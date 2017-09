Auf dem Terrassentisch der Familie Angerer in Innsbruck stehen an diesem heißen Sommernachmittag zwar einige Gläser mit eisgekühltem Inhalt. Doch die sieht man fast gar nicht vor lauter kleinen Kunststoffelementen, einer rund einen Meter langen Metallschiene, die auf einer Holzleiste angebracht ist, sowie Werkzeug. „Je sauberer, desto besser rollt er“, erklärt Andrea Angerer, die – das zumindest lassen ihre flinken Handgriffe erahnen – weiß, was sie tut.

Sauberkeit ist alles

Wie so oft in den vergangenen Jahren ist die 54-Jährige mit den Skiern ihres Sohnes Hannes beschäftigt. Doch Wachseln oder Kantenschleifen sind nicht notwenig. Stattdessen wird der Ski in unzählige Einzelteile zerlegt. Die besagten Kunststoffelemente wirft Mama Andrea etwa in die Geschirrspülmaschine, auf dass diese gereinigt werden von Erde sowie dem biologisch abbaubaren Öl, das alles wie geschmiert laufen lässt. Denn, wie gesagt: Je sauberer, desto besser rollt er. Er – der Grasski –, der das Leben der Innsbrucker Familie bestimmt, seitdem der Junior beschlossen hat, dass ihm diese Art des Skifahrens mehr Spaß bereitet.

Alles fing möglicherweise damit an, dass Mama Andrea sich immer wünschte, dass ihr Sohn ein guter Skifahrer werden möge. Mit zweieinhalb Jahren, wie es in Tirol einmal üblich ist, stand der Bub schon auf den Brettln, „und dann sind wir so hineingerutscht“. Sprich: Zunächst stand alpines Skifahren auf dem Programm, Hannes nahm an Kinder- und Schülerrennen teil. Dann suchte man nach einer Alternative für die Sommermonate.

Beim Speckbacherhof in Gnadenwald konnte man Grasskifahren ausprobieren. „Beim ersten Versuch ist er zwar gestürzt, aber gleich wieder aufgestanden und gleich danach wollte er schon Slalom fahren“, erzählt Andrea Angerer vom Filius, damals rund zehn Jahre alt.

Dessen Leidenschaft für die exotische Sportart war entfacht, die Eltern hingegen blieben zunächst vorsichtig, wollten ganz sicher sein, dass es sich dabei nicht nur um ein Strohfeuer handelt.

„Die ersten Grasski hat er sich daher selbst kaufen müssen“, erzählt Andrea Angerer. „Die haben rund 260 Euro gekostet“, erinnert sich Hannes Angerer noch genau. Heute besitzt er um die 15 Paar Grasski – je nach Disziplin zwischen 85 Zentimeter und 1,07 Meter lang – und heute muss man für ein Paar ein wenig mehr auf den Tisch legen, nämlich rund 600 bis 700 Euro.

Der 23-Jährige ist indes damit beschäftigt, sich in seinen hautengen Rennanzug zu zwängen. Zwischen Haut und Hülle sind noch Protektoren zu positionieren. Denn auch bei sommerlichen Temperaturen tut ein Sturz auf einer harten Wiese weh, Handschuhe sind daher ebenfalls Schutz vor Verletzung. „Die Einkleidung zahlt der ÖSV“, erzählt Hannes nebenbei. Seit über 30 Jahren gibt es für das Grasskifahren ein Referat beim Österreichischen Skiverband, ungefähr zeitgleich wurde Grasskifahren in den Internationalen Skiverband (FIS) integriert.

Während sich Hannes Angerer fertig für das Fotoshooting macht und Mama Andrea an den Brettln werkelt, führt Papa Harald Angerer durch das Haus. Ein Rundgang, der Zeit in Anspruch nimmt.

