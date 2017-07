Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Die Google-Autos kehren zurück. Bis jetzt war Österreich eines der wenigen Länder, das über den Internet-Dienst Google Street View noch nicht virtuell begehbar ist. Nun aber werden die Kameras auch in Österreich Menschen auf der Straße bildlich festhalten, die Aufnahmen landen anschließend für jeden sichtbar im Internet. Wer das nicht will, kann dem, wenn er überhaupt Wind davon bekommt, erst nachträglich umständlich widersprechen.

Bei den ersten, unter großen Protesten durchgeführten Fahrten 2010 schritt die Datenschutzkommission (DSK) ein. Als 2011 eine Wiederaufnahme unter Auflagen gestattet wurde, verzichtete Google auf Veröffentlichung und Österreich blieb auf Street View ein weißer Fleck.

Den jetzigen Neustart zum 19. Juli begründet Google selbst mit dem Zehn-Jahr-Jubiläum von Street View. Der Wiener Datenschützer Georg Markus Kainz hat eine andere Theorie. „Ich glaube, der wahre Grund ist, dass sie Fakten schaffen wollen, bevor die EU-weite Datenschutzgrundverordnung im Mai nächsten Jahres in Kraft tritt.“ Die bringe zwar keine strengeren Auflagen in Österreich, das laut Kainz bereits ein besonders strenges Datenschutzgesetz habe. Aber sollte Street View damit hierzulande verhindert werden, „könnte das dann ganz Europa kippen“, so Kainz. Das „gallische Dorf“ Österreich als Präzedenzfall gegen Street View wäre wohl kaum nach dem Geschmack von Google.

Dass überhaupt gefilmt werden darf, fußt auf der so genannten Panorama-Freiheit. Sie besagt, dass alles, was ohne technische Hilfsmittel von einer öffentlichen Fläche sichtbar ist, auch fotografiert werden darf. Zu den Auflagen zählt, dass nicht über einer Höhe von zwei Metern gefilmt werden darf, Gesichter von Personen und Autokennzeichen müssen unkenntlich gemacht werden. Das geschieht bei Street View automatisch.

Viel zu wenig, meint Kainz. „Auch wenn mein Gesicht unkenntlich gemacht wird – jeder, der mich kennt, kann mich trotzdem identifizieren. Die Persönlichkeitsrechte müssen respektiert werden. Es ist ein Eingriff in die Privatsphäre, denn wir werden ungefragt veröffentlicht.“ Mit Street View gebe man allen die Möglichkeit, jemanden anhand einer Aufnahme zu beurteilen, die er nicht beeinflussen kann.

Um komplett unkenntlich gemacht zu werden, muss der Einzelne einen Antrag darauf stellen. Das ist den Datenschützern seit jeher ein Dorn im Auge. Schließlich muss der Einzelne so zunächst mitbekommen, dass er von der Google-Kamera „erwischt“ worden ist, dann auf einer eigenen Seite dafür kämpfen, dass er komplett unkenntlich gemacht wird. Beim umgekehrten Vorgehen, wo zunächst eine Zustimmung nötig wäre, würde Google wohl deutlich weniger abbilden können.

Ursprünglich gab es auch die Auflage, an sensiblen Orten wie Ämtern, Schulen und Gefängnissen alles unkenntlich zu machen. Diese gilt jetzt aber nicht mehr, wäre aber laut Datenschützern auch zu wenig. Denn Google kann nicht wissen, ob das Gebäude, aus dem jemand auf den Aufnahmen gerade hinausgeht, für ihn ein Ort ist, an dem er besser nicht gesehen werden will.

Doch nicht nur Google, auch andere Unternehmen filmen bereits den öffentlichen Raum – wie in der Verkehrs- oder Sicherheitsüberwachung oder auf Webcams, sogar live oder mit geringer Zeitversetzung. „Wir verlieren das Gespür dafür, was o. k. ist und was nicht. Es wird immer weiter versucht, in die Privatsphäre einzugreifen“, meint Kainz. Street View wird dabei sicher nicht das letzte Projekt dieser Art sein.