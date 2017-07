Von Helmut Mittermayr

und Hans Nikolussi

Reutte – In Sturgis, einem Nest in South Dakota, treffen sich einmal im Jahr die Harley-Freaks, am Wörthersee die Golf-Enthusiasten – und in Reutte? Seit vergangenem Wochenende jene Schar, die der Freiheit des VW-Bus-Lebens frönt. Zahlreiche Liebhaber des mobilen Wohnens auf vier Rädern bevölkerten die Straßen rund um Reutte. Aus vielen Teilen Europas, aber auch aus dem Außerfern und den Bezirken Imst und Landeck waren 180 Besitzer des legendären „Bulli“ oder dessen Nachfolgermodellen gekommen. Die ältesten Vehikel beim 1. Lechtaler Bulli-Treffen stammten aus den 50er-Jahren.

Organisiert wurde das Treffen vom Autohaus Schweiger – das erste große Event von Juniorchef Simon Schweiger – mit Markus Angerer und Bernhard Warter und weiteren 60 Helfern. Nach der Akkreditierung beim Reuttener Autohaus starteten die Teilnehmer zu einer Rundfahrt ins Lechtal über Namlos und zum Burgen­ensemble und Highline und trafen sich schließlich beim Campingplatz Seespitz zum gemütlichen Abend.

„Die Herzlichkeit, mit der wir aufgenommen wurden, und die klaglose Organisation haben uns alle mehr als positiv überrascht“, meinte ganz begeistert Hartmut Stangenberger, ein 75-jähriger Unternehmensberater aus Überlingen, der mit Frau und Dackel mit von der Partie war. Rund 180 VW-Busse am Plansee für die Übernachtung unterzubringen, war eine logistische Herausforderung, die aber von der Agrargemeinschaft Breitenwang ohne Probleme bewältigt wurde. Das Treffen hat in der einschlägigen Community einen bleibenden Eindruck hinterlassen, viele werden wiederkommen, einige sind gleich geblieben.

Das Autohaus Schweiger, inzwischen der größte VW- und Audi-Händler Österreichs, feierte sein 25-jähriges Bestehen. Viele der 63 Mitarbeiter sind schon viele Jahre mit dabei. Sie wurden bei einem Fest am Freitagabend geehrt und vor den Vorhang gebeten.

101 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr katapultieren das Autohaus Schweiger unter die 50 größten Unternehmens Tirols. 2016 wurden allein 2000 Multivans und Californias verkauft, was Schweiger zu Europas größtem VW-Bus-Zentrum macht. bullishow.com, das „Kind“ Simon Schweigers, ist künftiges architektonisches wie virtuelles Herzstück des boomenden VW-Bus-Handels.