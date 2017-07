Ein älteres deutsches Urlauberpaar hat es sich auf einer Bank am Weg zwischen Schifffahrtsbüro und Werft in Pertisau gemütlich gemacht. „Ach, das ist eine Kapitänin“, hört man den Mann tuscheln, als Daniela Neuhauser in dunkelblauer Uniform an den beiden vorbeischlendert.

Das mit dem Flüstern muss er noch üben. Dabei spricht aus seiner Stimme weder nennenswerte Ver- noch Bewunderung. Selten genug und eine Bemerkung wert ist die Erscheinung einer Frau Kapitän aber dann doch – auch für Besucher aus dem am Meer gelegenen Nachbarland.

Ein kleines Mädchen habe sich einmal förmlich die Nase an der Scheibe zur Steuerkabine plattgedrückt und danach für sie Blumen gepflückt, erzählt die Mauracherin. Eine Frau am Steuer – Neuhauser war 2000 der erste weibliche Kapitän Tirols – birgt zwar reichlich Stoff für Anekdoten, ist aber längst nicht alles, was die Achenseeschiffahrt dem Sommerfrischler seit mehr als einem Jahrhundert zu bieten hat.

Schon an der Schreibweise von Achenseeschiffahrt erkennt man, dass der See nicht erst seit gestern befahren wird. Die Rechtschreibreform liegt bereits mehr als 20 Jahre zurück. „Uns schreibt man nach wie vor mit zwei f, Achenseeschiffahrt ist eine geschützte Bezeichnung“, informiert die Kapitänin. Am vergangenen Dienstag, dem 27. Juni, feierte die Schifffahrt Geburtstag. 1887, vor 130 Jahren, ist „St. Josef“ getauft worden.

1889 stach er erstmals in See. 87-mal haben die Achenseeschiffe seither die Welt umrundet, umgerechnet also rund 3.480.000 Kilometer zurückgelegt.

Geistliche Visionen

An der noch heute – abgesehen von den obligatorischen Souvenirständen – mondän anmutenden Uferpromenade ist an diesem Vormittag die Stille förmlich hörbar. Urlauber flanieren genüsslich am See entlang, einige warten am Schalter der Bootsanlegestelle, bis sie beim Ticketverkauf an die Reihe kommen.

Lediglich das dumpf dröhnende Horn der einfahrenden Schiffe durchbricht die Stummfilmatmosphäre. Was heute das Versprechen der Entschleunigung ist, muss im ausgehenden 19. Jahrhundert die Sommerfrischler angelockt haben. „Es gibt schon einige reizvolle Ecken in Tirol“, konstatiert Fotograf Thomas Böhm, nachdem er reihenweise Touristen von heute abgelichtet hat – die im Frühsommer noch bleichen Beine mehrheitlich in kurzen Hosen und Turnschuhen steckend, ein simples T-Shirt am Leib, Rucksack und Käppi.

Es muss derselbe Reiz sein, der damals, als es auf dem „St. Josef“ noch eine erste und eine zweite Klasse gab, die schwarz befrackte und gut behütete bessere Gesellschaft an den Achensee lockte.

Der gesamte europäische Hochadel fand sich in dieser Zeit am Achensee ein, darunter Königin Wilhelmine von den Niederlanden mit ihrer Mutter. Touristen aus Rio de Janeiro und New York verewigten sich in den Gästebüchern des alten Fürstenhauses in Pertisau, das der Abt von Fiecht auf über 100 Gäste­betten erweitern ließ.

Die Schifffahrt haben die Achenseer ebenfalls einem Geistlichen zu verdanken. Albert Wildauer, Prälat von Stift Fiecht, war, den Tourismus im Kopf, die treibende Kraft hinter dem Projekt. Wildauer war in Eile. Ausländische Investoren hatten bereits die Fühler ausgestreckt.

„Doch er wollte, dass der See in Tiroler Hand blieb. Wildauer fuhr nach Innsbruck, wo es ihm gelang, ein Konsortium zu überzeugen, das ihm 23.000 Gulden gegeben hat“, schildert Frau Kapitän Neuhauser.

Es ist also kein Zufall, dass das erste Schiff am Achensee und gleichzeitig der erste Schraubendampfer Öster­reichs nach dem heiligen Josef benannt ist, dem Tiroler Landespatron.

In Linz wurden die Teile gefertigt und mit Pferdekarren angeliefert. „Der Kessel ist über den Kasbach transportiert worden.“ Wildauer holte pensionierte Kapitäne aus Triest an den Achensee. Er ließ sich selbst, den Ruderer Heinrich Klingler und den Messner Peter Gürtler – beide aus Terfens – von ihnen zu Kapitänen ausbilden.

