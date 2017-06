Kufstein – Tag zwei des Festungsstädter Musikfestes „Kufstein unlimited“ begann so wie der erste endete: Als eine einzige große Party in der Innenstadt. Am Freitagabend hatten noch Zoë Straub und Thomas David für umjubelte Auftritte gesorgt, heute Abend stehen die Hauptacts bevor.

Die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010, Lena Meyer-Landrut steht ab 21.20 Uhr auf der Hauptbühne am Fischergries. Umrahmt von Sänger Lemo (20.25 Uhr) und der österreichischen Boygroup Flowrag (19.30 Uhr). Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Doch zuvor gehörten bei Kaiserwetter am Nachmittag die Straßen den Gauklern und natürlich wieder viel Musik – einige Eindrücke sehen Sie in der Bildergalerie.

Am morgigen Sonntag startet der dritte und für heuer letzte Tag von „Kufstein unlimited“ wieder um 11 Uhr, die letzten Auftritte sind für 15 Uhr geplant. Infos unter www.kufstein-unlimited.at (TT)