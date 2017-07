Er schläft nur. Da sind sich die Bewohner rund um den Vesuv einig. 1944 hat der Vulkan das letzte Mal ein Lebenszeichen von sich gegeben. Ein kräftiges. Und auch wenn er wie ein sanfter Riese erscheint – die Wahrscheinlichkeit, dass der Vesuv in der Bucht von Neapel eines Tages wieder erwacht und Tod und Vernichtung bringt, ist hoch. Die berühmten Ausgrabungsstätten Pompeji, Herculaneum und Stabiae nahe der Millionenstadt Neapel lassen die Gewalt eines Vulkanausbruchs erahnen. Wo nun unter großen Mühen Schicht für Schicht Steine und Mosaike freigelegt werden, dort war mit Pompeji einst eine der größten Städte des römischen Imperiums.

Heute bieten diese Ausgrabungen beeindruckende Einblicke in das Leben vor 2000 Jahren. Sie gehören natürlich zum Pflichtprogramm für Touristen, genauso wie der Besuch des Kraterrandes. Man sollte sich aber darauf vorbereiten – entweder man konsumiert vor dem Besuch Pompejis bereits die entsprechende Literatur oder nimmt sich vor Ort einen Führer. Letztere bieten vor dem Eingangsbereich oder im Internet zu Dutzenden ihre Dienste an. Erst so erschließt sich einem die Einmaligkeit dieser archäologischen Schätze. Zum Vulkan selbst führen mehrere Wege. Mit dem Auto kann man ganz bequem bis zu einem Parkplatz am Kraterrand fahren und dann einen kurzen Fußmarsch zurücklegen. Oder man meistert eine geführte Wanderung durch das umliegende Naturschutzgebiet.

Vulkanhang als Bauland

Drei Millionen Menschen leben heute im Umfeld des Vulkans. Und – Grund und Boden sind teuer – sie bauen immer weiter den Hang hinauf, kommen dem Krater immer näher. 600.000 Menschen haben sich mittlerweile an den Hängen des Vesuvs angesiedelt. Als der Staat versuchte, mit Geldprämien die Menschen zum Wegziehen zu bewegen, stimmten nur wenige zu. Man hat gelernt, mit dem Vesuv zu leben, und vertraut auf die Seismologen und ihre Alarmpläne, wie Einheimische erzählen.

Aber es brodelt nicht nur im Inneren des Vulkans, es scheint, als hätte diese Unruhe und Hitze auf die Menschen am Boden übergegriffen. Auf der Reise erlebt man süd­italienisches Temperament, wohin man schaut und besonders hört. So wird nicht nur der Besuch der Millionenstadt Neapel mit ihrer zum Unesco-Welterbe zählenden Altstadt zu einem Abenteuer. Auch die Flucht aus der quirligen Metropole weiter Richtung Süden auf die Halbinsel von Sorrent und in Richtung der Amalfiküste birgt einige Überraschungen.

Die berühmte Amalfitana erwartet dort den motorisierten Urlauber. Schweißtreibend stellt man sich hinter dem Lenkrad bald nur noch eine Frage: Warum habe ich nicht ein Boot oder gleich einen Hubschrauber gemietet? 1850 wurde die Straße fertig gestellt und brachte der Region mehr Wohlstand und in den vergangenen Jahrzehnten den (Massen-)Tourismus. Schon lange ist die Amalfitana aber nicht mehr in der Lage den Verkehrsstrom aufzunehmen. Wohnmobile sind ausgesperrt, Busse dürfen nur in eine Richtung fahren (außer öffentliche). Parkplätze sind an der Küste und auch in den Orten Mangelware und entsprechend teuer. Daher wird entlang der ohnedies schon schmalen Straße geparkt, vorzugsweise vor Kurven.

Atemberaubender Blick

Und doch – irgendwie ordnet sich das Chaos, nur der Tiroler und sein Festhalten an Verkehrsregeln scheinen da einfach zu stören. Was man nun für diese Mühen bekommt? Ausblicke (während der Fahrt eher für den Beifahrer), die es sonst nirgends im Mittelmeerraum gibt. Denn der westliche Teil der Costiera amalfitana präsentiert sich atemberaubend.

Die Hänge stürzen hier am Golf von Salerno steil ins tiefblaue Tyrrhenische Meer ab. Mancher Meter wurde dem Fels in harter Arbeit abgetrotzt – für den Hausbau oder das Anlegen von Terrassen für die Landwirte. Zitronenanbau hat an dieser Küste eine besondere Tradition. Hier reift die Sorte Femminello sfusato, aus deren Schalen der Limoncello gewonnen wird.

Den kann man dann in den pittoresken Dörfern mit engen beschaulichen Gässchen genießen und dabei die mühsame Anreise vergessen. Ortsnamen wie Amalfi, Positano und Praino lassen die Mandolinen im Kopf erklingen. Vom Hauptort Amalfi geht eine spektakuläre Fahrt – am besten mit dem Bus – in die Höhe nach Ravello. Der Blick auf die Bucht und auf das tiefblaue Meer gehört zum Spektakulärsten, was Italien zu bieten hat. Der Ort zog bereits in früheren Jahren Touristen an. Darunter weltberühmte Musiker. So soll auch Richard Wagner 1880 in den Gärten der heute für Besucher offen stehenden Villa Rufolo die Inspiration für seine Oper Parsifal gefunden haben. Ravello bietet daher jährlich ein Musikfestival, das ursprünglich nur Wagner gewidmet war. Dem Besucher wird dabei nicht nur hervorragende klassische Musik, sondern auch der Blick von der Villa Rufolo aufs Meer geboten.

Kein Wunder, dass es angesichts der Fülle an Naturwundern auch den „Sentiero degli Dei“, den Weg der Götter, gibt. Er führt hoch über dem Meer durch einsame Naturlandschaften. Trittsicherheit ist die Voraussetzung. Bis nach Capri erstreckt sich der Blick über das Meer. Und der macht natürlich auch Lust auf den Besuch der berühmten Insel.

Zwanzig Minuten braucht die Fähre von der lebhaften Hafenstadt Sorrent aus bis auf die vielbesungene Insel vor Neapel. Zu Fuß finden sich die schönsten Plätze abseits der Touristenströme. Und wenn die Menschenmassen in den Fähren wieder in Richtung Festland entschwunden sind, entfaltet Capri erst ihre ganze Schönheit und ihren Zauber, dem sich die Menschen noch nie entziehen konnten. (Text: Wolfgang Otter)