Von Andrea Wieser

Sie ist zurück, die knappe, enge Badehose für den Herren. Wer jetzt in der Badetasche von vor über 30 Jahren wühlt, ist aber auf dem Holzweg. Nicht unbedingt, weil sich der Schnitt so dramatisch verändert hat, aber mit Sicherheit die Materialien. Also weg mit dem alten Teil, es ist Zeit für was Frisches. Das Zauberwort im Fachhandel dafür lautet übrigens „brief“, was auf Englisch so viel bedeutet wie „kurz“.

In der männlichen Badehosenkür gibt es darüber hinaus im Sommer 2017 wenig verbindliche Regeln. Die Herren können sich in der ganzen Bandbreite bedienen. Für treue Surfer-Boys wird die Hose immer lang sein. Der Klippenspringer braucht es knapp. Und auch im Klassiker, der Badeshorts, braucht man sich nicht zu verstecken.

Wer also seine Lieblingshose mit der idealen Passform gefunden hat, muss nur noch den Absprung am Badesteg würdig hinbekommen. Den kann man leider nicht kaufen, den muss man üben.