Ein Glück, dass der 24. Juni schon vorbei ist. Gestern, am Tag der Sommersonnenwende, soll nämlich der Teufel höchstpersönlich vor Wut rot angelaufen sein. Schuld war ein unscheinbares, dürres Gräslein – das Johanniskraut. „Luzifer war so erzürnt über die enorme Heilkraft von Johanniskraut, dass er eine Nadel genommen und in dessen Blätter gestochen hat“, sagt Coco Burckhardt, Autorin des Buches „Alles aus Wildpflanzen“ (Verlag Eugen Ulmer).

Die Sage scheint wahr zu sein: Hält man die Blätter des Krauts gegen die Sonne, sieht man unzählige winzige Punkte darauf. Doch keine Sorge: Der Teufel saust nachts nicht über Tirols Wiesen und piesackt Pflanzen. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um Öldrüsen, in denen sich der Wirkstoff des Krauts befindet.

Auch die Neustifterin Sandra Schönherr kennt die heilende Wirkung der Pflanzen. Rechtzeitig zum gestrigen Johannistag hat die Kräuterpädagogin einen würzigen Strauß aus Johanniskraut, Ringelblumen, Beifuß, Königskerze und Odermenning gesammelt: „Der wird getrocknet und dient dann das ganze Jahr über als eine Art Hausapotheke.“

Dieser einst heidnische Brauch der Johannissträuße ist laut der Wirtin der Auffangalm im Stubai eine Mischung aus Zauberglaube und Heilkunde: „Früher hat man die Kräuter zu Tees verarbeitet, pur gegessen oder in Fett eingearbeitet, zu einer Creme. Heute kommen Tinkturen hinzu, wenn die Kräuter in Alkohol eingelegt und für drei Wochen in die Sonne gestellt werden.“

Johanniskraut etwa hilft gegen depressive Zustände und fördert den Schlaf. „Außerdem kann man dessen Samen zerreiben und zur Wundheilung auf Verletzungen auftragen“, weiß Burckhardt. Beifuß-Tee regt Appetit und Galle an, wirkt entkrampfend und könne das Empfängnisvermögen bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch anregen: „Und ein Bad daraus wärmt chronisch kalte Füße lang anhaltend.“

Tee gegen Zahnschmerzen

Aus den Blättern der Königskerze wiederum lässt sich schleimlösender Tee gegen Grippe, Zahnschmerzen und Durchfall herstellen. Wer an Blasenschwäche oder Entzündungen der Stimmbänder leidet, dem rät die Allgäuerin, Tee aus Odermenning zuzubereiten: „Damit nicht genug: In Wein gekocht wurde Odermenning früher bei Schlangenbissen verabreicht, weil er das Gift rasch durch den Urin aus dem Körper leitet.“ Erstaunlich, welche Wundermittel auf Tirols Wiesen blühen.

Wer nicht rechtzeitig zum Johannistag gesammelt hat, hat diese Gelegenheit laut Heidi Friedberger, Geschäftsführerin der Salzburger Akademie für Naturheilkunde, noch zu Mariä Himmelfahrt am 15. August und Mariä Geburt am 8. September: „Neben dem Gründonnerstag im April eignen sich diese Tage am besten, weil die Sonne dann am intensivsten ist und die meisten heilenden Wirkstoffe an die Pflanzen-Oberfläche gezogen werden.“

Hat man einen Strauß gesammelt und ist Single, dann rät Burckhardt, die Kräuter heute durch die Türe ins Haus zu werfen: „Laut Sage wird man dann in der Nacht seinen Zukünftigen im Traum sehen.“ (Judith Sam)