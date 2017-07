Von Andrea Wieser

Stolze 675 Meter lang ist der Weg, bis man in 40 Metern Höhe weit über den Lipno-See schauen kann. Und dann geht es 52 Meter in die Tiefe auf einer der längsten Rutschbahnen Tschechiens. Die Rede ist vom Baumwipfelpfad bei Lipno. Knapp hinter der österreichischen Grenze, wenn man bei Linz Richtung Norden hinaufsticht, beginnt die wunderschöne südböhmische Landschaft. Sattes Grün, sanfte Hügel und kein Mensch. So sieht es hier aus auf den ersten Kilometern. Beschaulich und ursprünglich. Sehr viel Ruhe im Nirgendwo mitten in Europa.

Rutschen und schreien

Damit ist es aber vorbei, wenn man sich auf das umfangreiche Unterhaltungsprogramm von Lipno einlässt. Am Fuße der Moldau-Kaskade liegt der wasserreichste Stausee der Region, der Lipno-See. An seinem Ufer haben sich vor über 20 Jahren, nach der Wende, holländische Unternehmer breit gemacht. Entstanden ist damals eine Reihe von rundbögigen Ferienansitzen. Es war die Geburtsstunde des Sporttourismus in der Region. Bis heute sieht man noch an manchen Tafeln eine Ankündigung oder ein Menü auf Holländisch angeschrieben, aber längst sind auch viele deutsche Touristen, und auch Einheimische, hinzugekommen.

Das liegt auch am Baumwipfelpfad, der dem dort angesiedelten Skigebiet im Sommer mehr Kunden bringen soll. Das Angebot kann sich sehen lassen. Ein neuer Hochseilgarten, der schon von den ganz Kleinen erobert werden kann, gehört ebenso zum Angebot wie Roller- und Mountainbikeverleih, zwei Sommerrodelbahnen und ein überlanger Flying Fox. Und dann ist da eben noch der hohe Holzturm, der in langen Schleifen erklommen werden kann. Am Gipfel wartet die Mutprobe. Wird das eigene Kind den Rutsch in die Tiefe wagen? Ein Blick zurück, ein verzagtes Lächeln, in dem sich Spannung, Vorfreude und ein Hauch Angst spiegeln, und weg ist die Tochter. Gleitet in einem Filz-Rutsch-Sack schreiend durch den 52 Meter langen Tunnel Richtung Boden. Dass man dabei Lärm machen muss, hat sie von den Rutschern vor sich gelernt, es hallt nämlich herrlich, wenn man im Alu-Kanal steckt. Unten angekommen ist das Gesicht noch dasselbe, nur das Lachen ist breiter und die Angst ist weg. „So geil“, ist der erste Kommentar. O.k., alles gut.

In Südböhmen hat man sich ganz auf Familien eingestellt. Das gilt nicht nur für den Lipno-Stausee, sondern auch für die kleinen, herausgeputzten Städte der Region. Im nur 40 Minuten entfernten Städtchen Krumau, das liebevoll von einer Moldauschlinge umrahmt wird, können Kleine und Große eine Tour durchs Mittelalter machen – Eisenschmieden und historische Puppenspiele inklusive. In Pisek wartet das Schokoladenmuseum. Dort darf natürlich gekostet werden, aber auch gestaunt. Kunstvolle Nachbildungen von Promis und Märchenfiguren warten auf die Besucher. Da stehen Prinz William und Kate, Garfield, Shrek und selbst der britische Mr. Bean in zuckersüßen Varianten. Anbeißen darf man sie nicht.

Und dann finden sich dort noch viele Figuren, die die zehnjährige Tochter noch nie gesehen hat. Es sind die tschechischen Comics, die hier auch ihren Platz in der Schokogalerie gefunden haben. Das erinnert daran, dass die Kinderfilmszene hier eine große Tradition hat. Wer in den 70er- und 80er-Jahren groß wurde, erinnert sich an die legendären Märchenfilme – allen voran der Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, bis heute ein Fixpunkt im TV-Weihnachtsmarathon. Und auch die Comiczeichner haben es einst über die Grenzen hinaus geschafft. Berühmtestes Beispiel ist der kleine Maulwurf. Was jedoch nicht jeder weiß: In Tschechien wird nach wie vor im großen Stil für Kinder produziert.

Wer in diesem Sommer am Moldauufer von Pisek entlangläuft, kann die Comic-Figuren in Überlebensgröße bewundern. Wenn das Kind dann fragt, „Wer ist das?“, braucht man schon einen tschechischen Insider, um die Antwort „Das ist Vater Rumcajs mit seiner Manka und dem Kind Cipisek aus der Fernsehserie ,Der brave Räuber Fürchtenix‘“ aus dem Ärmel zu schütteln.