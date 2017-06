Von Markus Schramek

Innsbruck – Für den Normalo-Verbraucher sind Kaffee und Kakao selbstverständlich. Ein koffeinhaltiges Warmgetränk und zu Schokolade veredelter Kakao sorgen für Entspannung und Genuss.

Was der Konsument nicht sieht, sind die Bedingungen, unter denen diese Produkte hergestellt werden. Doch der Blick darauf lohnt sich. Denn die Geschichte von Kaffee und Kakao, zweier tropischer Gewächse, ist bis zum heutigen Tag verbunden mit Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Eine Ausstellung der Menschenrechtsorganisation Südwind in Innsbruck widmet sich diesen Schattenseiten (Details am Textende).

„Kakaobäuerinnen in Ghana verdienen im Schnitt 75 Cent pro Tag, das ist weit unter der Armutsgrenze“, berichtet Caroline Sommeregger von Südwind Tirol. Kinderarbeit ist aufgrund solch niedriger Einkommen weit verbreitet. Rund zwei Millionen sind es allein in Ghana und der Elfenbeinküste, den zwei größten Kakaoproduzenten.

Gütesiegel à la „Fairtrade“ versuchen gegenzusteuern. Die Rohstoffe für Kaffee- und Schokowaren mit solchen Siegeln stammen von Bauern, denen Mindestpreise zugesichert werden. „Das ist nur ein erster Schritt“, so Sommeregger. Ziel müsse es sein, Bauern und Landarbeitern ein Einkommen zu garantieren, das ihre Existenz absichert.

Fakten zum Kaffee

Heimat Afrika. Kaffee stammt ursprünglich aus Äthiopien in Nordostafrika. Von dort gelangte die Pflanze im späten Mittelalter zunächst in den Jemen auf der Arabischen Halbinsel; die jemenitische Hafenstadt Mokka war das Zentrum des Kaffeehandels. 1615 brachten Kaufleute Kaffee nach Europa. In Venedig, Wien und London öffneten erste Kaffeehäuser.

Zwei dominante Sorten. Arabica und Robusta sind die wichtigsten Kaffeesorten. Zwei von drei Tassen Kaffee, die konsumiert werden, enthalten diese Sorten.

Wo wird heute produziert? Die tropischen Länder Brasilien, Vietnam, Kolumbien und Indonesien sind die Hauptproduzenten. Fünf Konzerne beherrschen 45 Prozent des Weltmarkts. Den Kaffeebauern bleiben sieben bis zehn Prozent des Umsatzes. Bis zu 25 Millionen Menschen leben vom Kaffeeanbau.

Kaffee, kiloweise. Österreich ist ein Land von Kaffeeliebhabern: 8,3 Kilo sind es bei uns statistisch pro Kopf und Jahr. Das ist Rang 3 hinter Finnland (12,1 Kilo) und Norwegen (9,1).

Durstige Pflanze. Vom Anbau bis zur Röstung braucht Kaffee viel Wasser: 140 Liter pro Tasse. Die Entwaldung tropischer Gebiete und der Einsatz schädlicher Chemikalien sind weitere Negativfolgen der Kultivierung von Kaffee.

Fakten zum Kakao

Gefragte Baumfrucht. Kakaobohnen sind die Samen jener Früchte (Kakaoschoten), die auf Kakaobäumen wachsen.

Gewachsen im Süden. Das Gros des Kakaos stammt aus Westafrika (Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria, Kamerun) und aus Südamerika. Die Produzenten sind meist Kleinbauern mit wenig Anbaufläche.

Verspeist im Norden. In Europa und Nordamerika wird Kakao zu Schokolade verarbeitet. Hier werden auch zwei Drittel der Schokolade konsumiert.

Europa im Naschvergleich. Mit einem Schokoverbrauch von 11,5 Kilo pro Kopf und Jahr liegt Deutschland vor der Schweiz (11,1 kg) an der Spitze. Auch Österreich befindet sich mit 8,5 kg beim Naschen weit vorne.

Milliardengeschäft für wen? Mit Schokolade werden nach Schätzungen heuer allein in Europa 30 Milliarden Euro umgesetzt. 80 Prozent davon gehen an die Hersteller von Schokolade und an die Supermärkte. Den Kakaobauern bleiben nur 6,6 Prozent des mit ihrem Anbauprodukt erzielten Geldes.

Kakao heißt Leben. Für 5,5 Millionen Bäuerinnen und Bauern auf der Südhalbkugel ist Kakaoanbau die Haupteinnahmequelle. 14 Millionen Landarbeiter und deren Familien sind ebenfalls auf Einkünfte aus der Kakaoproduktion angewiesen. Quelle: Südwind