Sechs Staffeln mit bislang 60 Folgen wurden bereits von „Game of Thrones ausgestrahlt“, kaum eine Serie hat derzeit eine größere Fangemeinde und bessere Kritiken.

Wer das Spiel um den Thron gewinnt, ob es vielleicht Emilia Clarke in ihrer Rolle als Daenerys Targaryen ist, wird sich in der nun anlaufenden siebten Staffel und in der fixierten achten Staffel herausstellen.

Die Ehre, in einer der kommenden Episoden eine Gastrolle spielen zu dürfen, wurde Ed Sheeran zuteil. Bei seinem Kurzauftritt soll der Musiker auch ein Lied zum Besten geben.

Im TV: In der Nacht von heute Sonntag auf morgen Montag läuft die erste Folge der neuen Staffel mit dem Namen „Dragonstone“ auf dem US-Sender HBO. Am Montag­abend folgt um 20.15 Uhr die deutschsprachige Premiere auf Sky Atlantic HD.

Im Kino: In der Serie bereiten sich die Figuren auf den nahenden Winter und die Ankunft der dämonischen Weißen Wanderer vor. Die wird man wahrscheinlich auch in Innsbruck wieder zu sehen bekommen. Am Donnerstag, den 20.7, strahlt Sky um 20 Uhr die erste Episode der 7. Staffel im englischen Originalton im Metropol Multiplex auf der Kinoleinwand aus. Der Eintritt ist frei. Die Tickets werden ab 18 Uhr vor Ort nach dem „First come, first served“-Prinzip ausgegeben.

Lösungen: 1 b, 2 c, 3 c, 4 a, 5 a und b, 6 b (alle Drehorte unter www.travelcircus.de ), 7 b, 8 a, 9 b, 10 c (zum Programm unter https://got.show ).