Erst in den 1950er-Jahren wurde „St. Josef“ - der heute mit einer Plane vor Wind und Wetter geschützt in der Werft liegt und dort auf seine letzte Bestimmung wartet -, auf einen Dieselmotor umgerüstet. Bis heute zieht sich die frühe religiöse Prägung durch die Achenseeschiffahrt – auch wenn diese bereits 1919 im Zuge des Baus des Wasserkraftwerks auf die Tiwag überging.

Auf jedem der Schiffe ist noch immer eine Glocke, die jeden Morgen, drei Minuten vor dem Ablegen, vom Kapitän mit der Bitte um Gottes Segen geläutet wird. „Unter unseren Männern läuft sogar so etwas wie ein kleiner Wettbewerb, wer die Glocke am schönsten erklingen lässt“, sagt Neuhauser schmunzelnd.

Die Ansprüche der Passagiere gehen heute deutlich über den, vom schönsten Geläut in den Tag begleitet zu werden, hinaus. „Die Gäste machen Kreuzfahrten. Sie kommen daher mit hohen Erwartungen zu uns, denen wir tagtäglich versuchen, gerecht zu werden. Wir bekommen viel Lob für die schönen Schiffe, die Sauberkeit an Bord und die Freundlichkeit der Mitarbeiter.“ Die letzten Anstrengungen diesbezüglich liegen erst wenige Wochen zurück.

Das Ergebnis kann an Torsten Kaufmann gemessen werden. Mit seinen 23 Jahren wollte der junge Bayer einmal „etwas anderes machen“. Erst vor ein paar Monaten in Tirol angekommen, meldete sich der gelernte Tischler beim AMS und bekam das für Tirol doch recht überraschende Angebot, als Matrose bei der Achsenseeschiffahrt anzuheuern.

Werde Matrose in Tirol

In Zusammenarbeit mit dem BFI machte die Schifffahrt Anfang Mai den Auftakt für eine eigene Matrosenschule. „Es haben sich einige junge Frauen und Männer gemeldet. Der Kurs dauerte eine Woche und war eine interessante Erfahrung“, erinnert sich Neuhauser.

Matrosen sind zuständig für das gefahrlose Ein- und Aussteigen der Gäste, das Anlegen mit dem Seil und sie müssen sicherstellen, dass technisch vom Schraubenzieher bis zum Tau alles vorhanden ist. Kaufmann gefällt das, „der Kontakt mit den Gästen. Jeder Tag ist anders, wir haben ja auch viele Veranstaltungen an Bord.“ Er hofft, dass er über die Saison hinaus bleiben kann. Dass er gerade unter Beobachtung steht, bringt ihn nicht aus der Ruhe. Sicher wirft er das Tau aus, schlingt einen Achter, obendrauf verknotet er das Seil. Das klappte jedoch nicht immer so gut: Anfangs verfehlte Kaufmann sogar manchmal das Ziel.

Mit dem ersten Schraubendampfer nahm die Geschichte ihren Ausgang, auch heute steht die Achenseeschiffahrt als „modernste Flotte Österreichs“ da. Die Frau Kapitän ist sichtlich stolz. Wie jedes Schiff in Linz vorgefertigt, ist die im Vorjahr fertiggestellte MS Achensee das aktuelle Glanzstück. Hölzernes Steuerrad gibt es auf dem Veranstaltungsschiff mit der an die Titanic erinnernden ausladenden Treppe keines mehr. Ein schwarzer Mini-Hebel hat es ersetzt.

Mit dem Fahrtengeber beschleunigt der Kapitän auf eine Spitzengeschwindigkeit von 24 Kilometern pro Stunde. Bis zu 500 Passagiere haben Platz und sie trinken Achenseewasser. Die Schiffe sind nämlich mit einer Vollgastronomie samt Wasseraufbereitungsanlage ausgestattet. Gemessen am Personal – 70 Mitarbeiter vom Schlosser bis zum Schiffskoch sind über den Sommer angestellt – ist am Achensee heute die bundesweit größte Schifffahrt angesiedelt.

Nahezu 300.000 Passagiere – bei den Veranstaltungen sind 85 Prozent Tiroler – schippern pro Jahr über den See, in dem sich bei Sonnenschein die Bergwelt von Karwendel und Rofan spiegelt. Zwei Dinge sind aber noch wie früher: Die Uniformen haben denselben Schnitt wie das Original aus Walk. Und: Nach dem Motto „Ablegen und aufleben“ scheint die Begeisterung für die Schifffahrt bei der Besatzung nie abgeflaut zu sein. (Theresa Mair)