Text: Theresa Mair

Menschen steigen auf Berge, gieren auf den Fensterplatz im Flugzeug und genießen von Terrassen und Türmen die Aussicht über die Stadt. Ein Perspektivenwechsel macht den Kopf frei und den Blick weit. Die Welt von oben zu sehen, den Überblick zu haben, gehört wahrscheinlich zu den ältesten Sehnsüchten.

Mit kleinen, wendigen Drohnen gelangen Menschen seit einigen Jahren in die unzugänglichsten Winkel, ohne je selbst die Bodenhaftung zu verlieren. Sie „betreten“ Favelas in Brasilien, in die sich kein Fremder je einen Fuß zu setzen wagt, dokumentieren Naturkatas­trophen und Kriegszerstörung. In der Szene sind „Dronies“ längst zum angesagten Selfie-Äquivalent avanciert. Der Quadrokopter ist ein geschätzter Hochzeitsgast.

Von oben herab

Im Bildband „Drone Views“ eröffnen Drohnenfotografien dem Betrachter neue Sichtweisen auf eine bekannte Welt: Ausgelutschte Motive wie die Christusstatue auf dem Corcovado in Rio erhalten durch die ungewohnte Perspektive wieder Spannung. Ein Kamelrennen in Dubai wird zu einem faszinierenden Schattenspiel. Die im Buch enthaltenen Fotos sind eine Auswahl aus der 2013 gegründeten Plattform Dronestagram (www.dronestagr.am), auf der sich Drohnenfotografen austauschen und ihre Bilder nach dem Vorbild des Online-Fotodienstes Instagram veröffentlichen. Wie Herausgeber Ayperi Karabuda Ecer betont, sind viele der Fotos zu einer Zeit entstanden, als sich Drohnen größtenteils noch in einer gesetzlichen Grauzone bewegten. Viele der Bilder sind aufgrund neuer Rechtslagen nicht wiederholbar, ihr Wert einmalig.

2014 hat Österreich das Luftfahrgesetz novelliert und strikte Regeln für den Drohneneinsatz eingeführt. Für alle Modelle, die mehr als 250 Gramm wiegen, muss eine Genehmigung eingeholt werden, wie Markus Pohanka von der Behörde AustroControl schildert.

Der Pilot muss zeigen, dass er mit dem Gerät umgehen kann und mit freiem Auge stets Sichtkontakt mit den fliegenden Vier- oder Vielfüßlern hat. Datenschutz, Naturschutz und privater Grundbesitz müssen respektiert werden. Von 3000 Anträgen sind bisher österreichweit 2400 genehmigt worden.

Bambi-Rettung mit Drohnen

Wider Erwarten schimpft Maximilian Boschi von der Innsbrucker Firma Drone Project gar nicht über diese Einschränkungen. „Für uns ist es jetzt feiner, weil wir früher nie gewusst haben, was wir dürfen und was nicht“, sagt er. Abgesehen von Drohnenfilmen und -fotos zu Freizeit- und Tourismuszwecken hat er sich mit seinem Team und vier – bald fünf – Drohnen auf technologisches Parkett gewagt, auf dem sie die Arbeit erleichtern und sogar zu Bambi-Lebensrettern werden.

„Nächste Woche fliegen wir in Salzburg unmittelbar vor der Mahd Felder mit der Wärmebildkamera ab und spüren Kitze auf“, erzählt Boschi. Die fliegende Rehkitz-Rettung komme den Bauern zwar noch recht teuer, es zeigten aber immer mehr Interesse daran. Boschi übernimmt auch Vermessungsaufgaben. Sogar Flutungssimulationen seien mit Drohnenhilfe und spezieller Software möglich. Der Bayerische Staatsforst hat die Tiroler Flieger für die Borkenkäfer-Früherkennung mit einer auf einer Drohne montierten Multispektral-Kamera engagiert. „Ohne Drohne müsste man durch den Wald gehen und bei jedem Baum genau hinschauen. Mit der Kamera kann man das sehr früh, noch in der Grünphase des Baumes, erkennen und diesen noch verarbeiten“, schildert er. Zudem haben die innovativen Flieger auch die biologische Schädlingsbekämpfung im Portfolio. Sie streuen Trichogramma-Schlupfwespen über Maisfelder, um dem Maiszünsler, einem Kleinschmetterling, den Garaus zu machen.

Seit heuer hat auch die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Landes eine eigene Drohne, die sie bei Bedarf an andere Landesabteilungen verleiht, wie Pilot Julius Skamen erzählt. Die Landes-Drohne sei zum Beispiel schon bei der Großbaustelle in Scharnitz eingesetzt worden, wo mit den Luftbildern kontrolliert wurde, wie sich die Umfahrung ins Landschaftsbild einfügt.

Manfred Pittracher von der Wildwasser- und Lawinenverbauung ist hörbar begeistert von den Möglichkeiten, die Drohnen eröffnen. „Wir haben bisher zweimal Drohnen eingesetzt und beide Male haben sie sich bewährt“, sagt er. Einmal ging es um eine Massenermittlung im Halltal nach Murenabgängen im Bettelwurfeck. Den zweiten Einsatz flog die Drohne 2015 nach der Katastrophe in Sellrain. „Es ist eine hilfreiche Technologie, die uns einiges an Erkenntnis gebracht hat, die Genauigkeit hat mich sehr verblüfft.“ Eventuell könne man sie auch in Rutschungsbereichen und zur Überwachung und Kontrolle von Bauwerken, wie bei der Lawinenverbauung einsetzen. Der Leiter der Landesgeologie, Gunther Heißel hat ebenfalls bereits Erfahrung mit Drohnen gemacht, die dann zum Einsatz gekommen sind, wenn eine Begehung oder ein Heli-Flug nicht möglich war. „Wenn es sinnvoll ist, werden wir wieder auf Drohnen zurückgreifen“, sagt er.

Die wilden Drohnenjahre sind offenbar vorbei. Jetzt kann man zusehen, wie sie mit immer neuen, sinnvollen Einsatzgebieten ihren Kinderschuhen entwachsen.