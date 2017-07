Von Andrea Wieser

Innsbruck — Die Koffer sind gepackt, die Reise ist gebucht, jetzt noch schnell die Pässe eingepackt und es kann losgehen. Doch dann der Schreck: Der Pass ist schon seit ein paar Monaten abgelaufen. So oder so ähnlich geht es derzeit vielen Tirolern. Im „Super-Pass-Jahr", wie 2017 am Amt auch genannt wird, müssen in Tirol rund 100.000 Pässe erneuert werden. Wer das ignoriert, könnte sich ärgern. Es gibt nämlich keine Garantie, mit abgelaufenem Pass in ein anderes Land einreisen zu dürfen. Auf Nachfrage beim Passamt des Innsbrucker Stadtmagistrats hat Referats-leiter Markus Tilly wichtige Fragen beantwortet.

Stimmt es, dass ein abgelaufener Pass in der EU noch fünf Jahre gültig ist?

Auch wenn für manche Länder der Reisepass bis zu fünf Jahre abgelaufen sein kann, wird unbedingt die Verwendung eines gültigen Reisepasses empfohlen. Was der Beamte an der Grenze entscheidet, wissen wir nicht. Da gibt es keine Garantie.

Geht im Notfall auch der Führerschein?

Auf keinen Fall, das ist kein Reisedokument.

Ich brauche den Pass sofort. Was kann ich tun?

Es kann ein Notpass beantragt werden, der für bestimmte Anlassfälle ausgestellt wird und bis zu zwei Monate gültig ist. Er wird aber nicht von allen Ländern, wie z. B. der Türkei oder den Vereinigten Staaten, akzeptiert. Der Notpass kostet 75,80 Euro.

Wie verhindert man lange Wartezeiten am Magistrat?

Ein Anruf, bevor man vorbeikommt, kann oft Unklarheiten schnell beseitigen, das spart Zeit. Aufgrund der Pass-Umstellung kommt es immer wieder zu Wartezeiten, aber wir arbeiten mit vollem Einsatz und haben zehn Schalter geöffnet. Am besten ist es, gleich um 8 Uhr da zu sein.

Und was ist am Freitagnachmittag?

Es ist prinzipiell möglich, 24 Stunden an jedem Tag einen Notpass zu beantragen. Wenn der Magistrat geschlossen ist, kann man sich auch an die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) wenden. Und nicht nur die Magistrate können Pässe ausstellen, auch die Bezirkshauptmannschaften sind dazu befähigt und zwar unabhängig vom eigenen Wohnort innerhalb Österreichs.

Was muss ich mitnehmen?

Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, den alten Reisepass und ein Foto, das den Passbildkriterien entspricht. Aber am besten ist noch immer ein Blick auf die Homepage www.help.gv.at. Das ist die Informationsseite des Bundeskanzleramts, auf der alle Informationen zu finden sind.

Geht auch ein Handy-Selfie als Passbild?

Nein, auf keinen Fall, es muss von einem professionellen Fotografen sein oder an einem guten Automaten gemacht werden. Und wichtig, das Foto darf nicht älter als sechs Monate sein.

Wie oft kommt es vor, dass jemand sehr schnell einen Pass braucht?

Um ehrlich zu sein, derzeit wirklich sehr oft.

Was erzählen die Menschen, warum sie schnell an einen Pass kommen müssen?

Er ist eben abgelaufen oder oft finden die Leute den Pass nicht mehr oder haben ihn in der Waschmaschine mitgewaschen. Wir haben aber auch schon gehört, dass das eigene Kind das Passfoto einfach aus dem Dokument herausgeschnitten hat.