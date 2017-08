Von Nicole Strozzi

Sonne, Meer, Party, Freiheit und knappe Badehöschen. Im Sommer steigen nicht nur die Temperaturen, sondern bei vielen auch die Lust auf ein unverbindliches Abenteuer. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2010 zeigt, dass bis zu 20 Prozent aller Reisenden „Casual Sex", also Gelegenheitssex, mit einem neuen Partner haben, 50 Prozent davon ungeschützt.

Weit fort von daheim rückt offenbar auch die Sorge vor Geschlechtskrankheiten in weite Ferne. Tripper, Syphilis und Chlamydien hören sich für viele wohl nach Mittelalter an. Kein Gedanke wird daran verschwendet, dass es einen selbst treffen kann und dass solche Krankheiten — neben HIV-Infektionen — immer noch eine bedeutende Rolle spielen.

Immer mehr Resistenzen

Jährlich stecken sich 78 Millionen Menschen mit Gonorrhoe, früher auch Tripper genannt, an. 131 Millionen bzw. 5,6 Millionen infizieren sich mit Chlamydien und Syphilis.

Ein Problem: Solche weltweit verbreiteten Geschlechtskrankheiten sind nach UN-Angaben immer schwerer zu bekämpfen. „Die Antibiotikaresistenz dieser sexuell übertragbaren Krankheiten hat rapide zugenommen, wodurch die Möglichkeiten der Behandlung geschrumpft sind", warnte kürzlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die stärkste Resistenz hätten dabei die Erreger von Tripper.

„Urlauber sind vor Reiseantritt gut über Tropenkrankheiten wie Malaria informiert, sexuell übetragbare Krankheiten bleiben bei Reiseberatungen aber oft unerwähnt", sagt Maria Kitchen, Fachärztin für Infektiologie an der Inns­brucker Hautklinik.

Geschlechtskrankheiten nehmen generell weltweit zu, betont die Ärztin. Das Thema Verhütung ist leider wieder in den Hintergrund gerückt. „Ein Grund dafür ist sicher, dass HIV-Infektionen mittlerweile gut behandelbar sind", weiß Kitchen. Die Angst sei nicht mehr so groß, wie sie in den 90er-Jahren war. Vergessen wird dabei aber, dass sich eine HIV-Infektion bislang nicht heilen lässt. Patienten müssen lebenslang Medikamente einnehmen.

Hotspot Südostasien

Gerade im Urlaub scheint auch die Vernunft eine Auszeit zu nehmen. In der Hitze des Gefechts fallen die Hüllen und damit auch die Hemmungen. „Tripper ist", so Kitchen, „die am häufigsten mitgeschleppte Krankheit aus Urlaubsländern." Laut WHO ist Afrika der Kontinent mit den höchsten Raten dieser Infektionen. Ein weiterer Hotspot ist sicherlich auch Süd­ostasien, im Speziellen Thailand, wo risikofreudige Touristen urlauben und der Sextourismus nach wie vor boomt. Nicht nur amouröse Abenteuer, auch viele Resistenzen nehmen daher hier ihren Anfang.

„Früher wurde Tripper nur mit einem Antibiotikum behandelt", erklärt Kitchen. Aufgrund der Zunahme der Resistenzen gibt es mittlerweile aber eine Zweifach­therapie, bestehend aus Spritze und Tablette. Behandelt werden übrigens doppelt so viele Männer als Frauen, weil Männer die Krankheit schneller wahrnehmen. Bemerkbar macht sich Tripper (genauso wie Chlamydien) nämlich durch einen Ausfluss (Eitertropf) aus der Harnröhre. Bei Frauen, die generell etwas Ausfluss haben, bleiben die Symptome daher länger unbemerkt. Unbehandelt kann Tripper, der übrigens auch durch Oralverkehr übertragen werden kann, zu Harnwegsentzündungen sowie zur Unfruchtbarkeit führen.

Syphilis ist, so Kitchen, schwieriger zu diagnostizieren. In vielen Fällen treten nämlich keine Symp­tome auf. Bei etwa der Hälfte der Patienten äußert sich die Geschlechtskrankheit durch Schleimhautgeschwüre. So bilden sich im Genitalbereich oder in der Mundhöhle zunächst kleine, schmerzlose Geschwüre mit hartem Rand.

Während die so genannte „Franzosenkrankheit" bei Männern schneller entdeckt wird, fällt auch in diesem Fall ein Geschwür in der Scheide der Frauen weniger auf.

Wird die Krankheit nicht behandelt, führt dies mitunter zu Lymphknotenschwellungen, Fieber und Hautausschlag. Syphilis, die mit Penicillin therapiert wird, kann im fortgeschrittenen Stadion das Nervensystem angreifen oder bei werdenden Müttern sogar das Kind schädigen.

Jederzeit Abklärung möglich

„Wir sehen immer wieder Reisende, die sich nach dem Urlaub bei uns abchecken lassen wollen. Jeder kann jederzeit zum Screening an die Hautklinik kommen, auch ohne Beschwerden", betont Kitchen. Bei Personen, die einen Risikokontakt hatten, zum Beispiel Sex mit einer Prostituierten ohne Kondom, ist es sogar möglich, innerhalb von drei Tagen eine Prophylaxe zu geben.

Doch auch wenn es gute Medikamente gibt: Der sicherste Schutz vor „Urlaubssouvenirs" wie Tripper und Co. ist — auch oder gerade im Urlaub — Safer Sex.