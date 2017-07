Von Matthias Christler

An jedem verdammten Formel-1-Sonntag dreht sich die Geschichte im Kreis: Wenn wieder einmal ein Rempler von Vettel gegen Hamilton ausreicht, um die Gemüter zu erhitzen, denkt man daran, wie die Rennfahrer früherer Tage ihre Duelle austrugen. Ein Senna, ein Lauda oder die Helden aus den Anfangsjahren des Motorsports. Die Autos ab den 30er-Jahren wurden immer schneller, aber die Sicherheit hinkte hinterher. Es waren gefährliche Sonntage.

Natürlich, schön sahen sie schon aus, die Autos. Die Oldtimer kennt man ja. Aber wie ging es auf den Rennstrecken zu? Originalfotos der legendären Rennszenen und Unfälle von damals gibt es nicht. Zwei Künstler aus Prag, Jan Rambousek und Petr Milerski, ändern das mit dem Bildband „When Motor Racing was bloody dangerous“. Sie stellten 21 Szenen aus der Geschichte des Motorsports zwischen 1934 und 1976 nach.

Schauspieler schlüpften in historische Kleidung, zum Teil an Originalschauplätzen und am Computer wurde mit Hilfe von 3D-Computergrafiken das Bild zusammengestellt. Die Salzburgerin Isabell Mayrhofer arbeitet als Produzentin für Unique & Limited Gallery und erklärt, wie nah die Bilder an der Realität von damals sind: „Wir haben versucht, genau zu recherchieren, uns Referenzfotos angeschaut, Bücher gelesen oder auch Augenzeugen gefragt. Die Kostüme sind originalgetreu und am Set sah es aus wie bei einem Hollywood-Film“, erzählt die 29-Jährige über das „Making of“. Die Idee sei gewesen, Bilder von Szenen aus der Vergangenheit zu machen, die es so nicht geben hätte können. Zum Beispiel, weil kein Fotograf damals so nah dran an einem Feuerunfall bzw. direkt auf der Rennstrecke hätte sein können. Oder weil manche Bilder aus der Perspektive einer Drohne entstanden sind.

Bis ein Bild fertig war, dauerte es im Schnitt zwischen drei und sechs Monaten. Über manche Details wurde länger diskutiert. Soll man die Hakenkreuz-Fahnen, die damals nachweislich bei der Rennstrecke wehten, entfernen? Retuschiert man die Marl­boro-Werbung von den McLaren-Autos wie vom Hersteller gewünscht? Die Künstler entschieden sich dagegen, wie Mayrhofer erklärt: „Uns war die Authentizität schlussendlich immer wichtiger.“ So sah es früher eben aus: schöne Autos und verdammt gefährliche Rennen.