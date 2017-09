Die fiesen Suaden des österreichischen Parade-Opportunisten namens „Herr Karl“, die schrecklichen Erinnerungen eines Menschen, der die Verbrechen der NS-Medizin am eigenen Leib erfahren hat, die Dankesrede von Elfriede Jelinek bei der Nestroy-Verleihung 2013: Nikolaus Habjan sagt’s durch die Puppe. Genauer gesagt: durch die Klappmaul-Puppe. Das Puppen-Alter-Ego für Jelinek entstand für die Burgtheater-Produktion „Schatten (Eurydike sagt)“ 2013, Habjan ist mit seinen Puppen schon vorher zum Liebkind der Theaterszene aufgestiegen. Im Sommer gab er bei den Münchner Opernfestspielen mit Carl Maria von Webers „Oberon, König der Elfen“ sein Debüt als Opernregisseur. Seit Jahren ist der gebürtige Grazer auch regelmäßiger Gast beim Zillertaler Steudltenn-Festival, wo viele seiner Stücke und Produktionen zu sehen waren. „Ich möchte mir ein Jahr ohne Steudltenn gar nicht vorstellen“, sagt Habjan beim Treffen in Uderns, wo er schon so etwas wie ein Familienmitglied ist.

Was können Puppen ausdrücken, was Schauspieler und Sänger nicht können?

Nikolaus Habjan: Peter Brook hat einmal gesagt: „Der Schauspieler hat seinen größten Moment, wenn er nichts tut. Dann sieht man seine Gedanken.“ Das beschreibt genau, was Puppen machen. Die Puppe an sich, so wie ich sie baue, hat ja keine Mimik. Das Einzige, was sie kann, ist, den Mund auf- und zumachen. Und das Verrückte ist, dass das Publikum beginnt, das zu ersetzen, was es nicht sieht. Das heißt, es wird alles projiziert. Ich sage immer, der Schauspieler hat ein Stück Draht und damit versucht er, das Schloss der Herzen im Publikum aufzukriegen. Manche sind geschickter, manchmal hat das Publikum ein Zahlenschloss und der Schauspieler kommt mit seinem Draht nicht weiter. Bei der Puppe ist es so, dass man ihr den Schlüssel zuwirft.

Obwohl das Publikum auch den Puppenspieler auf der Bühne agieren sieht?

Habjan: Mein Puppenspiellehrer Neville Tranter hat immer gesagt: nie das Publikum belügen, nie so tun als ob! Sondern man weiht das Publikum komplett ein. Und damit ist die Sache auch gegessen. Das Publikum denkt sich, aha, so funktioniert das, dann schauen wir einmal, was die Puppe zu sagen hat. Das fasziniert mich total, dass sich das Publikum völlig willig auf diese Illusion einlässt, obwohl es genau Bescheid weiß. Damit wird es wahrhaftig.

Einer Ihrer bisher größten Erfolge bisher, das 2012 mit einem Nestroy-Preis ausgezeichnete Stück „F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig“, das die Geschichte von Friedrich Zawrel, einem Überlebenden der NS-Anstalt „Am Spiegelgrund“, erzählt, in der systematisch Kinder ermordet wurden. Hatten Sie damals keine Angst davor, so ein Thema ausgerechnet mit Puppen anzugehen?

Habjan: Respekt war größter da, Angst anfangs nicht. Ich wollte damals eigentlich ein ganz anderes Stück machen, nämlich Frankenstein. Und über die Recherche zu Frankenstein, also auch über die Frage, wo geht die Medizin zu weit, kam ich unweigerlich auch zur NS-Zeit. So bin ich auf den Fall Gross (NS-Arzt Heinrich Gross, Anm.) gestoßen – und das hat mich extrem beschäftigt und mitgenommen, dass so ein Mensch, dass so ein Verbrecher zehn Jahre nach dem Krieg wieder Primar in dieser Klinik werden konnte. Dort, wo er verantwortlich war für den Tod von 800 Kindern! Gross ist nie verurteilt worden. Da wusste ich: Das muss der nächste Stoff sein. Und dann habe ich den Friedrich gefunden als perfekten Erzähler, denn ich wollte kein Stück über einen Täter machen, sondern über das Opfer.

Mit Zawrel waren Sie bis zu seinem Tod 2015 sehr eng verbunden. Er ist auch regelmäßig an Schulen gegangen und hat dort seine Geschichte erzählt. Zeitzeugen wie er werden immer weniger – wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus?

