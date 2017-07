Von D. Darnhofer, N. Strozzi

Innsbruck, Wien — Dem Gähnen folgt der Griff zur verheißungsvollen Dose oder dem hippen Glas. Munter sollen die darin enthaltenen Flüssigkeiten machen — und das möglichst schnell. Energy­drinks und neuerdings Mate- oder Grüntee werden gerne getrunken. Sie sind gerade bei Jugendlichen beliebt.

Selbst der österreichische Getränkehersteller mit dem Trachtenpärchen ist auf den Zug der neu vermarkteten, aber altbekannten Aufputschmittel aufgesprungen. Er bietet seine Kräuterlimonade nun mit Mate und Guarana an. Und auch in Tirol produziert ein Jungunternehmer „natürliches Koffein" in Sirupform. Mate- und Eistee hat er im Angebot, Kaffee, Grün- und Weißer Tee sollen folgen.

Das Versprechen ist stets dasselbe: lange wach bleiben. Auch der Stoff bleibt gleich: Koffein bzw. Teein. Die Wirkungen und Folgen sind allerdings nicht absehbar, meinen Ärzte. „Chemisch sind Koffein und Teein dasselbe. Das Teein ist allerdings an Gerbstoffe der Teeblätter gebunden, welche die Aufnahme verzögern. So setzt die Wirkung langsamer und schwächer ein, dauert dafür länger", erklärt Jürgen König, Institutsleiter der Ernährungswissenschaft an der Uni Wien. Koffein und Teein wirken anregend. Die Müdigkeit werde damit überdeckt, erklärt König. „Das Schlafbedürfnis ist trotzdem da. Leistungsfähiger ist man dadurch nicht."

Wie der Stoff im Körper tatsächlich wirkt, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Wie schnell oder langsam das Koffein abgebaut werde, hänge auch von den Genen ab. „Manche Personen bauen es schnell ab. Die Wirkung ist dann kürzer", schildert König. Bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag sollen aus gesundheitlicher Sicht für Erwachsene (ausgenommen Schwangere) unbedenklich sein, heißt es bei der Europäischen Lebensmittelbehörde. „Bei Schwangeren ist eine Koffein-Aufnahme von bis zu 200 mg pro Tag für den Fötus unbedenklich. Für Kinder (3—10 Jahre) und Jugendliche (10—18 Jahre) wird eine tägliche Aufnahme von 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht als sicher angesehen", weiß Felice Drott von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

Koffein sei nicht primär das Problem. Der Stoff schmecke laut König allerdings derart bitter, dass er gerne mit Zucker kombiniert wird. Und Süßem können viele Menschen nicht widerstehen. Das verleitet dazu, mehr Koffein zu sich zu nehmen, als einem gut tun würde. „Die koffeinhaltigen Getränke sind vor allem im Hinblick auf ihren hohen Zuckergehalt bedenklich", erklärt dazu Drott.

Kritischer sehen Ärzte den Konsum von Energydrinks. In Deutschland schlugen kürzlich deutsche Herzspezialisten Alarm und forderten, den Verkauf der koffeinhaltigen Getränke an unter 16-Jährige zu verbieten. Jede Woche sehe er Jugendliche mit hohem Energydrink-Konsum und einem krankhaft veränderten Herzen, klagte etwa der Göttinger Herzspezialist Martin Hulpke-Wette. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Energydrinks und Herzrythmusstörungen konnte laut AGES und König bisher zwar in keiner Studie nachgewiesen werden. Ein Freibrief für den jungen Konsumenten ist das jedoch nicht.

„Häufig sehen wir bei jungen Menschen die Kombination aus Energydrinks, Alkohol und Nikotin", berichtet Ralf Geiger, Leiter der Kinderkardiologie an der Klinik Innsbruck. „Es kommen dann mehrere Risikofaktoren zusammen, das geht bis hin zu unklaren neurologischen oder abdominellen Beschwerden, die mitunter eine stationäre Abklärung erfordern." Verbote seien, so Geiger, aber meistens nicht hilfreich, erhöhen womöglich sogar das Potenzial zum Gebrauch. „Problematisch sehe ich hier die Werbung. Solange diese high machende Effekte suggeriert, wird man als Jugendlicher nicht davon absehen", warnt der Kardiologe. Jugendliche seien generell leichter empfänglich für Suggestionen. Sie würden scheinbare Effekte mit stärkerer Intensität als Erwachsene erleben.

Das Problem: Energydrinks fallen unter die Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung. Im Grunde kann jeder Zehnjährige im Geschäft dosenweise von den Muntermachern kaufen. Kinder sollten aber, so Geiger, überhaupt keine Energydrinks zu sich nehmen; Jugendliche nur in geringen Mengen, wenn überhaupt, jedoch keinesfalls in Zusammenhang mit Alkohol oder nach dem Sport. Wenn verschwitzte Athleten den Inhalt der hippen Dose runterkippen und dann sprichwörtlich abheben, dann tun sie das nur zu Werbezwecken, und nicht, weil sie ihren Durst löschen wollen. Die zuckerhaltigen Lifestyle-Getränke sind laut Arzt nämlich deutlich höher konzentriert als die Blutflüssigkeit. Das führe dazu, dass dem Kreislauf sogar Flüssigkeit entzogen wird. Auf dieses Risiko weist auch der Ernährungsexperte hin. „Koffeinhaltige Getränke sollten ein Genussmittel und kein alltägliches Lebensmittel sein. Weder über Kaffee und Tee noch über Energydrinks soll der Flüssigkeitsbedarf gedeckt werden."

Am besten wäre es, in jeder Lebenslage auf Energydrinks zu verzichten, sagt Geiger. Denn aus seiner Sicht sind die tatsächlichen Effekte auf die Leistungsfähigkeit kaum oder gar nicht messbar.