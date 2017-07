Von Paul Schranz

St. Anton – Der Tourismusverband St. Anton am Arlberg hat kräftig investiert, um dem Sommertourismus auf die Sprünge zu helfen: Rund 300.000 € flossen in die Errichtung eines Bike-Areals auf der ehemaligen Aushubdeponie neben dem Hubschrauberhangar im Verwalltal. Auf einem Pumptrack, einem Technik- und Kinderparcours, einem Northshore Trail, drei Drop Offs und einer Trailstrecke für Elektro-Motorräder können sich Jung und Alt täglich von 10 bis 18 Uhr austoben. Dominik Strolz und das Team der „Rad-Company“ sorgen für die Betreuung der Gäste. Am Wochenende wurde unmittelbar vor dem Stausee im Verwall mit der 35 Meter langen Stahlseilbrücke eine zweite Attraktion in Betrieb genommen. Für den Rundwanderweg um den Kartellsee im Moostal, der nicht mehr benützt werden kann, haben sich die Energie- und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton (EWA) um einen Ersatz umgesehen. „Die neue, rund 20 Meter hohe Brücke verkürzt den Weg um den Stausee im Verwall um die Hälfte“, sagte EWA-Geschäftsführer Karl Schobel bei der Inbetriebnahme. Die EWA, die Gemeinde und der TVB teilen sich die Kosten von rund 200.000 €.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Verwall zu einem Juwel für Einheimische und Gäste zu machen, und in den kommenden Jahren sind weitere Projekte geplant“, betonte TVB-Obmann Richard Walter. Die Gemeinde und der TVB haben zuletzt das Rasthaus erworben. „Heute ist ein Freudentag für St. Anton. Danke allen, die zur Umsetzung der Projekte beigetragen haben“, so BM Helmut Mall. Weitere Vorhaben sind im Verwall geplant, wie TVB-Direktor Martin Ebster verriet: „Wir werden im vorderen Bereich des Tales Verweilplätze und Plattformen schaffen und Sagen inszenieren. Der neue Spielplatz beim Stausee wird demnächst fertig gestellt. Ebenfalls in Planung ist ein Landschaftssee.“

Die Sommerprojekte werden aus Mitteln der Kurtaxe finanziert, die für diesen Zweck erhöht wurde.