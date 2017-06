Text: Irene Rapp

Keine Frage: Knödel sind für Tirol fast so etwas wie Spaghetti für Italien. Beides gibt es in vielen Lokalen, beides in unterschiedlichen Variationen, und beides erfreut Gaumen und Gemüt.

Kulinarisches Kulturgut

Auch kulturhistorisch spielt der Knödel schon seit Jahrhunderten eine Rolle: „In der Burgkapelle von Hocheppan findet sich ein romanisches Fresko einer Knödelesserin – die älteste Darstellung der Knödel in Südtirol. Aber um den Knödel ranken sich viele Legenden“, weiß die 83-jährige Maria Drewes. Wobei sich die Ampasserin auskennt, immerhin gilt ihr Werk „Tiroler Küch­e“ seit Jahrzehnten als Standardkochbuch.

Dass aber gerade ein Knödel, der von der Form her gar nicht wie einer aussieht, so beliebt ist, kann auch sie sich nicht erklären. Oder doch. „Die Leute essen heute weniger Wurst bzw. Speck, zudem wird auf vielen Almen Käse produziert.“

Womit der Speckknödel außen vor und der Kaspressknödel die Nase vorn hat. Irmi Strieder von der Pfarrachalm im Stubaital etwa serviert an guten Tagen schon an die 150 Stück jener Knödel, die es sogar in einen Filmtitel geschafft haben („1810 – Für eine Handvoll Kasspressknödel“). Und natürlich macht sie die Köstlichkeiten selbst.

Womit wir schon mittendrin im spannenden Thema sind. Zum einen, weil es so viele Rezepte für diese Knödelvariante gibt wie Sand am Meer. Wird in einem Tal ausschließlich Knödelbrot dafür verarbeitet, sind es im anderen nur Kartoffeln und Mehl. Käse darf aber nie fehlen und oft werden sogar zwei Sorten – „ein guter Berg- und Graukäse“ so Drewes – darunter gemischt.

Wo wird der Beste serviert?

Kein Wunder also, dass Kaspressknödel auf jeder Alm und jeder Hütte geschmacklich anders ausfallen. Doch wo schmecke­n sie am besten? Wo überzeugen Qualität des Knödels – ob in Supp­e oder mit Salat garniert – und Preis-Leistungs-Verhältnis des Gebotenen?

Schreiben Sie uns doch Ihre Antwort bis zum 9. Juli an leben@tt.com. Die Hütten bzw. Almen mit den meisten Zuschriften werden von uns aufgesucht, die Knödel verkostet und die Köche befragt. Das Ergebnis wird dann im TT-Magazin zu lesen sein.