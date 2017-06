Innsbruck – Unter dem Motto „Ganz Innsbruck tanzt“ laden der Innenstadtverein und der Innsbrucker Handel morgen Freitag von 17 bis 23 Uhr erneut zu einer langen Einkaufsnacht in die Landeshauptstadt. Wie jedes Jahr werden Zehntausende Shoppinginteressierte erwartet.

Das Rahmenprogramm dieser Einkaufsnacht ist gemäß dem titelgebenden Motto ganz auf das Thema Tanz ausgerichtet. Sowohl in der Innenstadt als auch in den Einkaufszentren gibt es Bühnen und Vorführungen am laufenden Band. So wird beispielsweise in der Altstadt ab 17 Uhr die Vertikaltänzerin Martha Laschkolnig zusammen mit dem Vertikaltuchduo Evella sowie der Handbalancerin Stefanie Millinger spektakuläre Luft­akrobatik zeigen. Im Kaufhaus Tyrol gibt es Hip-Hop-Gruppen, in den Rathausgalerien Landestheater-Szenen, der Sillpark lockt mit Seidenfächer-Tänzen und das Dez unternimmt eine tänzerische Weltreise.

Am Sparkassenplatz tritt das Duo Tobarich aus Barcelona auf, am Wiltener Platzl lädt „Latin Flavour“ zum gemütlichen Verweilen und Einkaufen ein. Am Eingang zur Altstadt wird die bekannte Einwaller-Show-Bühne aufgestellt und auch die Markthalle bietet jede Menge Musik und Genuss. (TT)