Von Theresa Mair

Vomp – Mit einem violetten Puppenwagen walzt Maxi auf wackeligen Beinchen daheim in Vomp über den Rasen. Der knapp Dreijährige hatte sich so auf das „Rasenmähen“ mit dem Wagen gefreut, als er vor einer Woche aus der Innsbrucker Kinderklinik entlassen wurde. Doch als er draufkam, dass dies – wie so vieles, das er schon gelernt hatte – nicht mehr ging, musste er bitterlich weinen. Erst am Dienstag klappte es wieder so halbwegs. Maximilian Grünbichler ist am seltenen Guillain-Barré-Syndrom erkrankt.

Alles hatte damit begonnen, dass er Ende Juni zuerst die Sommergrippe und gleich darauf noch eitrige Angina hatte. Als das Kind dann begann, über Knieweh zu klagen, dachten sich die Eltern anfangs nicht viel dabei. „Ich hatte mir kurz zuvor das Kreuzband gerissen und ihm gesagt, dass er aufpassen muss, weil der Papa Knieweh hat“, dachte sich Vater Marc Grünbichler, dass der Sohn ihm einfach nachplappert. „Auch die Hausärztin und der Kinderarzt beruhigten uns, dass Gliederschmerzen nach einer Grippe ganz normal sind“, fügt Mutter Sylvia hinzu. Was ja auch stimmt. Doch es wurde nicht besser, sondern immer schlimmer.

Maximilian wurde immer wackeliger auf den Beinen, brauchte wieder eine Windel, weil er es nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffte, er konnte die Rutsche nicht mehr hinaufklettern und wachte in der Nacht wegen der Schmerzen in den Beinen und später auch in den Armen auf. Beim zweiten Besuch in der Kinderklinik innerhalb von drei Tagen hatte der diensthabende Oberarzt Siegfried Waldegger den richtigen Verdacht. Er ordnete ein MRT und eine Rückenmarkspunktion an. „Ich war erstmal froh, dass wir nun wussten, was ihm fehlt. Als ich Guillain-Barré-Syndrom dann googelte, war es nicht mehr lustig“, erinnert sich Sylvia Grünbichler.

„Eines von 100.000 Kindern erkrankt am Guillain-Barré-Syndrom. Wir sehen an der Klinik ein bis zwei Kinder pro Jahr, wobei die Störung in jedem Alter auftreten kann“, schildert Maximilians behandelnder Arzt, der Neuropädiater Matthias Baumann.

Die Diagnose ist schwierig. Viele andere Krankheiten machen sich durch ähnliche Symptome bemerkbar. Es könnten Nachwehen von Windpocken sein, ein Hüftschnupfen, das Anfangsstadium einer Borreliose, eine Hirnhautentzündung aber auch ein Tumor und noch vieles mehr.

Auslöser des Guillain-Barré-Syndroms ist ihm zufolge meist eine an sich harmlose Entzündung wie ein Darm- oder Atemwegsinfekt. „Wir gehen davon aus, dass sich die Antikörper, die das Immunsystem gegen den Infekt bildet, gegen die Nerven richten“, erklärt Baumann.

Ist der Verdacht ausgesprochen, kann die Diagnose einfach gesichert werden: „Man untersucht das Kind neurologisch und kontrolliert die Reflexe, macht eine Bildgebung und eine Lumbalpunktion.“ Bei Guillain-Barré findet sich im Nervenwasser des Rückenmarks ein hoher Eiweißanteil bei geringer Anzahl weißer Blutkörperchen, erläutert der Experte. Schreitet die Erkrankung schnell fort, werden Immunglobuline – ein aufwändig hergestelltes Blutspendeprodukt – als Infusion verabreicht, um den Verlauf auszubremsen. Nach zwei bis vier Wochen erreicht Guillain-Barré ein Plateau, danach kommt es zur Besserung.

Die Symptomatik beginnt mit einer von den Füßen hin zur Körpermitte aufsteigenden Schwäche. Manchmal haben die Betroffenen Schmerzen und eine Sensibilitätsstörung“, erklärt Baumann. Erreichen die Symptome die Atemorgane, muss der Betroffene beatmet werden. Das gilt es, mithilfe der Immunglobuline – sie suggerieren dem Körper, dass genug Antikörper vorhanden sind und er keine nachproduzieren muss – zu vermeiden.

Die gute Botschaft: „Im Gegensatz zu anderen Autoimmunerkrankungen kommt Guillain-Barré von selbst zum Erliegen.“ Nur in Einzelfällen entwickelt sich ein chronisches Guillain-Barré-Syndrom, das immer wieder aufflammt. „Bei 95 Prozent der Kinder heilt es auch bei schweren Verläufen innerhalb eines Jahres vollständig aus.“ Mit bleibenden Einschränkungen muss auch Maxi, der jetzt Physiotherapie macht, nicht rechnen. Am Dienstag wachte er auf und sagte: „Mama, ich glaube die Fußi gehen heute besser.“ Ein Lichtblick, der darauf hoffen lässt, dass er bald mit seinem Geschwisterchen – es kommt in vier Wochen – spielen kann.