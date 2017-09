Freundlich, zuvorkommend, aber nicht überschwänglich. Was für den Zeeländer gilt, den Bewohner der südwestlichsten Provinz der Niederlande, gilt an diesem August-Tag besonders für den Hausherrn des Familienhotels „De wijde Landen“ (die weiten Länder). Die Augen zusammengekniffen und sichtlich gespannt, wer denn der neue Besucher wäre und warum es diesen überhaupt hierher verschlage, ins beschauliche Dishoek an der unzähmbaren Nordsee. Das war nicht böse gemeint, aber einem Journalisten, der wegen der Frauenfußball-Europameisterschaft in die Niederlande reist, würde man vielleicht eher ein Stadthotel zuordnen. Breda, wo Österreichs Frauennationalteam sein letztlich verloren gegangenes Halbfinale bestritt, wäre aber keine Option. Die Stadt steht für einen Teil des historischen Hollands.

Den urbanen, aber nicht den maritimen. In Dishoek riecht es nach Salz und Meer, Möwen kreischen, jedenfalls in den Randbezirken des außerhalb der Saison ohnehin einwohnerarmen Orts. Und wer sich einmal in die unendlichen Weiten eines Nordseestrands verliebt hat, der nimmt auch die Eigenwilligkeit seiner Bevölkerung gerne in Kauf.

Hier auf der Halbinsel Walcheren, entnimmt man den Fragen und selbstgegebenen Antworten des Manns beim Check-in, fände sich jedenfalls allerhand Aufregendes. Nicht umsonst nennt sich der Abschnitt Zeeländische Riviera. Hier liegt das wie aus dem Ei gepellte Domburg, ein mondänes Örtchen mit zahlreichen Annehmlichkeiten. Oder Westkapelle mit seiner Willbrorduskirche: Ein wenig erinnert das Örtchen mit der langen Geschichte an eine Filmkulisse der Bavaria-Studios.

Aber nein, Dishoek muss es sein, versuche ich dem Herrn an der Portiersloge zu erklären. Erstens – das verrate ich ihm nicht – waren alle anderen Unterkünfte ausgebucht. Denn die Holländer, europaweit das reisewütigste Volk, buchen bevorzugt zuhause. Und im August ist für die Urlauber dieses Landes, die sich für Tiroler Beobachtungen karawanenweise mit Wohnwägen über den Brenner schleppen, die Hauptreisezeit. 2,2 Millionen der knapp 17 Millionen Holländer bevorzugen ihren eigenen Strand an der Nordsee, nicht die Adria. Dort wäre der Platz auf ein paar Quadratmeter Strandfläche beschränkt. Im Zeeland allein verteilt sich alles schön auf 650 km.

Und während man in Italien schwitzt, hat es an der Nordsee im Schnitt 20 Grad, abends sogar Pullover-Temperaturen. Der Wind bläst auch dauernd und wenn er das gerade nicht tut, holt er wohl eben Luft, um wenig später noch schärfer zu blasen.

Das Wetter – ein Mitgrund, warum Zeeländer als trockener Schlag unter den sonst so lebenslustigen Holländern gelten. Die Wurzeln dieser Charaktereigenschaft liegen weit in der Historie zurück, und sie liegen am Meer. „Benimm dich normal, dann bist du schon verrückt genug“, charakterisiert ein Internetportal die Leute auf den Halbinseln; zurückgeführt wird der Biorhythmus auf die Gezeiten. „Das Leben kommt und geht, wie es kommt. Zeeländer handeln bedächtig, und das färbt ab: Wenn man in Zeeland ist, kommt man selbst zur Ruhe.“

Dabei ist Ruhe genau das, was nicht für die Nordsee steht. Der Gezeitenwechsel beträgt bis zu vier Meter, der Wellengang im Meer wurde mit bis zu elf Metern Höhe gemessen. Und Wassertemperaturen von 15 Grad oder knapp darüber – Lufttemperaturen um 20 Grad – haben nichts mit mediterranem Befinden zu tun. Aber die Holländer lieben es trotzdem, das Meer, die Temperatur, den Wind. „Godverdomme“, hört man bisweilen, wenn man über den langen Strand joggt oder schlendert – „verdammt!“. Wenn wieder einmal ein Sonnenschirm oder ein Windschutz umgeweht wurde, kann das nicht so stehen gelassen werden, irgendwie gehört das hier dazu.

