjekte. Denn das sind Sportschuhe längst geworden: Kult. Wenn die Kunden Sneakers wollen, dann müssen die Hersteller produzieren, und zwar schnell, am laufenden Band – und zwar dort, wo es am billigsten ist.

Ein Fernsehteam des deutschen SWR blickte mit der Doku „Der Preis der Turnschuhe“ hinter die Fassade der schicken Lifestyle-Industrie und enthüllte, unter welch widrigen Bedingungen die Sportschuhe zum Hungerlohn produziert werden. Die Reise führte nach Kambodscha und Vietnam, wo die Stundenlöhne im Centbereich liegen. Mit Las­tern werden die Arbeiter täglich zu entlegenen Fabriken gebracht, in denen sie 24 Stunden im Schichtdienst Akkordarbeit leisten.

Chemikalien und Klebstoffe sind im Dauereinsatz,­ Mundschutz gibt es keinen. Regelmäßig werden die Arbeiter ohnmächtig. Wer es sich leisten kann, zum Arzt zu gehen, erhält lediglich den Rat, sich auszuruhen. Eine Arbeiterin blickt traurig in die Kamera. Sie würde sich so sehr wünschen, dass sie ihrem Sohn ein Paar jener Turnschuhe kaufen könnte, für die sie täglich schuftet. Denn sie seien ja so schön. Aber leider unleistbar.

Chemie landet beim Kunden

„Es ist unglaublich, was in Asien passiert“, sagt Ulf Lunge. Der Ex-Marathonläufer ist einer der wenigen, der Laufschuhe in Deutschland herstellt. Gemeinsam mit seinem Bruder Lars beweist er, dass es durchaus möglich ist, in Europa unter fairen Bedingungen zu produzieren. „Man muss nur auf Gewinn verzichten“, sagt Lunge. „Wir müssen keine Aktionäre bedienen.“

Die Lunge-Brüder haben eine eigene Technologie entwickelt, um nahezu schadstofffrei zu arbeiten. „Niemand kommt mit irgendwelchen Chemikalien in Kontakt. Wir sind bald so weit, dass wir komplett wasserbasiert kleben können“, sagt Lunge. Für die Chemikalien, die in Asien eingesetzt werden, würde man hierzulande, so Lunge, ins Gefängnis gehen.

Wie viel der Chemie letzten Endes auch beim Konsumenten landet, zeigen Konsumenten-Tests. So untersuchte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im vergangenen Jahr Kinderschuhe, darunter auch Sneakers. Einige der Schuhe waren so stark belastet, dass sie nicht hätten verkauft werden dürfen. Das sagt alles.

Welche Menge an giftigen Subs­tanzen die Arbeiter einatmen, kann man sich hier ausrechnen. „Das Problem ist nicht in den Griff zu bekommen“, sagt Lunge. Große Markenhersteller wüssten oft selbst nicht genau, wo und wie ihre Turnschuhe fabriziert werden. Oft gebe es mehrere hundert Vertragspartner und wenn Konsumentenschützer sich vor Ort ein Bild machen, dann werden nur Vorzeigebetriebe gezeigt, bei denen alles tipptopp läuft.

Was können Konsumenten also tun? „Sich erstens über die Produktionsverhältnisse informieren, auch im Geschäft“, sagt Gertrude Klaffenböck von der Organisation Clean Clothes. Vor allem sei entscheidend, wie produziert wird. Es habe sich nämlich gezeigt, dass das Wo oft weniger aussagekräftig sei als das Wie. „Made in Europa“ bedeutet nicht wirklich, dass die Umstände besser sein müssen. Wie unsere Recherchen in Südost- und Osteuropa gezeigt haben, werden dort oft keine existenzsichernden Löhne gezahlt und in machen Ländern liegt das Lohnniveau niedriger als z. B. in China“, sagt Klaffenböck.

Zweitens haben Kunden die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden: Derzeit läuft z. B. die Petition „Starker Schritt für Menschenrechte“, die Konsumenten unterstützen können (www.cleanclothes.at

schuhe). Unternehmen werden dabei aufgefordert, die Angaben zur Lieferkette, zu Produktions- und Arbeitsbedingungen sowie zu Umweltfaktoren offenzulegen. „Die Menschen, die unsere Schuhe herstellen, sind unsichtbar. Ihre ärmlichen Behausungen, ihr karges Essen und ihre schlechte Gesundheit passen nicht zum Image des Endproduktes“, erklärt Klaffenböck.

Kleine Fortschritte

Dass immer mehr Unternehmen fair in Deutschland oder Österreich produzieren, wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Dass ein Großer wie Adidas mittlerweile einen Herstellungsbetrieb im deutschen Ansbach betreibt, macht Hoffnung. Dennoch zählen in unserer hippen, schönen Lifestyle-Industrie Wettbewerb, Geld und Gewinn. Bis ein Umdenken stattfindet, werden Konsumenten wohl weiterhin für ihren Kultschuh vor den Geschäften Schlange stehen.