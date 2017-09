Seit Jahren stehen sie hier — doch zu brauchen scheint sie irgendwie keiner mehr so recht. Menschen strömen an den kleinen Häuschen vorbei, ohne davon Notiz zu nehmen. Eine Hand hält dabei lässig das Handy am Ohr. Sprechen und gehen gleichzeitig, zu den besten Zeiten der Telefonzellen war das undenkbar. Kleingeld oder eine Telefonwertkarte galt es dagegen mitzuführen. Doch manchmal werden die Telefonzellen noch zum Retter in der Not, erklärt Livia Dandrea-Böhm, Pressesprecherin von A1 Telekom: „Die Nutzer sind hauptsächlich — neben Touristen, Jugendlichen und Menschen mit geringem Einkommen — Handybesitzer mit leerem Akku." Welch Ironie. Im Jahr 1903 ging am Wiener Südbahnhof die erste Telefonzelle Österreichs in Betrieb. Mehr als hundert Jahre später stehen noch 1004 Telefonzellen in Tirol, 141 davon in Innsbruck-Stadt.

Alte Häuschen mit halbhoher Tür, unter der es im Winter kräftig durchzieht, mit Telefonapparaten, die klobig wirken, stehen hier noch genauso wie moderne Telefonsäulen, deren Schutzglas nur noch die Seiten verdeckt. Auf älteren Modellen finden sich noch Aufkleber der Post, inzwischen ist die Telekom für die Telefonzellen zuständig. „An Standorten, an denen es früher mehrere Telefonzellen gab, gibt es heute — dem Bedarf entsprechend — nur noch ein bis zwei Zellen. Hauptsächlich an Orten öffentlichen Interesses und neuralgischen Punkten wie etwa Bahnhöfen und Fußgängerzonen", sagt Dandrea-Böhm. Die Grundversorgung mit Sprechstellen muss nach der so genannten Universaldienstverordnung auf dem Stand des Jahres 1999 aufrechterhalten werden.

Manchmal segnet eine Zelle das Zeitliche, dann wird sie — sofern an einem wichtigen Punkt gelegen — durch eine neue ersetzt. Die allerneuesten Telefonzellen sollen nicht mehr nur das tun, was ihr Name sagt. So wie ein Handy-Telefon nicht nur zum Telefonieren nutzbar ist, verraten Telefonzellen ihren „Kunden" viel mehr. „In den so genannten „Multimedia-Stations" erhält man Infos über Restaurants, Trafiken oder Apotheken in der Umgebung oder man surft im Internet, verschickt Fotos und E-Mails", berichtet Dandrea-Böhm. Rund 700 Stück der Telefonzellen neuester Generation gibt es bereits in Österreich, in Innsbruck war keine auffindbar. Eine andere Kombination der Zukunft ist jene aus Telefonzelle und Stromtankstelle. In Tirol steht eine dieser 30 Ladestationen für E-Fahrzeuge in Alpbach.

(K)ein Ende in Sicht?

Ob das vollständige Aus der Telefonzelle dadurch aber verhindert und nicht nur etwas verzögert werden kann, ist zweifelhaft. Auf der Suche nach den verbliebenen Sprechstellen in Innsbruck ließen sich zwar an vielen Ecken welche entdecken, von Kunden aber weit und breit keine Spur. In Zeiten von Freiminuten und niedrigen Handygebühren sind 30 Cent Mindesteinwurf — für die dann rund zwei Minuten im Lokalnetz telefoniert werden kann — nicht verlockend. Wie viel Geld tatsächlich noch nach dem Hörerabnehmen eingeworfen wird, wird nicht verraten. Oftmals scheitert es wohl auch daran, dass man gar keine Telefonnummern mehr im Kopf hat. Telefonbücher liegen in den Innsbrucker Zellen auch keine mehr — aber die Handynummern von Freunden und Bekannten stünden dort ohnehin nicht drin. Bleibt noch die Frage, wo die alten Telefonzellen, außer als Ersatzteil-Spender, eigentlich bleiben. „Manchmal werden ausrangierte Zellen zur Nutzung weitergegeben, z. B. als Bücherzellen für Gemeinden", sagt Dandrea-Böhm. In Tirol gibt es diese 24-Stunden-Buchverleihe etwa in Trins und Breitenwang. Verschenk-Produkte wie Schuhe, Lebensmittel sowie Bücher gibt es in der „SchenkSCHACHTel", einer ausrangierten Telefonzelle im Innsbrucker Waltherpark. Es gibt also ein zweites Leben, nachdem der Hörer zum letzten Mal aufgelegt wurde.