Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Der Duft frisch gerösteten Kaffees lag in der Luft. Zahlreiche Besucher drängten in die Schwazer Altstadt. Direkt vor der Stadtpfarrkirche dröhnte Musik aus den Lautsprechern. Charman­t lächelte Moderatorin Margi­t Bacher von der Bühne. Während die Besucher genüsslich frühstückten, kam bei so manchem Podiumsgast Nervosität auf. Am Samstag war nämlich wieder TT-Café-Zeit in der Schwazer Innenstadt, wo Chefredakteur Alois Vahrner zehn Persönlichkeiten aus dem Bezirk interviewte.

Stillschweigen und Vorfreue

Bei sommerlichem Wetter, Live-Musik von Primetime und einem bunten Rahmenprogramm zog es am Samstag zahlreiche Besucher zum TT-Café. Über 3000 Tassen Kaffee von Wedl Testa Rossa, jede Menge Gebäck aus der Hofe­r Backbox und Montes-Mineralwasser wurden bei der 10-Jahr-Jubiläumstour mit Stopp in Schwaz ausgegeben.

Ein besonderes Jubiläum feierte auch der Schwazer Bürgermeister Hans Lintner. Seit 20 Jahren lenkt er die Geschicke der Stadt. „Meine Zeit als Bürgermeister begann damals mit dem Eibl­schrofen“, sagte Lintner. Kein leichter Start. Auch die Schließung der Tabakfabrik habe ihn sehr geprägt. Am Kellerjoch blickt der Stadtchef nun aber nach vorn: „Es geht um die Zukunft des Liftes und des Erholungsraumes. Derzeit sprechen wir mit Investoren, die dort eine Hotelanlage errichten wollen.“ Mehr wollte Lintner dazu aber nicht verraten. Stillschweigen gilt auch für den Inhalt des Stückes „Silberberg“ aus der Feder von Felix Mitterer. „Mit dieser Produktion wollen wir die besondere Verbindung der Stadt mit dem Bergbau und Silber nach außen tragen“, sagte Lintner voller Vorfreude.

Für absolute Stille sorgte Franz Hackl. Er begeisterte mit den einzigartigen Klängen seiner Trompete. An sein erstes Lied auf der Trompete erinnert er sich gern: „Im Duo mit meinem Vater habe ich das Lied ‚Almkönig‘ gespielt.“ Der bekannte Musiker pendelt zwischen New York und Schwaz, beide Städte üben einen besonderen Charme auf ihn aus. „Es ist nicht wichtig, wo ich bin. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, um eine Messag­e“, sagte Hackl. Derzeit steckt der Virtuose in den letzten Vorbereitungen für das Outreach-Festival in Schwaz. Heuer erwarte die Besucher vor allem eine Mischung verschiedener Stile. „Musik fängt dort an, wo man sie nicht mehr notieren kann. Wie eine Eva Lind singt oder Davi­d Murray Jazz spielt, das kann man nicht aufschreiben“, erklärte Hackl.

Starke Duos

Nachdem die Band „Knockin’ on Heaven’s Door“ spielte, klopft­e auch schon das Voltigier-Dreamteam an. Jasmi­n Lindner und Lukas Wacha sind Europa- und Weltmeister. „Wir müssen sehr gut harmonieren und aufs Pferd eingehen. Das ist kein Turngerät wie bei anderen Sportarten, sondern ein Lebewesen“, sagte Lindner. Job und Sport unter einen Hut zu bringen sei laut Wacha manchmal schwierig. Zudem könne man von den Preisgeldern nicht leben. „Unterstützungen fallen auch weg, da das Voltigieren nicht olympisch ist“, sagte Lindner. Bei der Frage, wer denn öfter von den beiden bocke, Freund Lukas oder Pferd Holts Romeo, musste die junge Zillertalerin lachen. „Das Pferd macht meistens einen guten Job“, sagte sie augenzwinkernd.

Ein gutes Team sind auch die beiden Triathleten Lisa-Maria Dornauer und Thomas Steger. „Ich mag die Abwechslung. Vormittags Rad fahren, am Nachmittag schwimmen und am Abend laufen“, sagte Dornauer. Sie trainiert 30 bis 35 Stunden in der Woche. Freund Thomas legt noch einmal zehn Stunden drauf. „Sie schimpft mich schon manchmal, wenn ich ihr zu schnell laufe“, witzelte Steger. Trotz vieler Erfolge ist der Europameister vor Bewerben noch immer nervös: „Ein Rennen ohne Zwischenfall gibt es nicht.“ Für Olympia sind die zwei nicht wirklich zu begeistern. „Es gibt einen olympischen Bewerb, aber nur auf der Kurzstrecke. Das ist, als würde man beim Skifahren Slalom und Abfahrt vergleichen“, sagte Steger. Der Ironman auf Hawaii würde die beiden aber schon locken.

Von Vögeln und Vitalität

Einen Vogel hat Reinhold Spitzer aus Schwaz nicht. Nein, er hat gleich 230 Vögel zu Hause. Einige davon wurden zu Weltmeistern gekürt. Er züchtet seit Kindheitstagen Wellensittiche. „Einen Zuchtstamm wie meinen aufzubauen, bedeutet viel Arbeit. Das Wichtigste ist, dass die Vögel ein ruhiges Wesen haben“, sagte Spitzer. Bis zu 10.000 € sei ein Weltmeister-Wellensittich wert. Doch ihm geht es nicht um den Preis, sondern um elegantes Gefieder und vitale Tiere.

Vital sind auch nach 30 Jahren gemeinsamen Musizierens die drei Haderlumpen. Und darauf sind Vitus, Peter und Reinhard auch stolz. Ihre spitzbübische Art haben sie nie verloren. „In den drei Jahrzehnten haben wir immer gut harmoniert“, verriet Vitus. Sie haben über 3000 Konzerte gegeben und sind rund zwei Mio. Kilometer durchs Land getourt. Besonders gern blicke­n sie auf den Sieg beim Grand-Prix 2007 zurück. Das Ende des Musikantenstadls ist für die Vollblutmusiker ein Wermutstropfen. „Junge Bands haben es jetzt viel schwerer“, sagte Vitus.