Von Irene Rapp

Pertisau – Das Karwendel kennt Plätze, wo man sich gegenseitig auf die Füße steigt, und Plätze, wo man nahezu allein unterwegs ist. Die Wanderung auf die Rappenspitze im südöstlichen Teil des Naturschutzgebietes gehört eindeutig in die zweite Kategorie.

Vor zwei Wochen sind wir bei traumhaftem Wetter auf die 2223-Meter-Erhebung gewandert. Dabei mussten noch einige Schneefelder überquert werden, die in der Zwischenzeit jedoch geschrumpft sein dürften. Vom Alpengasthaus Falzturn aus ist die Rappenspitze jedoch sonst ohne größere alpine Herausforderungen erreichbar. Allerdings sind rund acht Kilometer Weglänge hin und retour sowie 1200 Höhenmeter (hinauf) zurückzulegen.

So kommt man hin: Bis nach Pertisau und zum Eingang in die Karwendeltäler fahren. Bei der Mautstelle sind 4,5 Euro zu entrichten, dann kann die Fahrt weitergehen. Beim Parkplatz vor dem Alpengasthaus Falzturn das Fahrzeug abstellen, dann geht man bis zu den Gebäuden, hinter dem letzten zweigt südseitig links ein Weg in den Wald hinauf ab (Wegweiser).

Gleich zu Beginn muss man über einige Kehren ziemlich steil durch einen reizvollen Mischwald hinauf, man folgt immer der Beschilderung 234 (leicht zu merken!). Einmal ist ein Forstweg zu queren, sofort biegt man aber wieder auf den kleinen Pfad in den Wald ein. Bald wird es lichter und man gelangt in ein kleines Tal zwischen Dristenkopf (2005 m, links) und Hirschenkopf (1746 m, rechts). In steilen Kehren das zum Teil schottrige Kar hinauf – man bezwingt quasi die erste Stufe hinauf zur Rappenspitze.

Nach rund 1,5 Stunden erreicht man ein lichtes Waldstück mit Bank und Bildstock, dann flaches Almgelände. Hier liegt die Dristl- alm (1644 m) samt kleinem Gewässer, wo ab Juli Jungvieh betreut wird. Gastbetrieb gibt es auf der Dristlalm jedoch keinen. Eigentlich wäre schon hier ein schönes Platzerl zum Die-Seele-baumeln-Lassen, wir gehen aber auf dem sichtbaren kleinen Pfad in südlicher Richtung weiter und einen kleinen Hügel aufwärts. Vorbei an einem Viehbrunnen und einer Holzhütte, und bald erreicht man einen Punkt, wo es überraschenderweise einige Meter bergab geht.

Von hier aus ist auch schon die Rappenspitze zu erkennen und es wird einem bewusst, dass diese noch nicht so leicht zu haben ist – da noch weiter entfernt als gedacht. Über einen Grasgrat (nicht extrem schmal, aufpassen muss man trotzdem), dann einige Meter in waldigem Gelände hinab, um im so genannten Brunntal wieder in einen Kessel aufsteigen zu müssen.

Auf einem schottrigen Weg geht es nun hinauf bis zu dem bereits erwähnten steilen Schneefeld: Bei unserer Tour waren gute Tritte vorhanden und der Schnee weich, daher stellte diese Stelle kein Problem dar. Wer nicht sehr alpinerfahren ist, sollte jedoch – vor allem bei hartem Schnee – auf die Tour verzichten.

Hat man diese Passage überwunden, ist die zweite Stufe auf dem Weg zur Rappenspitze geschafft: Man befindet sich nun in der reizvoller Landschaft des Nauderer Kars, das an ein Amphitheater erinnert und mit einem kleinen See aufwarten kann. Auch hier lag noch ein wenig Schnee, doch das Weitergehen war kein Problem.

Man hält sich rechts (Wegweiser) und gelangt hinauf auf den Nordrücken der Rappenspitze, hier hat man quasi die dritte Stufe geschafft. Und während man von weiter unten noch nicht erahnen konnte, wie man diesen Karwendelgipfel mit ganz eigener Form bezwingen mag, ist es von hier aus klar. Hat man nämlich den Felsaufbau des Berges erreicht, führt ein ziemlich steiler Pfad über die letzten Meter hinauf zum Gipfel, den man in rund 15 Minuten erreicht.

Das schöne Gipfelkreuz ist übrigens noch relativ neu: Erst 2010 wurde es aufgestellt, von den „Vomper & Schwazer Skitourenfreunden“. Denn – das zeigen entsprechende Einträge im Gipfelbuch – die Rappenspitze wird auch im Winter angesteuert. Nicht sehr oft, aber das ist auch im Sommer nicht anders.

Auf dem Gipfel trafen wir dann einen Bergsteiger, der über den Südgrat der Rappenspitze zur vom Gipfel aus sichtbaren Naudersalm (1860 m) abstieg. Wer sich dafür entscheidet, sollte alpinerfahren und trittsicher sein. Von der Naudersalm wäre dann der Abstieg weiter über den Lunstsattel hinab in den Gramaier Grund mit Rückweg zum Parkplatz möglich.

Wir entschieden uns aber für den Abstieg auf dem bereits bekannten Weg. Steinböcke sahen wir leider keine – angeblich gibt es hier manchmal Sichtungen –, dafür viele Gämsen, die keinerlei Scheu zeigten.

Was uns noch auffiel, waren allerdings die unterschiedlichen Schreibweisen des Falzthurntales – das einmal mit „h“ und einmal ohne geschrieben wird. Auf das „h“ verzichtete man etwa beim Alpengasthaus Falzturn, dem Ausgangspunkt dieser Bergtour. „In ganz alten Überlieferungen wurde das Falzthurntal nie mit ,h‘ geschrieben. Deshalb gibt es auch bei uns keines“, erklärt Hansjörg Kostenzer, dessen Familie das Gasthaus bereits in dritter Generation betreibt.

Zu Zeiten von Kaiser Maximilian I. soll in diesem Bereich eine Pferdealm gewesen sein. „,Falzturn‘ kommt übrigens aus dem Lateinischen und heißt ,gekrümmtes Tal‘“, sagt Kostenzer. Und noch eine lustige Geschichte weiß er zu berichten: Demnach bekamen in alten Zeiten Buchstabensetzer für ihre Arbeit pro Buchstabe gezahlt. „Anscheinend haben sie dabei oftmals ein ,h‘ in Wörter hineingeschwindelt, um mehr zu verdienen. Aber das habe ich auch nur erzählt bekommen“, lacht der Wirt.