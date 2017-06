Rosa oder blau? Mäderl oder Bub? Welches Kinderl darf’s denn sein? Oder doch lieber beides? Das Leben ist ein Wunschkonzert! Bei den Super-Stars werden derzeit Super-Zwillinge am laufenden Band produziert. Vor etwa drei Wochen kamen Ella und Alexander von Amal (39) und George Clooney (56) zur Welt. Über doppeltes Babyglück durften sich kürzlich auch Sängerin Beyoncé (35) und ihr Ehemann Jay-Z (47) freuen. Und – Zufall oder nicht – angeblich soll es sich auch hier um einen Buben und ein Mädchen handeln.

Dass sich das Paar mittels künstlicher Befruchtung nachhelfen ließ, daraus haben Beyoncé und ihr Mann nie ein Geheimnis gemacht. Doch angeblich, so wird zumindest spekuliert, sollen die beiden auch beim Geschlecht des Babys ein Wörtchen mitgeredet haben. Klingt verrückt, ist aber in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, bei einer In-vitro-Fertilisation machbar. Aus mehreren befruchteten Eizellen werden einfach die gewünschten ausgesucht. Und schon hat man sein selektiertes Designerkind.

Top-Figur dank Leihmutter

In Österreich ist eine Geschlechtsauswahl nicht erlaubt. „Gott sei Dank“, sagt Josef Zech, Leiter der Privaten Kinderwunschklinik in Innsbruck. „Ich bin von der alten Schule und froh über dieses Gesetz. Ich erspare mir zum Glück dieses Dilemma.“ Denn der Reproduktionsmediziner ist überzeugt: Gäbe es die Möglichkeit, dann wäre auch hierzulande die Nachfrage da.

Bei uns ist es gesetzlich genau geregelt, in welchen Fällen sich Mediziner die genetischen Merkmale der Embryonen vor der Implantation genauer anschauen können. Unter anderem dann, wenn auf Grund der genetischen Disposition zumindest eines Elternteils die Gefahr besteht, dass es zu einer Fehl- oder Totgeburt oder zu einer Erbkrankheit des Kindes kommt.

Außerdem empfiehlt die österreichische IVF-Gesellschaft, dass bei einer künstlichen Befruchtung nicht mehr als zwei Embryonen transferiert werden sollen, da die Risiken für Mutter und Kind bei Mehrlingsschwangerschaften steigen. Das ist nicht überall auf der Welt der Fall. Viele Paare werden mit der Aussicht auf eine höhere Schwangerschaftsrate zum „Baby-Shopping“ ins Ausland, u. a. in die Türkei, gelockt. Dort setzt man der Frau oftmals vier bis fünf Embryonen ein, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen. „Das ist moralisch sehr bedenklich“, bedauert Zech und zieht noch einen Vergleich: Während in Österreich die Grenze für eine Eizellenspende bei Frauen bei 45 Jahren liegt, liegt diese in Tschechien bei 50 Jahren.

In einigen Ländern, allen voran in den USA, nehme die Kinderwunschthematik wilde Auswüchse an, sagt Zech. Ein großes Thema in Amerika sei die Leihmutterschaft. Es ist tatsächlich so, dass sich Frauen mittlerweile eine Leihmutter suchen, obwohl sie auch auf natürlichem Weg schwanger werden können – nur um Figurproblemen aus dem Weg zu gehen, weiß der Arzt. Keine Dehnungsstreifen, keine Geburtsstrapazen, kein Beckenboden am Boden. Das klingt für viele Frauen mit Modelmaßen wohl sehr verlockend.

Auch Fußballstar Cristiano Ronaldo (32) ist im Juni Papa von Zwillingen geworden. Mama ist allerdings nicht seine gertenschlanke Freundin Georgina, sondern eine Leihmutter, die an der Westküste der USA leben soll. Und Überraschung: Die beiden Kicker-Babys heißen Eva und Mateo. Also wird auch Ronaldo in Zukunft blaue und rosa Strampler shoppen.

Mehr Zwillinge im Alter

Dass die Zahl der Zwillingsgeburten generell steigt, hängt vor allem damit zusammen, dass Mütter immer älter werden. „Das Durchschnittsalter der Patientinnen liegt bei 37 Jahren“, so Zech. Sieht man eine Mama über 40 mit einem Zwillingspärchen, denken daher viele: „Ah, die hat sicher Retortenbabys.“

Dabei stimmt dieses Klischee nicht immer. Bestimmt sind einige Zwillinge das Ergebnis künstlicher Befruchtungen. Doch die Chance, Zwillinge zu gebären, steigt mit dem Alter generell an. Vermutlich ist bei älteren Frauen mehr von dem Hormon FSH vorhanden, das für die Reifung der Eizellen zuständig ist. „Somit reifen mehr Follikel heran als bei jüngeren Frauen“, sagt Zech. Die Natur wolle damit offenbar retten, was zu retten ist.

Bleibt die Frage: Was wird die Zukunft bringen? Einen Überschuss an kleinen gegelten Ronaldos? Zwillingspärchen mit einem IQ von 160? Eine Horde blauäugiger Mädchen mit Modelmaßen? Man weiß es nicht. Und manchmal ist es ganz gut, dass man nicht alles weiß. (Nicole Strozzi)