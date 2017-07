Von Matthias Reichle

Fließ – Haben Sie schon gewusst, dass es im Engadiner Strada bis 1880 über zwei Jahrhunderte eine bedeutende Druckerei für romanische Literatur gab? Dass dem Partschinser Erfinder Peter Mitterhofer ein eigenes Schreibmaschinenmuseum gewidmet ist? Oder dass in der Fließer Tiefgarage mit einem 2500 Jahre alten Räterhaus ein echter Oldtimer parkt?

Die neue Karte Terra Rae­tica weist den Weg zu 50 Kultur- und Natureinrichtungen im Tiroler Oberland, Vinschgau und Engadin und ist dabei immer wieder für kleine Überraschungen gut. Der kleine Führer im Hosentaschenformat wurde heuer bereits zum fünften Mal in dieser Form aufgelegt.

„Die Karte ist vor allem für kleine Museen wichtig. Die haben gar nicht das Budget für eine Auflage von 100.000 Stück – haben oft nur ein paar Stunden die Woche offen und sind ehrenamtlich geführt“, betont Resi Mark, die neben Initiator Walter Stefan für die Produktion des Wegweisers durch die vielseitige Museumslandschaft im Dreiländer­eck verantwortlich war.

Die Fließerin ist nebenbei die Museumsleiterin des Archäologischen Museums Fließ, auf das eben diese Kriterien zutreffen. Knapp 2000 Besucher machen jedes Jahr halt, um sich Raritäten wie einen 2300 Jahre alten Räterhelm anzuschauen. Aber auch größere Einrichtungen sind verzeichnet – wie das Alpinarium Galtür mit 40.000 Gästen oder das Ötzidorf in Umhausen.

Ziel sei es gewesen, große Kulturräume aufzubauen, die über die Grenzen hinwegreichen, betont Walter Stefan den Gedanken hinter der Karte, die es seit 2005 in veränderter Form gibt.

Auch heuer wurde bis kurz vor Andruck an den Inhalten getüftelt, berichtet er. So ist der „Latscher Menhir“, der vor zwei Wochen eröffnet hat, quasi „last minute“ aufgenommen worden. Neu im Führer sind außerdem das „Pfarrmuseum Serfaus“. Das „Schloss & Galerie Siegmundsried“, der „Schlanders Menhir“ und das „Museum Kirchtorturm Paul Flora“.

Auf der Tiroler Seite war die letzte Auflage im vergangenen Jahr bereits vergriffen. „Dass eine Straßenkarte dabei ist, spielt eine große Rolle“, betont Mark. So wird die Karte zum Hilfsmittel für Touristen, um sich in der Region zurechtzufinden. Gleichzeitig macht sie Lust, auch gleich das Museum vor Ort zu besuchen.

Heuer ist das Angebot übrigens erstmals zweisprachig – Deutsch und Italienisch. Stärker bewerben will man das Angebot zudem bei den Einheimischen. „Die Karte gehört eigentlich in jeden Haushalt“, so Mark. Viele kennen die kleinen Schätze direkt vor der Haustür nämlich gar nicht.

Finanziert wurde die Terra Raetica Karte über den Interreg-Kleinprojektefonds und Regio Imst. Sie ist kostenlos.