Würden wir dem 300.000 Jahre alten Menschen ins Gesicht schauen, wir würde ihn für einen von uns halten. „Wenn man von vorne draufblickt, sieht man nicht, dass es ein so alter Vorfahre ist“, sagt Daniel Richter vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.

Richter ist Archäologe und mit der Altersbestimmung von 22 fossilen Überresten in Marokko dafür verantwortlich, dass die Geschichte des Homo sapiens 100.000 Jahre länger geworden ist.

Vermutet wurde ein höheres Alter in der Fachwelt schon zuvor. „Wir können aber nur nach dem gehen, was wir finden.“ Er glaubt daran, dass zukünftig noch ältere Vorfahren gefunden werden. „Es ist aber die Frage nach der Abgrenzung, ab wann ist es ein Homo sapiens? Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir ausgerechnet die ältesten Vertreter finden?“

Einen Richtwert für den Beginn des Homo sapiens gibt es. „DNA-Analysen haben eine Abspaltung vor 500.000 Jahren ergeben, ab da ist es ein eigener Weg“, sagt die Wiener Anthropologin Maria Teschler-Nicola. Die neue Untersuchung zeige auch, dass man mit Deutungen vorsichtig sein müsse. „In den 60er-Jahren waren die Funde an diesem Ort als ’afrikanische Neandertaler’ bezeichnet worden. Diese neue Datierung wirft jetzt ein anderes Licht auch auf andere Ausgrabungen“, meint die Vizepräsidentin der Anthropologischen Gesellschaft Wien.

Mit der neuen Datierung wird zwar nicht die gesamte Menschheitsgeschichte auf den Kopf gestellt, aber die Verbreitung des modernen Menschen über ganz Afrika, nicht nur über den östlichen Teil, bewiesen. „Die Sahara, damals wohl grün, hat den Weg nicht blockiert, es gab einen Austausch“, berichtet Richter.

Bleibt das Rätsel nach dem ähnlichen Antlitz: Die Gesichtsknochen sehen uns ähnlich, der Gehirnschädel – also jener Teil, in dem das Gehirn sitzt – ist aber länglicher, wie bei den Neandertalern. „Eine Veränderung dieses Bereiches hängt mit einer funktionalen Veränderung des Hirns zusammen“, sagt Richter.

Sein Kollege Philipp Gunz ergänzt, dass die beiden vom Homo erectus abstammenden Spezies Neandertaler und Sapiens unabhängig voneinander ein Wachstum ihres Gehirns verzeichneten. „Die Gehirngröße beim jetzt gefundenen Homo sapiens ist ebenfalls identisch mit unserer, aber die Form und damit auch die Funktionsweise ist anders“, sagt Gunz. Wie genau sich das zum heutigen Stand weiterentwickelt hat, ist eine der aufgeworfenen Fragen, auf die eine Antwort noch fehlt.

Wie auch auf die Frage, wieso die anderen Homo-Arten, die parallel zum Homo sapiens gelebt haben, verschwunden sind. „Fest steht nur, wir sind nicht so einzigartig, wie wir dachten“, meint Richter. So lebte etwa der Homo naledi lange Zeit parallel in Afrika, der Neandertaler in Europa. „Plötzlich tauchen durch einzelne Funde noch andere Homo-Spezies auf. Was ist mit diesen passiert, und wie lange haben sie sich gehalten?“

Für die Archäologen und Anthropologen bleiben also noch einige Puzzle-Teile offen. „In diesem Bereich passiert sehr viel. Es ist nicht leicht, die Ausstellung zu diesem Thema aktuell zu halten“, schmunzelt Teschler-Nicola. Einige Schulbücher werden wohl neu geschrieben werden müssen. (Philipp Schwartze)