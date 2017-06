Gibt es einen Song, der Sie so nervt, dass Sie fluchend das Radio ausschalten, wo ja sicher immer Ö3 läuft ... (lacht) Nein, so einen dezitierten Hass-Song hab’ ich eigentlich nicht. Aber es kann schon vorkommen, dass ich in bestimmten Momenten zur Konkurrenzbeobachtung übergehe und – natürlich nur aus Recherchezwecken – andere Sender höre.

Was hat Ihre Liebe für das Medium Radio ausgelöst? In den 90er-Jahren hab’ ich leidenschaftlich gern den Ö3-Wecker mit Hary Raithofer und Robert Kratky gehört – das war für mich als Morgenmuffel und Schulhasser der Lichtblick meines Alltags. Und als es 1998 den ersten Tiroler Radio-Workshop gegeben hat, haben meine Eltern mich da angemeldet. Tollerweise gab’s keine Altersbeschränkung – und so konnte ich als 14-jähriger Stöpsel mitmachen. Ich hab’ dann ein tolles Zertifikat bekommen, das mir bescheinigt hat, dass ich von nun an Radio machen kann. Damit hab’ ich mich später bei Welle 1 beworben und das erste Mal richtig Studioluft geschnuppert. Ab da war’s vollends um mich geschehen – und das hat sich bis heute nicht verändert. Radio war immer meine große Leidenschaft und wird’s auch bleiben, weil man damit den Menschen den Tag verbessern kann.

Sie zählen seit 2004 zur Ö3-Crew und sind als Tiroler dabei kein Exot. Andi Knoll, Thomas Kamenar, Eberhard Forcher oder Olivia Peter sind auch aus dem heiligen Land. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich hab’ mich das auch schon oft gefragt, aber bislang noch keine schlüssige Lösung gefunden. Vielleicht liegt’s ja daran, dass wir Tiroler – egal, wo auf der Welt man uns auch aussetzt – immer intuitiv zueinander finden. Und so fallen wir halt auf. Aber dass es bei Ö3 gehörig tirolert, ist ja nichts Schlechtes.

Sie haben auch mehrere Versuche unternommen, im Fernsehen durchzustarten: Unter anderem in der Musikshow „orf.music.night“ oder dem Talkformat „Contra“ – beide Sendungen waren bald wieder verschwunden. Wurmt es Sie, dass es im Fernsehen nicht geklappt hat?

In meinem Job-Alltag hat halt immer das Radio dominiert, und da blieb einfach wenig Zeit, mich aufs Fernsehen zu fokussieren. Ich bin ja nicht nur im Studio im Einsatz, sondern auch sehr viel auf Konzerten und Festivals unterwegs, da bleibt eigentlich kaum ein Spielraum für andere Projekte. Wobei ich damit nicht sagen will, dass mir Fernsehen nicht auch Spaß gemacht hat, aber Radio war halt immer mehr meins.

Kürzlich ist Ihr Buch „Rock it! Das Leben gehört dir“ erschienen. Sie stellen darin unter anderem folgende These auf: „Scheitern macht gescheit. Scheitern macht glücklich.“ Können Sie das genauer erklären?

Im ersten Moment ist es natürlich blöd, wenn man scheitert und wenn Dinge nicht aufgehen. Aber ich hab’ aus Erfahrung gelernt, dass mich Momente des Scheiterns im Leben weitergebracht haben, weil ich dadurch auf eine neue Spur gekommen bin. Oft bringen einen die vermeintlich falschen Abzweigungen wieder zurück auf den richtigen Weg. Das mag jetzt zwar etwas naiv-romantisch klingen: Aber es ist nun einmal so, dass es ohne Nacht keinen Tag gibt, manchmal können dunkle Momente auch erhellend sein. Und wenn wirklich immer alles im Leben aufgehen würde, wär’s ja auch fad.

Im Buch geht’s auch darum, dass sich Menschen immer schwerer tun, Augenblicke zu genießen und sie lieber mit ihrem Handy aufnehmen. Auf Konzerten spürt man dieses Phänomen wohl besonders ...

Auf jeden Fall: Ich hab’ bei Konzerten oft das Gefühl, dass viele Menschen nur noch körperlich anwesend sind, während sie mit dem Kopf längst auf Facebook sind. Ich find’s schade, wenn man sich gar nicht mehr auf den Live-Moment einlassen kann, weil genau deshalb geht man ja auf ein Konzert. Sonst könnte man sich ja auch einfach YouTube-Mitschnitte anschauen.

Sie sind seit 2011 mit Lisa Gadenstätter verheiratet, die man von der ZiB 20 und ZiB 24 kennt. Wie schafft man es da, ORF- bzw. Ö3-Probleme nicht mit nach Hause zu nehmen? Indem man Privates und Berufliches total trennt. Natürlich reden wir auch ab und zu über die Firma, aber wir haben glücklicherweise noch viele andere Themen, über die wir uns unterhalten können. Und bedingt durch unsere Dienstzeiten müssen wir eh drauf achten, dass wir die gemeinsame Zeit qualitativ hochwertig verbringen – denn wenn wir beide viel zu tun haben, sehen wir uns oft nur stundenweise.

Bei der Aktion „Song deines Lebens“ landete „I am from Austria“ auf Platz eins. In einer Zeit, in der wieder Grenzzäune entstehen, ist Fendrichs Hymne also hoch im Kurs. Ein Symptom für erstarkten Nationalismus?

Ich würd’ da jetzt gar nicht zu viel hineininterpretieren. Dieser Song hat schon immer ganz viele Menschen emotionalisiert – ich kann mich noch an das Video erinnern, das beim „Wurlitzer“ rauf- und runtergespielt wurde und bei dem ich regelmäßig eine Gänsehaut bekommen habe. Seither lag „I am from Austria“ bei allen Hitwahlen immer weit vorne. In meinen Augen zu Recht.

Und wie stehen Sie heute zum Song „Cotton Eye Joe“? Das war meine erste Maxi-CD, die ich mir als Bub in Innsbruck gekauft habe – ich war damals ein totaler Rednex-Fan und steh’ dazu. Die Kelly Family hab’ ich auch geliebt. Keine Schand’ für ein Kind der 90er-Jahre.

Das Interview führte Christiane Fasching