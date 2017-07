Von Matthias Christler

Innsbruck — Hilfe, der Arm ist gebrochen, das Bein verletzt, eine Krankheit ausgebrochen — ich brauche einen „giatrós", einen „medico", einen „Khun hmx" — ob in Griechenland, Italien oder fast unaussprechlich in Thailand, es ist immer ein ungutes Gefühl dabei, wenn man als Urlauber in einem Land, dessen Sprache man nicht mächtig ist, einen Arzt konsultieren muss. Wie mache ich ihm klar, was mir fehlt? Wie kompetent sind die Mediziner? Und zuletzt stellt sich natürlich auch die Frage, wer bezahlt das alles?

Gut ausgegangen: Der Fall des Innsbruckers P. (Name der Red. bekannt) zeigt, wie eine erholsame Thailand-Reise zu einem kostspieligen Leidensweg ausartet: mehrere Operationen, eine drohende Bein-Amputation und schlussendlich ein Heim-Transport, die Kosten addierten sich so auf mehr als 50.000 Euro.

Es war im März, als er mit seiner Frau einen 14-tägigen Urlaub in Phuket antrat. „In der Nacht im Hotel plagten mich im Wadenbereich auf einmal solche Schmerzen, dass ich sofort ins Krankenhaus fuhr", erzählt Herr P. über die erste Behandlung mit Schmerzmittel, die er noch selbst bezahlte.

Am nächsten Morgen war der Unterschenkel so angeschwollen, dass er wieder ins Krankenhaus musste, wo eine Magnetresonanztomographie einen Abszess feststellte. „Vor der MRT hatte ich zum ersten Mal ein mulmiges Gefühl, weil ich wusste, das wird teuer. Außerdem war ich 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt und mein Englisch war, na ja, etwas besser als das des Arztes", erinnert sich der Innsbrucker.

Er kontaktierte die Europäische Reiseversicherung, bei der er eine Jahres-Reiseversicherung abgeschlossen hatte. „Das hat mir schon Türen und Tore geöffnet. Ich hatte täglichen Kontakt mit daheim und die Ärzte der Versicherun­g tauschten sich mit denen in Thailand aus." Es folgten zwei Operationen, zwischenzeitlic­h drohte eine Amputation, und schließlich beschlosse­n die Ärzte aus Österreich gemeinsam mit P., dass man ihn heimholen sollte. Ein österreichisches Ärzteteam flog nach Asien und begleitete den Patienten von einem Krankenhau­s in Bangkok bis nach Innsbruck. „Die Krönung war, dass sämtliche Kosten ersetzt wurden", konnte P. zu Hause aufatme­n. Insgesamt ging es um 51.543 Euro — mehr als 20.000 Euro für die Behandlungskoste­n, fast 10.000 Euro für die Verlegung innerhalb Thailands, über 20.000 Euro für den Rücktransport und knapp 1300 Euro für den Reiseabbruch.

Jeder 50. Reisende hat im Schnitt einen Schadensfall, jener von Herrn P. aus Innsbruck ist auch für die Europäische Reiseversicherung keiner wie jeder andere, sagt der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Lackner: „Das war schon ein spektakulärer Fall, der beispielhaft vor Augen führt, wie komplex ein Notfall im Ausland verlaufen kann und wie wichtig eine Versicherungsbetreuung rund um die Uhr ist."

Der Irrglauben, dass die E-Card einen umfassenden Schutz bietet, lässt manche Urlauber sorglos reisen. Theoretisch gilt der Versicherungsschutz in den meisten europäischen Ländern, allerdings nur in öffentlichen Krankenhäusern. „Aber in den Tourismus­orten gibt es de facto keine öffentlichen, sondern dort haben sich private Spitäler etabliert", sagt Lackner.

Außerhalb Europas kann es nicht nur durch die Distanz bei einem eventuell notwendigen Rückreisetransport teuer werden; die USA etwa sind laut Lackner „das mit Abstand teuerste Land, für einen Intensivstationsaufenthalt bezahlt man pro Tag 10.000 Dollar. Vor zwei Jahren hatten wir einen Fall, der am Ende 230.000 Euro gekostet hat. Das wäre für viele schon existenzbedrohend."

Gut vorbereitet: Wer sich vor einer Reise erkundigt, mögliche Notfälle in Betracht zieht und sich gut vorbereitet, reist entspannter. Bei Kurztrips durch Europa reicht womöglich die E-Card: „Dann muss man eben wissen, dass die Europäische Krankenversicherungskarte auf der Rückseite nur bei Vertragspartnern gilt", erläutert auch Versicherungsexperte Walter Hager vom Verein für Konsumenteninformation (VKI).

Kreditkarten und Zusatzangebote bei Autofahrerclubs bieten ebenfalls einen Versicherungsschutz, aber wie der genau aussieht, ist unterschiedlich. „Bei manchen Kreditkarten ist es zum Beispiel so, dass ich sie benutzen muss, damit der Versicherungsschutz gilt, bei anderen nicht. Lieber fragt man vor einer Reise dreimal nach", rät Hager. Ähnlich ist es bei Reisen, die man im Internet bucht und bei denen Zusatzversicherungen angeboten werden. Er empfiehlt, nicht einfach etwas anzuklicken, sondern ganz genau durchzulesen, was im Kleingedruckten steht, und nachzurecherchieren, ob ein seriöses Unternehmen dahinter steht. Dass im Notfall die Leistungen nicht bezahlt werden, bekommt der VKI aber eher selten zugetragen. Viel mehr sei es so, dass sich die Kunden wie beim Fall von Herrn P. positiv über die Zahlungsmoral der Versicherungen äußern.

Es müssen auch nicht immer Kosten von Tausenden Euro sein. „Auch bei kleineren Behandlungen ist man oft versichert. Man muss nur wissen, dass man sich sofort bei der Versicherung meldet, wenn der Schadensfall eintritt", sagt Hager. Ob mehrere Operationen in Thailand, ein verdorbener Magen in Griechenland oder ein gebrochener Arm beim Radtrip durch Italien — bei all den Schmerzen beruhigt es, zu wissen, dass man sich zumindest wegen der Kosten für den Arzt nicht den Kopf zerbrechen muss.