Innsbruck — Kleine Gesichter, niedliche Tiere oder alltägliche Gegenstände — in der digitalen Kommunikation sind Emojis (aus dem japanischen mit „Bildschriftzeichen" übersetzt) längst nicht mehr wegzudenken. Auch in der Offline-Welt lachen uns die bunten Symbole von Kaffeebechern, Handtüchern, Keksdosen und sogar von Kuchen entgegen. Bereits zum vierten Mal wurde am Montag der „World Emoji Day" zelebriert und gab damit Usern rund um den Globus Anlass, den kleinen Kunstwerken zu frönen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg etwa verriet, welches Emoji im sozialen Netzwerk die Beliebtheitsskala anführt: der Tränen lachende Smiley. Der wurde 2015 sogar von Oxford Dictionaries zum „Wort des Jahres" gekürt und wird am häufigsten via Facebook Messenger verschickt.

Von der Kunstform zur Alltagssprache

Als Urform des Emoji gilt das auf dem amerikanischen Standard-Code für Informationsaustausch (ASCII) basierende lachende Gesicht: Doppelpunkt, Bindestrich und geschlossene Klammer. Obwohl der amerikanische Wissenschafter Scott E. Fahlmann den Smiley erstmals im September 1982 in einem internen Chat der Carnegie Mellon University (Pittsburgh, Pensylvania, USA) eingesetzt haben soll, erheiterten die abstrakten Darstellungen menschlicher Gesichter schon vor 1900 die Gemüter der Telegrafen. Die Deutsche Postzeitung etwa veröffentlichte am 16. November 1886 eine Übersicht „telegrafischer Zeichenkunst", die kleine Gesichter mit verschiedenen Emotionen darstellten.

Heute werden allein via Facebook Messenger fünf Milliarden Emojis pro Tag ausgetauscht. Während sich viele Nutzer fragen, wie man nur jemals ohne bunte Bildchen kommunizieren konnte, führen diese nicht selten zu Missverständnissen. Die richtige Interpretation einzelner Symbole scheitert dabei nicht nur an individuell unterschiedlich ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten der Leser, sondern auch an der künstlerisch-grafischen Komponente: denn das Erscheinungsbild variiert je nach grafischem System stark.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Was ein Emoji tatsächlich darstellt, definiert übrigens das Unicode-Konsortium - eine gemeinnützige Organisation, der unter anderem weltweit führende Unternehmen wie Apple, Microsoft, Facebook, Google aber auch Institutionen wie die Berkeley Universität Kalifornien angehören. Am 20. Juni publizierte Unicode die 10. Version des Unicode-Standards, der 56 neue Emoji-Charaktere angehören. Das erweiterte Repertoire an Bildern wagt sich dabei mitunter an gesellschaftliche Streitthemen heran: neben mystischen Figuren wie Zombie und Elfe stehen auch eine stillende Mutter oder eine Kopftuch-tragende Frau zur Verfügung.

Insgesamt existieren damit 2666 Emojis. Diese Zahl berücksichtigt allerdings dasselbe Symbol in verschiedenen Varianten, etwa in unterschiedlichen Hauttönen oder mit verschiedenen Geschlechtern. Ob und wann die neuen Bildchen auch in Kommunikationsdiensten wie Facebook Messenger, Twitter, Whatsapp und Co angeboten werden, entscheiden die Unternehmen übrigens selbst. Während die neuen Kunstwerke schon fleißig getwittert werden, sucht man auf Facebook noch vergeblich danach, Apple kündigt den Einsatz noch für dieses Jahr an. (jazz)