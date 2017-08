Musikexperten und Konsumentenforscher sind sich einig: Damit ein Song zu einem Sommerhit wird, muss er gewisse Dinge mitbringen. Das deutsche Marktforschungsinstitut Gfk Entertainment etwa sieht eine eingänge Melodie, einen tanzbaren Rhythmus und Urlaubsstimmung als Kriterien. Doch das bringen jedes Frühjahr viele potenzielle Sommerhit-Kandidaten mit – am Ende kann es aber nur einen geben. Wie dieses Jahr „Despacito“ von Sänger Luis Fonsi zusammen mit Rapper Daddy Yankee.

Wie erklärt sich das Phänomen, dass genau dieser eine Song über drei Milliarden Mal im Internet auf der Video-Plattform Youtube angeklickt wurde, wo doch Geschmäcker bekanntlich verschieden sind? Meilenweit vor aller Konkurrenz lässt er auch Psys „Gangnam Style“, das 2012 den Zähler der Video-Plattform Youtube kurzzeitig außer Gefecht setzte, hinter sich.

Misstrauen, ob alle diese Klicks wirklich immer echt sind, schwingt dabei mit. Die unglaublichen Zahlen lassen derzeit aber auch die Experten über die Gründe des unerwartet großen Erfolgs spekulieren.

Latin-Trend, Justin Bieber oder doch Donald Trump? Auf der Suche nach Erklärungen scheint (fast) alles zum Erfolgsfaktor zu werden. Aber der Reihe nach.

Viele Faktoren für den Erfolg

„Spanischsprachige Songs sind zuletzt wieder sehr beliebt“, sagt Hans Schmucker von Gfk. Besonders von namhaften Künstlern wie Enrique Inglesias. Auch er nutzt wie „Despacito“ die Stilrichtung Reggae­ton – eine Mischung aus Reg­gae und Hip-Hop. Ein Erfolgszug also, auf den „Despacito“ zur richtigen Zeit aufgesprungen ist.

Auch der prominente „Unterstützer“ Justin Bieber könnte zum Erfolg beigetragen haben. Kanadas Popstar singt einen englischen Einstieg für „Despacito“ – die große Bieber-Fanschar wird auf den späteren Hit aufmerksam. „Im deutschsprachigen Raum wird hauptsächlich die Original-Version gespielt, aber auf dem US-Markt könnte Bieber geholfen haben“, meint Schmucker.

Immer wieder spielt auch Politik in der Musik eine große Rolle – was man bei einem Sommerhit mit eher seichtem Text weniger vermuten würde. Doch in den USA sehen einige den Erfolg des Titels paradoxerweise in Trumps Diffamierung von Latinos begründet. Ein Song als kultureller Konter sozusagen.

Klar ist nur: So eindeutig konnte ein Sommerhit selten bestimmt werden. „Da spielen viele Faktoren eine Rolle, das hat insgesamt einfach gut gepasst“, sagt Schmucker.

Was nun den finalen Ausschlag gegeben hat, wird den Musikern egal sein. Ihr Heimatland Puerto Rico möchte mit dem Welthit den Tourismus ankurbeln. Wie lange der Erfolg anhält, ist aber fraglich – und wer konnte sich daran erinnern, dass letztes Jahr „Don’t Be So Shy“ von Imany am meisten gefeiert wurde? Es gilt: Der nächste Sommer(hit) kommt bestimmt. (Philipp Schwartze)