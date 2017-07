Von Matthias Christler

Als Anhänger von Verschwörungstheorien und als Mountainbiker, der gerne auf Trails fährt, muss man bei so einer Begegnung misstrauisch werden. Auf einem schmalen Steig oberhalb von Sölden, keinen Meter breit, kommt den Radfahrern eine Gruppe von deutschen Wanderern im Gänsemarsch entgegen. Wer weicht aus? Der Konflikt ist vorprogrammiert. Lieber stehen bleiben und warten, was passiert. „Schönen guten Tag. Tolles Rad haben Sie hier“, sagt der Erste der Rentnertruppe. „Wie viel kos­tet das Fahrrad?“, will der Zweite wissen. Und eine Dame ruft ein freundliches „Viel Spaß“ hinterher. Das kann doch nicht wahr sein. Hat jemand die Wanderer engagiert, die so tun, als seien sie den Radfahrern freundlich gesinnt, damit der Journalist vor Ort den Eindruck bekommt, dass alle gut miteinander auskommen? Sind wir bei der Piefke-Saga?

Der Gedanke wird verworfen, weil die Erklärung viel weniger aufregend ist. Der Weg wurde schlicht und einfach als „Shared Trail“ – also als geteilter Pfad – definiert und deshalb wissen Radfahrer und Wanderer von vornherein, dass es zu solchen Begegnungen kommen kann.

Zwei Kehren weiter wird ein neuer Trail, der nur für die Radfahrer gebaut wurde, verfeinert und ausgebessert. Dominic Kuen koordiniert die Baustellen im Bikepark Sölden und schaut, wie die Arbeiten laufen. Stolz sagt er, dass man ein 40-seitiges Trailbauhandbuch entwickelt habe und vieles davon ins Mountainbikemodell 2.0 des Landes Tirol geflossen sei. „Wir sind schon auch Vorreiter. “

Wie die Schwammerln

Derzeit entsteht der Eindruck, als würden in Tirol neue Trails wie Schwammerln aus dem Boden schießen. Dass es nicht ganz so ist, dürfte die Schwammerlsucher freuen, denn zwei Hände voll pro Saison sind für ganz Tirol reichlich wenig. Für Mountainbiker ist hingegen jeder neue Trail ein Leckerbissen. Benedikt Purner, Urgestein der Tiroler Bike-Szene, baut in Nauders an einer weiteren Strecke. „Kleinere Gebiete profitieren von Förderungen des Landes. Auch die Elferlifte in Neustift bauen einen zweiten Trail. In den Tälern wird Gas gegeben“, sagt er, klingt dabei aber nicht zu überschwänglich. „Weil es im Raum Inntal dafür immer noch viel zu wenig gibt.“

Auch für Innsbruck sieht er, trotz des Bike-Events Crankworx Ende Juni, weiterhin viel Handlungsbedarf. Der Arzler-Alm-Trail besteht zwar seit über einem Jahr und an Spitzentagen werden 700 Fahrten gezählt, wodurch sich der Nutzungskonflikt entspannt habe, meint Purner. Ähnliches müsse aber jetzt bei der Höttinger Alm, beim Rauschbrunnen und anderen Hütten im Naherholungsbereich Innsbrucks entstehen. „Die Entwicklungsarbeit steht schon noch am Anfang. Von vielen Seiten gibt es weiter Vorurteile und Ängste.“ Purner spricht nicht nur andere Nutzer am Berg, sondern eher die Vorbehalte der Grundeigentümer an.

Zurück nach Sölden: Dort ziehen Touristiker, Bauern und Grundeigentümer oft an einem Strang. Destinationsleiter Dominik Linser hat in den vergangenen Jahren („Früher hieß es, im Winter gehört der Berg euch, im Sommer uns“) ein Umdenken festgestellt. „Jeder weiß, dass wir vom Tourismus leben. Torbole hat die Surfer, Arco die Kletterer, wir die Biker als zweite Zielgruppe.“

Vor drei bis vier Jahren hat Sölden angefangen, in den Bike-Park zu investieren, innerhalb von sechs Jahren summiert sich das Investitionsvolumen auf sechs Millionen Euro. Das aktuelle Streckenangebot umfasst 30 Kilometer Natur- und Singletrails und 16 Kilometer Lines, in der Endausbaustufe soll es über 100 Kilometer an Trails und Lines geben. Es sei aber nicht so, hält Linser fest, dass man „den Bauern etwas vergoldet“. Für 200 bis 300 Meter Weg auf ihren Grundstücken erhalten die Bauern 90 Euro pro Jahr und denen sei ohnehin wichtiger, dass sie durch eine Versicherung des Landes bei Stürzen der Radfahrer schadlos gehalten werden.

