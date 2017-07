Innsbruck — Sie singt nicht nur wie eine Große, sie hat auch Großes vor: Angelica Hale (9) will ein Superstar werden. Aber nicht irgendeiner. „Ich will die nächste Whithey Houston werden", strotzt die Neunjährige geradezu vor Selbstbewusstsein. Noch schmunzelt die Jury der US-amerikanischen Talentshow America's Got Talent. Augenblicke später sind sie sprachlos.

Für die Darbietung von Andra Days „Rise Up" erntet Angelica Standing Ovations von Jury und Publikum. Ihr zweiter Auftritt am vergangenen Dienstag konnte das aber noch einmal übertreffen. Mehr als 43 Millionen Menschen haben das Video, in dem sie „Girl On Fire" von Alicia Keys hinschmettert, bereits angesehen. Mit 30 Millionen Aufrufen in 24 Stunden war der Clip am Dienstag sogar das erfolgreichste Facebook-Posting weltweit.

Sie singt, um anderen zu helfen

Mit ihrer Stimmgewalt hat das neunjährige Mädchen die Herzen eines Millionenpublikums im Sturm erobert. Sie klingt für ihr junges Alter unglaublich erwachsen. Ihren mädchenhaften Charme büßt sie dabei keinesfalls ein. Gastjuror Chris Hardwick belohnt den Auftritt mit dem „Goldenen Buzzer", der Angelica direkt in die Liveshows manövriert. „Das ist unglaublich. Wie passen diese gewaltigen Stimmbänder nur in diesen kleinen Körper?", ringt Hardwick nach Worten.

Im Körper der Neunjährigen schlummert aber nicht nur viel Talent. Der Spenderniere ihrer Mama ist es zu verdanken, dass sie heute mit ihrer Stimme verzaubern kann. Im zarten Alter von vier Jahren wurde Angelica schwer krank. Eine bakterielle Infektion löste eine doppelseitige Lungenentzündung aus, woraufhin auch noch eine ihrer Nieren versagte. Ihre Eltern bangten um das Leben ihrer Tochter.

Heute ist Angelica kerngesund. Und sammelt mit ihren Auftritten Spendengelder für Kinderkrankenhäuser. Irgendwann soll sich auch ihr Traum von einer großen Karriere erfüllen. Aber jetzt freut sie sich erst einmal darauf, bald eine große Schwester zu sein. (tst)