Habjan: Das Fehlen der Zeitzeugen spürt man. Schon allein, wenn man sich unsere Politiksituation anschaut. Da tritt eine ganz neue Unverschämtheit zutage. Wenn ich nur an die jüngsten Aussagen des Johannes Hübner (FPÖ-Abgeordneter, Anm.) denke. Der sagt solche Dinge – und es passiert aber nichts! Ein paar Leute regen sich auf, aber das war’s. Oder wenn Harald Vilimsky von der FPÖ empfiehlt, man sollte Behinderten das Wahlrecht entziehen, das hat der gesagt! Was mich schockiert, ist der fehlende Aufschrei. Es gibt noch ein paar Zeitzeugen, die diese unglaublichen Strapazen auf sich nehmen, zum Beispiel Marko Feingold, der ist jetzt 104 Jahre alt und Gott sei Dank noch so wahnsinnig agil, dass er das immer noch kann. Friedrich war auch eine ganz wichtige Säule. Denn solche Leute wie er haben den Mund aufgemacht.

Kommen Sie aus einer künstlerischen Familie?

Habjan: Ich komme aus einer Bücher-Familie. Mein Vater hat beim Verlag Styria gearbeitet, meine Mutter ist Biblio­thekarin und Kunsthistorikerin.

Sie haben Musiktheaterregie studiert, aber ganz offensichtlich waren Ihnen die vorhandenen Mittel nicht genug.

Habjan: Ich habe als Kind im Salzburger Marionettentheater „Die Zauberflöte“ gesehen und da war für mich klar: Oper ist genial und Puppen sind genial. Und irgendwie will ich das verbinden. Ich habe also angefangen, Musiktheaterregie zu studieren, bin während des Studiums ans Schubert Theater gekommen und habe mich dort puppentechnisch vollkommen ausleben können. Ich bin dann im Sprechtheater gelandet, habe aber die Oper immer vermisst. Mit dem „Oberon“ in München ist jetzt also ein ganz großer Traum für mich in Erfüllung gegangen, den ich auch weiter fortsetzen darf, was mich irrsinnig freut.

Das heißt, es gibt neue Projekte?

Habjan: Ja, gibt es – ich darf nur leider noch nicht sagen, in welchem Haus. Aber man hat mich zu einem Hausregisseur gemacht an einem großen Opernhaus in Deutschland.

Sie bauen alle Ihre Puppen selbst. Wie viele sind das inzwischen?

Habjan: 68.

Wie lange arbeiten Sie an einer?

Habjan: Ganz unterschiedlich. Manchmal springt’s mir direkt aus dem Kopf, manchmal gärt das so. Ich sehe eine Frisur, eine Nase oder irgendeine Eigenheit und das formt sich dann immer mehr. Der Bau an sich dauert vielleicht ein bis zwei Wochen, aber das ist jetzt nur die reine Arbeitszeit. Ich versuche auch immer zu experimentieren, ich kann nicht sagen, dass ich eine Methode habe. Die Puppen für den „Oberon“ habe ich zum Beispiel in Ton modelliert, dann einen Silikon-Negativabdruck gemacht und das dann mit einem ganz leichten Kunststoff ausgegossen und ausgeschäumt. Die Friedrich-Zawrel-Puppe ist aus Stoff genäht.

Im Herbst kommt im Volkstheater ein Georg-Kreisler-Liederabend von Ihnen zusammen mit der Tiroler Musicabanda Franui, mit der Sie schon mehrfach zusammengearbeitet haben. Da denkt man sich gleich: Kreisler würde eine gute Puppe abgeben. Wird’s die geben?

Habjan: Ich weiß es noch nicht. Diese Produktion wird mit den Schauspielern erarbeitet, das heißt: Sollte da ein Georg-Kreisler-Alter-Ego auf der Bühne auftauchen, wird das wahrscheinlich während der Probenzeit erschaffen.

Wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit mit Franui?

Habjan: 2012 hatte ich mit „Fool of Love“ mein Debüt am Burgtheater. Da hat Karsten Riedel die Shakespeare-Sonette vertont und Franui hat sie orchestriert und gespielt. Da haben wir sofort gemerkt: Puppen und Musik von Franui, diese Klangwelt, die sie schaffen, das passt wie die Faust aufs Auge.

Das Gespräch führte Ivona Jelcic