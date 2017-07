Los Angeles/Orlando — Geplant und getüftelt wird bereits seit zwei Jahren, jetzt gewährte Disney erste Einblicke in das Gelände seines neuen Themenparks „Star Wars Land". Der soll sich auf einer Fläche von 5,6 Hektar erstrecken und sowohl im Disneyland Anaheim in Los Angeles als auch im Disneyland Orlando angesiedelt sein.

Ab 2019 sollen Fans dann die Möglichkeit haben, „nie dagewesene Planeten" zu erkunden — einen abgelegten Handelsplaneten und einen der letzten Planeten vor dem „Wild Space", heißt es in einem Blogeintrag des Unternehmens. In einem parkeigenen Hotel können die Gäste als Sternenkrieger noch tiefer in die Welt von „Star Wars" eintauchen.

Auf der D23 Expo in Anaheim präsentierte Disney erstmals ein 3D-Miniaturmodell des Parkareals. Besucher haben unter anderem die Möglichkeit, einen lebensgroßen Millenium Falcon oder TIE Fighter steigen zu lassen oder an einem Kampf der „Ersten Ordnung" und dem Widerstand teilzunehmen. Interaktive Erlebnisse, Märkte und Museen sollen das Angebot abrunden.

Hotel mit Weltraum-Blick

Und noch eine Ankündigung lässt die Fan-Herzen höher schlagen: In Orlando plant Disney die Eröffnung eines Hotels, das in einem Blogeintrag von TechCrunch bereits als „eine Art Westworld für Star-Wars-Fans" bezeichnet wird. Wer sich hier einmietet, haust in einem Raumschiff und findet sich mitten in einem Rollenspiel wieder.

Nicht nur die Hotelangestellten sind kostümiert, auch der Gast schlüpft in eine Uniform und bekommt seine ganz eigene, immersive Geschichte zugeteilt, welche „jede Minute des Aufenthalts prägen wird", erklärte Disney auf der D23 Expo. Um den Eindruck, sich auf einem Raumschiff zu befinden, zu stärken, wird es auch keine gewöhnlichen Fenster zur Außenwelt geben — stattdessen blickt man direkt in den Weltraum.

Den Fans solle es an nichts fehlen. Disneys Parkchef Bob Chapek spricht von dem „ehrgeizigsten Vorhaben, das Disney bislang umgesetzt hat." Und das lässt sich das Unternehmen auch einiges kosten: Rund eine Milliarde Dollar sind pro Park fällig. Die hohen Ausgaben dürften sich aber rentieren — in sozialen Netzwerken haben die 3D-Bilder bereits Begeisterungsstürme ausgelöst. (tst)