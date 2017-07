Innsbruck — In der westlichen Welt geht ein Viertel der Todesfälle auf Krebs zurück. Da Menschen immer älter werden, rechnet man auch mit einem Anstieg von Krebserkrankungen. Umso wichtiger ist eine patientenorientiert­e Forschung, wie sie das in Innsbruck ansässige Tiroler Krebsforschungsinstitu­t (TKFI) seit 17 Jahren betreibt. Das aus Spenden finanzierte TKFI legte dieser Tage einen Arbeitsbericht vor. Auch die Internetseite werde aktualisiert, sagt Dietmar Öfner-Velano. Der Direktor der Uni-Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie ist Obmann des TKFI. Kontinuität lautet ein Leitsatz des Tiroler Instituts.

„Was uns so einzigartig macht und einen enormen Vorteil darstellt, ist die unmittelbare Nähe zwischen dem Forschungsinstitut und der Klinik", erklärt Öfner-Velano weiter. So hat der Chirurg ein Dokumentationsprogramm etabliert, durch das die sieben Arbeitsgruppen erfahren, welche Tumor-Operationen an der Chirurgie vorgesehen sind. Sie können nach Einverständnis der Patienten, Anonymisierung und einer Aufbereitung durch die Pathologie auf das Zellmaterial zugreifen. Denn Tumorzellen sind das wichtige Basismaterial für die Forschung am TKFI. Untersucht werden u. a. Lungen- und Dickdarmkrebs, Mammakarzinom, Tumore an Leber und Bauchspeicheldrüse sowie vom Bindegewebe ausgehende Tumore.

Die Forschungsgruppen versuchen, die Strategien der Krebszellen zu entschlüsseln, und wollen Möglichkeiten finden, das Immunsystem so zu stärken, dass sich Tumorzellen nicht weiterentwickeln können. Isoliert werden Tumorzellen nie betrachtet. Eine der neuesten Methoden ist das „Hanging Drop System". Öfner-Velano: „Dabei handelt es sich um 3D-Zellkulturen, die man sich als Tropfen vorstellen kann. Damit können wir den Austausch der Tumorzellen mit dem umgebenden Gewebe besser verstehen." So hat man herausgefunden, dass etwa Fettzellen die Tumorzellen (wie beim Multiplen Myelom) „anheizen". Eine weitere Methode ist das „Next Generation Sequencing". Wie TKFI-Leiterin Karin Jöhrer-Deym festhält, „können mit diesem Verfahren Mutationen im Genmaterial der Tumorzellen erfasst werden". Dadurch sei eine individuelle Krebstherapie möglich.

„Ein Forscher denkt nie schwarz-weiß, sondern in unendlich vielen Schattierungen. Wenn ich bei einem Versuch eine Kleinigkeit ändere, dann kommt sofort ein anderes Ergebnis heraus", beschreibt Öfner-Velano den Forscheralltag.

Wie der Chirurg feststellt, haben sich in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen in der Forschung stark verändert. Früher gab es Geld, aber es fehlte an Infrastruktur. Heute stehe eine gute Infrastruktur für weltweit vernetzte Forscher zur Verfügung, aber die öffentlichen Förderungen gehen zurück. Für das aus Spenden finanzierte TKFI „sind nicht nur die Zuwendungen der Industrie entscheidend, sondern jede einzelne Spende aus der Bevölkerung". (strosa)