Denn so gut wie jedes freie Fleckerl an den Wänden ist bedeckt mit Fotos des Sohnes bei Rennen, bei Preisverleihungen und gemeinsam mit Ski-Größen wie Alberto Tomba oder Manfred Pranger. Im Vorraum wiederum liegen Reisetaschen herum, Schuhe und Ski: Man ist gerade von einem Rennen heimgekommen, in zwei Tagen geht es zum nächsten. Da lohnt es sich nicht, die Taschen auszupacken, auch wenn damit ein Hindernisparcours verbunden ist.

Die Siegertafel des ÖSV

Schon früh stellte sich nämlich heraus, dass Hannes Talent hat. Mit zwölf Jahren nahm er an den ersten Grasski-Rennen teil, gewann in der Folge so gut wie alles, was geht. Stolz drückt einem der Papa vier DIN-A4-Seiten in die Hand – der Titel: „ÖSV-Siegertafel mit allen Medaillengewinnern des ÖSV seit 1931“: Dreieinhalb Seiten lang sind die bisherigen Erfolge von Hannes Angerer, der Österreichische Meisterschaften genauso gewonnen hat wie Europameisterschaften sowie elf Junioren-Weltmeistertitel.

Wie diese Erfolge aussehen, kann man im Schlafzimmer von Harald und Andrea Angerer sehen: Da sind in Vitrinen und auf Schränken Pokale und Medaillen untergebracht, sehr viele, um genau zu sein. Harald Angerer erzählt von Wettkämpfen in Japan, dem Iran und Libanon, bei denen auch die Eltern mit dabei waren. Viel Zeit und Geld habe man in die Leidenschaft des Sohnes gesteckt, die abfärbte. Einmal hätte der Sohn sogar eine Rampe aus Holzpaletten fürs Training im Garten aufgebaut. Das störte dann aber sogar den Papa, der das Bauwerk nach zwei Jahren wieder entfernte.

Denn Hannes war ehrgeizig. Als 13-Jähriger radelte er nach Gnadenwald zum Training und retour, die Mutter brachte die Ausrüstung im Auto mit. Ab 2012 stieg er komplett auf die Sommervariante des Skifahrens um. „Grasskifahren macht mir einfach Spaß“, erzählt er. Mit dem Stempel des Exoten hat er kein Problem. Und auch damit nicht, dass viele gar nicht wissen, dass es diese Sportart überhaupt gibt bzw. darüber witzeln, ob man es denn beim klassischen Alpinskifahren nicht geschafft habe.

All das prallt an Hannes ab. Stärke und überzeugt sein, von dem, was man tut, nennt man das wohl. Stärke braucht der 23-Jährige auch, wenn Anfang September in Kaprun die Weltmeisterschaft im Grasski über die Bühne geht. Rund 80 Athleten aus über zehn Ländern gehen an den Start, Angerer tritt in den Disziplinen Slalom, Riesentorlauf, Super-Ski sowie Kombi an.

Keine Abfahrt

Eine Abfahrt gibt es beim Grasskifahren nicht, „das wäre zu gefährlich“, sagt Hannes. Denn so ungewöhnlich das einem Fließband ähnliche System unter seinen Füßen aussieht, so schnell kann er damit werden. Bis zu 100 Stundenkilometer – und ein Sturz wäre fatal: „Mit einem Grasski kann man nicht abbremsen, da braucht man immer einen entsprechenden Auslauf, um langsamer werden zu können.“

„Mögen es gute Spiele werden“, sagt die Mama mit der Poliermaschine in der Hand. Ein Erfolg ist zu 50 Prozent vom Material abhängig, weiß sie. Papa Harald nickt. Er hat Sponsoren aufgetrieben, denn leben kann man vom Grasskifahren nicht. Für einen Sieg gibt es ein paar Euro, daher arbeitet der Sohn als Disponent in einem Autohaus. „Alles ist möglich“, sagt Hannes. Seit 2016 tritt er nicht mehr bei den Jugendlichen, sondern in der allgemeinen Herren-Klasse an. Da ist das Teilnehmerfeld größer, starke Leute sind dabei. „Am Renntag kommt die Rennsau raus“, sagt die Mama. Kurz ist sie in die Rolle des Mentalcoachs geschlüpft. (Irene Rapp)