Herr Koch, vor drei Jahren sprachen Sie vom Kampf um Normalität, wie normal ist Ihr Alltag heute? Mein Leben ist für mich normal, weil es Alltag ist. Wenn man das mit vor drei Jahren vergleicht, komme ich zunehmend zurecht.

Was fällt Ihnen am schwersten? Wenn man nichts alleine hinbekommt, die Abhängigkeit. Dass ich alles verbalisieren muss, stresst mich. Spontan zu sein, ist nicht einfach. Es bedarf alles größeren Aufwands.

Wenn Sie in Tirol die Berge sehen, werden Sie dann wehmütig? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber wo Sie es ansprechen, schon etwas, ich habe früher intensiv Wintersport betrieben. Aber auch jetzt habe ich an Tirol schöne Erinnerungen: Hier war ich Paragleiten, hier habe ich mit meiner Frau Urlaub gemacht. Ich könnte mich in Wehmut suhlen, aber darauf habe ich eigentlich keine Lust.

War das immer schon Ihre Art? Kann ich nicht beurteilen. Ich finde es nicht schlimm zurückzuschauen, auch wenn Psychologen sagen: „Du darfst auf keinen Fall an früher denken.“ Ich bin um die bewegte Vergangenheit froh. Es ist die Frage, wie man damit umgeht, ob ich dann denke: „Oh Mist, jetzt kann ich das nicht mehr.“ Oder: „Schön, wie viel ich erleben durfte, nun darf ich anderes erleben.“

Wie viel von Samuel Koch vor dem Unfall steckt noch in Ihnen? Ich glaube, dass ich der Mensch bin, der ich vorher war. Mein erstes Buch heißt zwar „Zwei Leben“, aber von dem Titel habe ich mich immer mehr distanziert, es ist dasselbe Leben unter anderen Umständen.

Sind Sie beeindruckt, was man heute im Rollstuhl alles machen kann? Es ist ein Stück weit beeindruckend, aber Ärzte sagten, wäre mein Unfall vor zehn Jahren passiert, hätte ich nicht überlebt. Man ist froh, wie weit wir bei Barrierefreiheit und Anpassung sind, kann aber noch viel mehr erforschen und integrieren.

Ihr Bruder begleitet Sie oft, wie hat sich dieses Verhältnis verändert? Ich bin gerne mit ihm unterwegs. Früher war ich der, der ihn herumgetragen hat, ihm die Welt ein Stück weit gezeigt hat. Jetzt trägt er mich, ermöglicht mir, die Welt zu sehen, eine Afrika-Safari oder Paragleiten.

Seit August 2016 sind Sie mit der Schauspielerin Sarah Elena Timpe verheiratet. Wie ist der Ehe-Alltag? Besser als allein! Schöne Momente zu teilen, scheint die Freude zu potenzieren und es gelingt auch, Leid zu teilen. Dazu muss man nicht heiraten, aber für uns war es etwas Besonderes, einen definitiven Verbindungsstrich zu ziehen. Wir haben uns zuletzt wenig gesehen, aber sie sagt immer: „Mensch, wir sehen uns noch öfter, wir sind doch verheiratet.“

Wie oft sind Sie unterwegs? Ich hatte im Vorjahr 168 Hotel-Tage und 280 Auftritte.

Fühlen Sie sich als Schauspieler auf den Rollstuhl reduziert? Das kann ich nicht behaupten. Ich spiele jetzt das 15. Stück, nur bei vier kommt der Rollstuhl vor. Am Theater unterscheidet sich mein Dasein wenig von dem der anderen.

War das große Medien-Interesse nach dem Unfall Segen oder Fluch? Sowohl als auch. Ich kriege auch Hasspost. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, mich dazu hinreißen lassen zu sagen, da sind alle Antworten drin, ich will nichts mehr mit Medien zu tun haben. Ich habe aber gemerkt, ich kann das nutzen. Wenn ich es schaffe, auf Randgruppen oder unangenehme Themen aufmerksam zu machen, freue ich mich.

Fühlt man in Ihrer Situation etwa bei Kira Grünberg besonders mit? Natürlich. Seit ihrem Unfall haben wir Kontakt. Nicht alle Rollstuhlfahrer werden sofort beste Freunde, aber bei Kira war es eine Wellenlänge, weil wir beide Bewegungsmenschen und Sportler mit einer ähnlichen Verletzungs- und Leidensgeschichte sind.

Der Untertitel Ihres zweiten Buches heißt „Das Leben geht weiter, als man denkt“. Wohin geht Ihres? Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass langfristig große Pläne zu haben oft hinfällig ist. Ich bin ganz gut mit meiner eigenen Instandhaltung beschäftigt, versuche, ein guter Ehemann zu sein, befinde mich im Aufbau einer Stiftung. Ich will auch – und da sehe ich eher meinen Bereich – Kultur, Kunst und Unterhaltung barrierefreier machen. Es tut nicht nur anderen gut, wenn ich helfe, sondern es hilft mir. Wenn ich auch nicht sagen kann, der Unfall hatte Sinn, kann ich ihm dadurch etwas den Unsinn nehmen.

Das Interview führte Philipp Schwartze