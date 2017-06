Wer öfters einmal werdende Mütter belauscht, hört immer wieder die Beschwerden über den picksüßen Zuckerbelastungstest und die Hoffnung, dass dieser negativ ausfällt – also kein „Schwangerschaftszucker“ vorliegt.

Denn Gestationsdiabetes ist kein Zuckerschlecken, sondern eine der häufigsten schwangerschaftsbegleitenden Erkrankungen. Die stark erhöhten Blutzuckerwerte steigern das Risiko von Komplikationen vor, während und nach der Geburt. Besonders oft sind übergewichtige Frauen betroffen.

Ergebnisse einer europäischen Studie lassen eine Lebensstiländerung noch vor dem vierten Schwangerschaftsmonat ratsam erscheinen. Ganz allgemein ist der Anstieg der Blutzuckerwerte eines der großen medizinischen Probleme, die mit der weltweiten Zunahme der Fettleibigkeit einhergehen. Riskant könne das auch schon für Frauen im gebärfähigen Alter werden, erklärt Gernot Desoye von der Uniklinik für Frauenheilkunde der Med-Uni Graz.

Durch den Einfluss der Schwangerschaftshormone steigt vor allem in der zweiten Schwangerschaftshälfte der Insulinbedarf der Schwangeren an. Wenn die Bauchspeicheldrüse die Insulinproduktion an den erhöhten Bedarf nicht anpassen kann, steigt der Blutzuckerspiegel. und es kommt zum Gestationsdiabetes.

Baby gewöhnt sich an Zucker

Übergewichtige Schwangere, die wenig Bewegung machen, haben ein höheres Risiko, Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. „Die Stoffwechselstörung der Schwangeren kann zwar nach der Geburt wieder verschwinden, sie birgt aber dennoch die Gefahr negativer Auswirkungen für Mutter und Kind in sich“, weiß Desoye. Aufgrund der erhöhten Blutzuckerwerte könnte sich der Stoffwechsel des Kindes schon vor der Geburt auf das ständige Kohlehydrat-Überangebot einstellen, es kann zu Fehlbildungen kommen und die Mütter selbst haben zudem ein erhöhtes Risiko, im späteren Leben Diabetes zu bekommen.

In Graz wird diese Stoffwechselstörung intensiv erforscht. Zuletzt untersuchte Desoye mit Partnern aus neun europäischen Ländern an rund 600 übergewichtigen Schwangeren die Wirksamkeit einer Ernährungsänderung – also weniger Fett und Kohlehydrate, dafür mehr Proteine – sowie verstärk­ter körperlicher Aktivität. Daraus erarbeiteten sie Empfehlungen.

Umstellung vor zweitem Drittel

Das zentrale Ergebnis: „Entscheidend ist es, auf einen gesunden, aktiven Lebensstil umzusteigen – und zwar noch vor dem vierten Monat“, hält Mireille van Poppel vom Institut für Sportwissenschaft der Uni Graz fest. „Jene Teilnehmerinnen aus ganz Europa, die nach umfassender Beratung im zweiten Drittel der Schwangerschaft sowohl die Ernährung als auch ihr Bewegungsverhalten geändert hatten, nahmen bis zum achten Monat am wenigsten zu.“ Dies habe allerdings keinen positiven Einfluss mehr auf das Risiko gehabt, Schwangerschaftsdiabetes zu bekommen: „20 Prozent haben zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche Gestationsdiabetes entwickelt, am Ende lag die Quote bei rund 30 Prozent“, so die Epidemiologin und Expertin für Bewegungsinterventionen.

Die Forscher schließen daraus, dass die Intervention schlichtweg zu spät angesetzt war. Eine Neuorientierung der bisherigen Ess- und Bewegungsgewohnheiten sollte laut Poppel „am besten schon vor der Schwangerschaft, jedenfalls aber vor dem vierten Monat“, passieren, um Schwangerschaftsdiabetes zu verhindern.

Im Zuge des DALI-Projektes wurde an der Med-Uni Graz auch eine Bank mit Bioproben der Schwangeren und ihrer Babys aufgebaut, in der das mütterliche Serum, Plazentagewebe und Nabelschnurblut analysiert und gespeichert wurden. In der europaweiten Folgestudie sollen nun die langfristigen Effekte bei den Müttern und ihren Babys untersucht werden. (APA)