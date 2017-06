Text und Fotos: Benjamin Kiechl

Mit einem breiten Grinsen steht Gastwirt Toni in seinem Biergarten an der Donau. Sein Blick schweift hinüber zur Steinernen Brücke. „Bald ist es geschafft und die Renovierung der Brücke ist fertig“, sagt er, etwas unruhig an seiner Lederhose zupfend. In seinem Satz schwingt Freude mit. Im wohligen Schatten der Kastanienbäume will er mit den Tiroler Gästen den Maßkrug auf den Baufortschritt heben. Ein Hoch auf die Brücke! Die grauen Steinbögen überspannen die hier noch überschaubar breite Donau und waren einst (Baubeginn 1135) der einzige ganzjährige Übergang zwischen Ulm und Wien. Die Brücke hätte viele Geschichten zu erzählen.

Folterkammer im Rathaus

Die Regensburger selbst reden aber auch ganz gern. Das wird schon nach wenigen Minuten im Biergarten klar. Als Tiroler Gast wird man herzlich empfangen. „Wir Bayern sind ja die Tiroler, die es nicht über die Berge geschafft haben“, feixt einer und nippt am Bier mit dem noch gewöhnungsbedürftigen Namen „Spital“. Ein anderer meint, das Wasser des grünen Inn übertreffe jenes der Donau „bei Weitem“. Die Worte gehen runter wie Balsam. Der Dritte und Frechste wiederum würde die Begleitung des Autors am liebsten „vom Stand weg heiraten. A so a Liabe!“

Es bleibt letztlich beim Tipp, wo die Trauung denn stattfinden könnte. Auf der Walhalla, die über der Donau thronende und weithin sichtbare Nachbildung eines griechischen Tempels. Seit 1842 werden dort bedeutende Persönlichkeiten der germanischen Sprachfamilie mit Marmorbüsten gehuldigt. Bequem erreicht man die Walhalla auf der Donau mit der „Kristallflotte“, in deren Innerem Swarovski-Steinchen funkeln. Für Nostalgiker: Bis Ende der 1960er-Jahre gab es auch eine Dampf-Schmalspurbahn, genannt „Walhallabockerl“.

Während sich manche heute wieder mehr Schiene statt Stau in der 145.000 Einwohner zählenden Universitätsstadt wünschen, ist viel his­torische Bausubstanz in der Stadt bis heute erhalten geblieben – wie man sich bei einer Stadtführung überzeugen kann. Das Rathaus könne mit einer noch völlig erhaltenen Folterkammer aufwarten, sagt Stadtführer Gerd, das wandelnde Lexikon. Von 1663 bis 1803 tagte in Regensburg der „Immerwährende Reichstag“ der Fürsten des Heiligen Römischen Reiches. Von der Blütezeit zeugen noch heute die prunkvollen Bürgerhäuser. Ab 1810 wurde Regensburg unter Napoleon zur bayerischen Provinzstadt degradiert und verarmte. Leere Kassen und weil die Stadt im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen weitgehend verschont wurde, sind Gründe, warum die Altstadt von Regensburg bis heute komplett erhalten blieb.

Wer in den engen Gassen flaniert, kommt am Dampfnudel-Uli, der seit Jahrzehnten seine Gäste mit Buchteln und Vanillesauce verführt, kaum vorbei. Auch der Besuch der Historischen Wurstkuchl am Donauufer, angeblich älteste Braterei der Welt, darf nicht fehlen. Aber Achtung, erzählt Stadtführer Gerd augenzwinkernd: „Manche sagen, die Bratwürste dort seien so dünn, dass sie bei Hochwasser aus dem Schlüsselloch schwimmen.“