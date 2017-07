Dieser undankbare Himbeerstrauch! Da achtet man darauf, dass ihn keine Zugluft streift, düngt, gießt und schneidet zum richtigen Zeitpunkt seine Äste. Und wie dankt er es? Indem er seit Jahren zwar saftige grüne Blätter trägt, aber keine einzige Himbeere. Ein klarer Fall von Arbeitsverweigerung.

„Leider kann ich keine Ferndiagnose stellen, woran das liegen könnte“, erklärt Gärtner Roman Pirchheim. Laut dem Pflanzen-Profi von www.buschwerk.at gibt es ein gutes Dutzend möglicher Ursachen: „Das reicht von banalen Fehlern wie dem falschen Boden bis zu schwerwiegenden Problemen wie zu wenig Bienen im Umfeld.“

Ist der Boden etwa zu lehmig, sodass Regenwasser nicht abfließen kann, bedeutet das Stress für die Pflanze: „Sie wird ihr Hauptaugenmerk aufs Überleben setzen und hat keine Kapazitäten mehr für Früchte.“ Darum rät Pirchheim, die Grube, in die ein Strauch oder Baum gesetzt wird, groß genug auszuheben, um bei Bedarf rund um die Wurzel großzügig hochwertige Erde einzufüllen.

„Da sind wir schon beim nächsten Problem: So manche Pflanze trägt keine Früchte, wenn sie zu tief eingesetzt wurde“, erklärt der Lermooser. Die goldene Gärtnerregel lautet, sie so tief einzugraben, dass die Verede­lungsstelle knapp 15 Zentimeter aus dem Boden ragt. Besonders Obstbäume seien „nachtragend“, wenn man das nicht bedenkt.

Einige Beeren hingegen – Stachel-, Johannisbeeren und Ribisel etwa – entwickeln besonders viele Triebe, wenn man ihre am tiefsten gelegenen Äste mit Erde anschüttet. Scheint, als wäre das „Garteln“ ein ganz schön komplexes Thema. „Es wird aber noch komplizierter“, erzählt Pirchheim, während er durch sein Gartencenter in Reutte geht.

Wenn man eine Pflanze frisch einsetzt, soll man die Gelegenheit nutzen, um die Mulde mit einem Gitter auszulegen: „So hält man Mäuse von den jungen Wurzeln fern. Die zählen nämlich zu deren Leibspeise. Wachsen die Wurzeln, sind sie offenbar nicht mehr schmackhaft und durchstoßen das Gitter. Es bremst das Wachstum also nicht ein.“

Pflanzen legen jedoch nicht nur auf Boden und Standort Wert, sondern auch auf ihre Nachbarschaft. Die meisten Sträucher und Bäume sind nämlich nicht selbst fruchtbar. Sie brauchen also eine Befruchtersorte in der Nähe. Eine Wildpflanze im Umkreis von 100 Metern würde genügen. Doch gerade bei seltenen Früchten wie Kirschen – wovon man in Tirol kaum wildwachsende findet – ist dies fast ausgeschlossen. In diesem Fall rät der Gärtner, einen Zweig einer anderen Kirsche zu wässern und in den Baum zu hängen: „So dient er als Pollenspender.“

All das macht aber nur Sinn, wenn Bienen im Garten ihre Kreise ziehen: „Ist es in der Blütezeit jedoch zu kalt, fliegen die Bienen nicht – die Befruchtung bleibt aus.“ Damit nicht genug: Gehen die Temperaturen unter null, frieren die Triebe ab. „Heuer war das der Fall. Die Obstbauern versuchten zwar, mit kleinen Feuern in den Gärten gegen den Nachtfrost vorzugehen, doch oft vergeblich“, weiß Pirchheim. Hobbygärtnern rät er, Pflanzen in kalten Nächten in Flies einzupacken, sie nahe der warmen Hauswand zu pflanzen und Standorte mit Kaltluftsenken zu meiden: „Oder man pflanzt sie an einer Hanglage, sodass die Kaltluft abfließen kann.“

Hat man all das beachtet und die Pflanze bildet immer noch keine Früchte, liegt es vielleicht daran, dass man es zu eilig hat: „Manche Sorten sind alternierend, tragen also auch bei der besten Pflege nur jedes zweite Jahr Früchte. Andere brauchen eine Eingewöhnungszeit von drei bis fünf Jahren im Garten, bevor man erstmals ernten kann.“ Also Kopf hoch. Vielleicht ist der Himbeerstrauch nicht kaputt, sondern einfach noch zu jung. (Text: Judith Sam)