Verdammt, was für eine Hitze! Im andalusischen Dialekt heißt das „¡Joé, qué caló!“, und so ist es in der spanischen 700.000-Einwohner-Stadt Sevilla auf T-Shirts, Tassen und andere Souvenirs gedruckt. Die Hitze hat Andalusien ganz offensichtlich fest im Griff. Da ist es ganz klar, dass sich bei Temperaturen jenseits der 40 Grad die Gemüter erhitzen. Derzeit wird darüber diskutiert, ob Fotos von Temperaturanzeigern auf Sevillas Straßen die Touristen abschrecken.

Da es laut Berechnungen von Wissenschaftern im schlimmsten Fall bald in vielen Städten unfassbar heiß werden wird, müssen sich die Sevillanos wohl ein neues Alleinstellungsmerkmal suchen. Das habe man davon, wenn man die Treib­hausgas-Emissionen weiter ansteigen lasse anstatt sie zu drosseln, schreiben die Forscher im Fachmagazin Nature Climate Change. Die fünf Prozent der Metropolen mit den meisten Einwohnern müssten sich bis zum Jahr 2100 auf Temperatursteigerungen von „um acht Grad und mehr“ einstellen, wie Studienautor Francisco Estrada vom Institut für Umweltfragen in den Niederlanden sagte.

Gut geplant ist halb gewonnen

Doch wie stellt man sich auf die „verdammte Hitze“ ein? „Wenn wir jetzt bei Neubauten und Sanierungen damit beginnen, werden wir noch in 100 Jahren leben wie bisher. Wenn wir aber weiter so bauen wie bisher, haben wir in spätestens 20, 30 Jahren ein Problem“, spricht Bauingenieurin Azra Korjenic von der TU Wien Klartext.

Korjenic ist an Projekten beteiligt, in deren Rahmen sie versucht, das Schlimmste abzuwenden. Im Projekt „Greening Aspang“ in Wien hat ihr Team einen nach Südwesten orientierten Straßenzug mit „extremer Sonneneinstrahlung den ganzen Tag“ mit Messgeräten ein Jahr lang geprüft: vom Verhältnis zwischen Wohn- und Fensterflächen, Verschattungen, Aufbauten, Fassadenfarbe, Vegetation, künstliche oder natürliche Oberflächen, Erker sowie Vorsprunge bis hin zu Windrichtungen, Feuerwehrzufahrten, Grünflächen und Eigentumsverhältnissen. All das und noch viel mehr spielt eine Rolle dabei, wie heiß das Wohnen wird und welche Baumaßnahmen möglich sind.

Für Korjenic geht nichts über die Planung. „Wer gut plant, kann auch mit weniger finanziellen Mitteln Verbesserungen erreichen. Viele nehmen sich zu wenig Zeit dafür“, sagt sie. Ihr Steckenpferd sind grüne Wände: drinnen und draußen. „Einfache Kletterpflanzen reichen aus, damit Hausmauern nicht aufheizen. Wenn die Fassade darunter dunkel ist, braucht man sie vor der Bepflanzung nicht extra hell streichen. Im Winter, wenn die Blätter abgefallen sind, muss man dann weniger heizen.“ Überhaupt dürfe man nicht vergessen, für den Winter mitzuplanen.

Grüne Wände im Innenraum, wie sie Korjenic in einem Schulprojekt umgesetzt hat, verringern die CO2-Belastung, mindern Lärm und binden Staub. „Man erkennt deutlich, wie das Klima besser wird.“

Damit ist es nicht getan: Helle Fassaden und Dächer absorbieren die Hitze weniger, man muss aber mögliche Reflektionen auf Nachbarhäuser mitbedenken. Massive Betonboller und -leitschienen sollten ihrer Ansicht nach von der Straße geräumt werden: „Sie heizen sich extrem auf und die ganze Umgebung gleich mit.“ Auf Aufnahmen mit der Wärmebildkamera ist das deutlich zu sehen. Dasselbe gilt für schwarzen Asphalt. Wo möglich, und wo sowieso Sanierungen geplant sind, sollte man die Bodenversiegelung aufreißen, schottern oder pflastern. „In begrünten Innenhöfen sind die Temperaturen um bis zu fünf Grad niedriger als in betonierten oder asphaltierten.“ Aber: Einerseits heizen die Flächen dann nicht mehr so auf und Wasser kann versickern. Andererseits muss man den Grundwasserspiegel im Auge behalten, „da ein Altbaumauerwerk ohne Feuchtsperre feucht werden und schimmeln kann.“

Bauen wie früher

Der gebürtige Innsbrucker Markus Tomaselli ist an der TU Wien am Institut für Städtebau tätig und wie Korjenic ein großer Fan von Begrünungen und Verschattungen – als Parkanlagen oder auch in die Höhe, wie sie etwa Stefano Boeri in seinem Bau „Bosco Verticale“ in Mailand verwirklicht hat. Bereits jetzt spreche man vom Heat-Island-Effect in Stadtzentren – Hitzeinseln, in denen es bis zu vier Grad heißer ist als in der Umgebung.

Tomaselli sieht künftig vieles wiederkommen, was es früher schon gegeben hat und was man sich von antiken Städten abschauen könnte. Wasserbecken in Innenhöfen, die für Kondensationskühle sorgen, Arkaden und Lauben, die Schatten spenden und vor der Witterung schützen. Enge Gassen werden wie in südlichen Städten so überdacht, dass die Luftzirkulation noch gewährleistet wird. Zudem kommen mehr Flachdächer als Giebeldächer: „Heute ist die ideale Bauform ein Würfel. Damit hat man drinnen das größte Volumen bei geringster Außenfläche und somit den niedrigsten Energieverbrauch“, erklärt Tomaselli. Außerdem kann man Flachdächer begrünen, was in Wien bereits Pflicht sei. Außenverschattungen mit Holzjalousien hätten die Maria-Theresien-Straße um 1900 geprägt. Sie kämen wieder.

„Generell sehe ich für Holz eine bedeutende Zukunft.Es heizt weniger auf und nimmt CO2 auf.“ Mit Lehmwänden, Betondecken und Estrich werde dann drinnen Masse erzeugt, um die Temperaturen konstant zu halten. Klimaanlagen seien keine gute Idee. „Das wir entscheidend sein: Je mehr Klimaanlagen es gibt, desto wärmer wird es. Sie heizen die Umgebung auf.“ (Theresa Mair)