Auf der Leiterbergalm treffen sich die Radler und die Wanderer wieder. Wirt Bernhard Thurner atmet durch, weil sich die Terrasse zu füllen be­ginnt. „Ohne die Biker bräuchte ich vor Mitte Juli nicht aufsperren. An einem guten Tag ist das Verhältnis 80 Biker, 20 Wanderer“, rechnet er vor, doch eine weitere seiner Kalkulationen klingt noch wertvoller. „Wenn Wanderer bei uns einkehren, essen vier eine Portion Kaiserschmarrn, aber vier Biker essen vier Portionen.“ Da lacht das Gastgeber-Herz.

Gern gesehene Gäste

Die Rebellen von einst zaubern den Touristikern inzwischen ein Lächeln ins Gesicht. Wertschöpfung heißt das Zauberwort genauso im Tal. In Sölden schätzt man, dass ein Mountainbike-Gast etwa 140 Euro pro Tag im Ort lässt: 25 Prozent für die Tageskarte, 50 Prozent für Verpflegung und 25 Prozent im Sporthandel. Ein Leihbike kostet mit ca. 70 Euro in etwa doppelt so viel wie ein Leih-Premiumski. Kurzum, der Bike-Gast ist ein nicht ganz armer Gast, das heißt, er ist ein guter Gast. Damit lässt sich arbeiten.

Für Linser sieht das Zukunftsszenario in etwa so aus: „Wenn eine vierköpfige Familie im November zu uns kommt, fahren die Eltern von der Mittelstation mit den Ski auf den Berg, die Kinder mit dem Rad von der Mittelstation ins Tal.“ Wie Sölden haben auch die Bikeparks in Serfaus-Fiss-Ladis oder in Mutters einen mehrjährigen Plan, um die Strecken zu erweitern und für die Gäste attraktiver zu machen.

Den größten Schritt nach vorne hat zumindest in der medialen Aufmerksamkeit die Muttereralm mit Crankworx gemacht. Die Anlage mit riesigen Sprüngen bei der Talstation wird von der lokalen Szene weiter genutzt, versichert Bergbahn-Geschäftsführer Werner Millinger.

Seine Vision für den Bike-Park Inns- bruck, wie das Areal in Mutters und Götzens (und vielleicht bald Axams) genannt wird, schaut so aus: „Dass man mit dem Rad vom Hoadl in der Lizum über Götzens und Mutters auf Trails und Wegen bis nach Innsbruck kommt.“ Bei dieser Idee beginnen die Augen so mancher Biker aus dem Raum Innsbruck zu leuchten. Sabine Oswald ist eine davon. Die Innsbruckerin betreibt seit einem Jahr den Mountainbike Downhill & Freeride Verein Innsbruck mit inzwischen 138 Mitgliedern. „Dieses Projekt wäre ein Traum, das kann man touristisch toll verkaufen. Für so etwas würden Urlauber sogar aus Hamburg nach Innsbruck fahren“, ist sie sich sicher. Warum so euphorisch? Weil Innsbruck etwas hat, was andere Bikeparks, auch jener in Leogang, einer der Hotspots Europas, eben nicht haben: „Trails rund um eine Stadt.“

Fast zu schön, um wahr zu sein

Geht es nach Oswald und dem einen oder anderen Touristiker, kann sich das Mountainbike auf Trails ruhig als Massenbewegung etablieren. Beim Verein treffen sich ganze Familien zum Training und Oswald glaubt, dass sich das in Zukunft verstärkt.

„Wenn ein Vater früher zu seinem Sohn sagte, dass man am Sonntag gemeinsam wandern geht, war das für einen 14-Jährigen fad. Gehen sie aber gemeinsam biken, ist das ziemlich cool.“ Also ein Sport, der Generationen verbindet, dazu neue Trails, außerdem Wanderer in Eintracht mit Radlern – zu schön, um wahr zu sein, aber wir sind nicht bei der Piefke-Saga und niemand hat narrische Schwammerln gegessen. Es geht schlicht darum, dass der Sommertourismus mit den Bikern (oder dank ihnen) die Kurve kratzt.