Liebe Leute groß und klein, haltet mir mein Album rein. Reißt mir ja kein Blatt heraus, sonst ist es mit der Freundschaft aus.“ Jeder kennt diesen Spruch, jeder, der noch ein Poesiealbum sein Eigen nennt, hat ihn schon geschrieben. Der Spruch hat sich heute erledigt. Man ist auf Facebook aktiv, dem Buch ohne Seiten, in dem man sich mit einem Klick digital be- und entfreundet. Das Zehnfingersystem hat die Schönschrift abgelöst.

Vom Studenten zum Kind

Nostalgie pur. Zwölf Poesiealben aus den 1960er- bis in die 1990er-Jahre liegen auf dem Schreibtisch der Redakteurin. Fein säuberlich sind darin Weisheiten festgehalten, kleine Gedichte für ein gutes Leben. Wenn man sie alle befolgen würde, stünden die Chancen gut, bereits zu Lebzeiten heiliggesprochen zu werden. Vorausgesetzt, man hat Sinnsprüche bereits als Zehnjähriger erfasst. Viele Gedichtchen wiederholen sich über die Jahre. Wahrscheinlich wurden sie bereits aus dem Album der Mutter abgepaust. Eltern, Großeltern, Lehrer, Pfarrer und Schulfreunde haben sich darin verewigt. Wer Fremdenzimmer hatte, gab das Büchlein auch an die Gäste weiter.

Doch die Ähnlichkeit ist nur scheinbar. Denn wie der Bibliothekar Alexander Guano weiß, haben sich auch die Gepflogenheiten des Poesiealbums im Laufe der Jahrhunderte verändert. Sie sind ein Zeugnis der Kultur- und Mentalitätsgeschichte der jeweiligen Zeit. Während Guano im Tiroler Landesmuseum arbeitete, hat er die dortigen Bestände erforscht. „Das Poesiealbum hat als album amicorum seine Wurzeln im studentischen Bereich des 16. Jahrhunderts. Es waren kostbare Bücher, in denen sich berühmte Professoren mit Sinnsprüchen und allegorischen Zeichnungen, die oft von beauftragten Künstlern angefertigt wurden, verewigt haben“, erzählt Guano. Es hatte den Wert von Empfehlungsschreiben.

Erst im 18. Jahrhundert hielt das Poesiealbum Einzug in den privaten, bürgerlichen Bereich. Mit der Romantik kam der Gefühlsausdruck. „Frauen haben die Bücher an ihre Freundinnen gegeben, bevor sie weggezogen sind, verreisten oder heirateten.“ Getrocknete Blumen, geflochtene Strähnen und Zeichnungen romantischer Landschaften finden sich 19. Jahrhundert in diesen Alben. Die Poesie stammt von Vorbildern jener Tage, Goethe oder Hölderlin. Und heute? Heute schwelgt man beim Blättern im alten Album in Erinnerungen und bleibt mit seinen Freunden über Facebook in Kontakt. (Theresa Mair)