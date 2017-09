Wie häufig verschreiben Sie Cortison-Produkte?

Georg Prantl: Als Salbe recht häufig, mehrmals die Woche. Und ein- bis zweimal wöchentlich in Form von Spritzen oder Tabletten.

Alfred Grassegger: Salben verschreibe ich mehrmals täglich. Als Infusion, wo die Dosierung weit höher ist, eher selten — etwa bei einem allergischen Schock.

Wie hilft Cortison bei allergischen Reaktionen?

Grassegger: Auch wenn Cortison einen schlechten Ruf hat, muss man sagen, dass es bei starken Allergien — etwa auf Bienenstiche oder Garnelen — lebensrettend ist. Hat ein Patient schwerwiegende Symptome, verabreicht man ihm als Ers­tes Adrenalin. Bei mittelschweren Symptomen Antihistamine. Diese Mittel wirken sofort. Cortison, das anschließend verabreicht wird, entfaltet seine Wirkung frühestens nach 30 Minuten. So kann es allergische Spätreaktionen abschwächen.

Wo sonst bietet sich eine Cortison-Behandlung an?

Prantl: Der Einsatzbereich ist so vielfältig wie bei kaum einem anderen Medikament. Ob bei Ausschlägen, chronischen Krankheiten wie Rheuma, Tinnitus, Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis ...

Grassegger: Noch gibt es kein Medikament, das genauso effektiv Entzündungen einbremst. Allerdings bekämpft es nur die Symptome und nie die Erkrankung. Manchmal ist Cortison sogar kontraproduktiv. Etwa bei Entzündungsreaktionen im Gesicht, die durch Make-up hervorgerufen werden. Cortison-Cremes führen hier zu einer anfänglichen Verbesserung, doch kaum hat man es abgesetzt, verschlimmert sich der Zustand der Haut.

Wie steht es grundsätzlich um die Nebenwirkungen?

Prantl: Viele Patienten fürchten sich vor Gewichtszunahme oder dem Cushing-Syndrom, bei dem man ein aufgedunsenes Vollmondgesicht bekommt. Diese Nebenwirkungen kommen heute allerdings nicht mehr oft vor, sondern waren in den 50er-Jahren häufig, als Cortison auf den Markt kam und in starken Dosen verabreicht wurde. Heute kann man die Dosierung sehr fein anpassen. Der Cortison-Wirkstoff Prednisolon etwa sollte bei einer längeren Anwendung den Wert von 7,5 Milligramm pro Tag nicht überschreiten. Hält man sich daran, wird es kaum Nebenwirkungen geben. In meine Praxis kommen nur ein, zwei Patienten jährlich, die über Nebenwirkungen klagen.

Grassegger: Moderne Cremes wirken meist nur am Auftragungsort. Via Tabletten, Infusionen und Spritzen gelangt Cortison in den Blutkreislauf und wirkt im ganzen Körper. Dort kann das Medikament, wenn man es über Monate hinweg nutzt, den Stoffwechsel beeinflussen, Diabetes oder Osteoporose auslösen und das Immunsystem wird möglicherweise eingebremst, sodass man anfälliger wird.

Bilden sich diese Nebenwirkungen zurück, nachdem man Cortison abgesetzt hat?

Prantl: Diabetes schon. Osteoporose muss behandelt werden. Darum beugt man ihr vor, indem man dem Patienten neben Cortison auch Calzium und Vitamin D verschreibt.

Cortison wird vom Körper in der Nebennierenrinde produziert. Die Hirnanhangdrüse reguliert die Dosierung. Welchen Effekt hat dieses natürliche Cortison?

Grassegger: Es reguliert Blutdruck-, Immunreaktions- sowie Stoffwechselvorgänge und macht den Körper bereit, mit Stresssituationen umzugehen, indem es Energiereserven freisetzt.

Ist die Angst vor Cortison nun berechtigt oder nicht?

Prantl: Ist man aufgeklärt und stimmen Dosis und Dauer der Einnahme, muss man sich keine Sorgen machen — selbst bei Langzeittherapien. Wichtig ist auch, dass die Dosierung langsam ausklingt. Ein plötzliches Absetzen kann zu Stoffwechselentgleisungen führen. Grassegger: Bei Cortison lautet die goldene Regel: So viel davon wie nötig, so wenig wie möglich.