Die schützenden Holzpfähle

Was sie sich wohl dabei gedacht haben, die Holländer, als sie am Strand alle 100 Meter Holzpfähle ins Wasser rammten, die weit ins Meer hinausreichen? „Sonst würde uns der Strand davonschwimmen“, klärt mich ein Rettungsschwimmer auf, der zum Landschaftsbild gehört wie die Möwen. Zu gefährlich sei es hier, die Strömungen würden zur Vorsicht mahnen. Die Pfähle also: Wellenbrecher, Teil des Küstenschutzes. Und während der Blick über den Strand schweift, stechen einem Strandpavillons ins Auge, die sich wie Reihenhäuser aneinanderreihen und Ein-Zimmer-Romantik zum Schlafen bieten. Dazu die unter Naturschutz stehenden Dünen mit bis zu 50 Metern Höhe, an ihren Anhöhen immer wieder mit Leuchttürmen. Kaapduinen Hoog und Laag heißen die hier in Dishoek.

Gegen die Erderwärmung im Allgemeinen und das Meer im Besonderen setzen sich die Niederländer zur Wehr, ohne Schutzmaßnahmen wäre ein Drittel der Landesbevölkerung bereits heimatlos. „Deichen oder weichen“ heißt das Motto. Der Zeeländer mag kein Reden schwingender Erdenbürger sein, ein Kämpfer scheint er von Natur aus. An Sturmfluten kann man sich hier seit der Ankunft der Römer erinnern, im 12. Jahrhundert war bereits von einer Marcellusflut die Rede, im 15. von der Elisabethenflut. Damals wurde behelfsmäßig abgeschirmt, mit Erde oder Steinen, und eine Überflutung in Kauf genommen. Heute gibt es Dämme wie das Oosterscheldewehr in Zeeland, mit 62 Öffnungen von jeweils 40 Metern Breite eines der größten Bauprojekte der Erde und auch „das achte Weltwunder“ genannt. Der größte Teil des Wehrs liegt unter Wasser, 24 bis 30 Meter, nur zehn Meter kann man über Wasser sehen.

Zwischen den Jahren 1000 und 1953 soll es im Westen der Niederlande zu 111 schweren und weniger schweren Überschwemmungen gekommen sein, vor allem die letzte, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 1. Februar 1953, brannte sich ins Gedächtnis ein. Ein Sturm soll mit 11 bis 12 Beaufort gewütet haben, Windböen erreichten 135 Kilometer pro Stunde. Und in den frühen Morgenstunden begannen die Deiche zu brechen. Der Sturmwarnungsdienst des Königlichen Niederländischen Meteorologischen Instituts schrieb über „gefährliches Hochwasser“, das Telegramm erreichte viele Behörden nicht und die niederländische Rundfunkanstalt blieb für gewöhnlich nachts stumm.

Als die Flut kam

Die Folgen waren fatal: Häuser stürzten ein, Dörfer wurden überschwemmt und Weiler verschwanden gänzlich. Manche hatten Glück, retteten sich auf Anhöhen und beteten, der Wasserspiegel möge sinken. Am Sonntag wurde man sich der Katastrophe in ihrer Tragweite bewusst, doch schon am Nachmittag setzte die zweite Flut ein, eine noch höhere. Die Rettung kam spät: Insgesamt verloren 1835 Menschen ihr Leben, 72.000 Einwohner aus dem südwestlichen Katastrophengebiet mussten für längere Zeit evakuiert werden. Man wehrte sich mit Deltawerken im Flussdreieck, ein Gesetz („Deltawet“) zur Normierung wurde beschlossen. Das Waternoodmuseum in Ouwerkerk führt einen in die­se Zeit zurück, gibt eindrucksvoll Einblick und Ausblick.

Es gibt fraglos allerhand zu sehen und zu erleben hier an der Nordsee, es muss ja nicht immer Baden sein. Das ist auch nicht bei jedem Wetter zu empfehlen. Radfahren, reiten am Strand, surfen oder sich einfach hinsetzen, spazieren gehen, lesen, schweigen, eine Sandburg bauen. Die Seele baumelt, in ständiger Unruhe ist ohnehin die Nordsee. Und sollte das Heimweh schmerzhaft aufs Gemüt schlagen, empfiehlt sich ein Abstecher nach Terneuzen. Dort im Skidôme wedeln die Besucher und müssen selbst auf Après-Ski nicht verzichten.