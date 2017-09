Herr Graf, was ist der Sinn des Lebens?

Helmut Graf: Ob man das weiß oder nicht, ist völlig egal. Man spürt es. Sinn ist ein unbewusstes Bedürfnis im Leben, etwas Individuelles und ganz unabhängig vom Materiellen. Erst wenn der Sinn abhandengekommen ist, fragen wir: Was macht denn das für einen Sinn? Da kommt ein wunderschönes Wort von Frankl herein: „Oft sind es erst die Ruinen im Leben, die mir den Blick zum Himmel eröffnen.“ Wenn ich in den Ruinen stehe und von mir wegblicke, dann entdecke ich etwas. Das ist Sinnsuche.

Und wie findet man Sinn?

Graf: Viktor Frankl spricht vom Sinn des Lebens im Hier und Jetzt – nicht vom Sinn, den man im Glauben finden kann. Er sagt, dass man auf drei Wegen Sinn erfahren kann.

Der erste Weg ist die Arbeit. Wenn ich etwas mache, wofür ich mich ereifern kann, was mir Freude bereitet, dann blitzt Sinn auf. Der zweite Weg ist im zwischenmenschlichen Miteinander. Während der Flüchtlingskrise 2015 hat niemand den Leuten vorgeschrieben, dass sie helfen sollen. Sie haben selber gesehen: Wenn ich mich auf diese Menschen zubewege, dann erlebe ich Sinn. Wenn ich von mir wegblicken kann, dann kommt das positive Echo auf mich zurück. Das sind die zwei aktiven Wege.

Wie führt der dritte Weg zum Sinn?

Graf: Der ist passiv. Es gibt Situationen im Leben, die nicht mehr veränderbar sind. Frankl sagt, und da kommt seine Erfahrung im Konzentrationslager herein: Wenn ich lerne, das stehen zu lassen, wenn ich Leid erdulde, dann kann ich ihm noch etwas abgewinnen. Man muss es nicht gutheißen, aber man kann lernen, damit umzugehen.

Was würden Sie davon ausgehend bei Mobbing raten?

Graf: Frankl hat herausgearbeitet, dass der Mensch nicht nur von Lust und Macht getrieben ist, sondern dass er auch eine geistige Ebene hat.

Auf dieser Ebene kann man sich entscheiden: Obwohl ich mitansehen muss, wie meine Kollegen einen anderen fies behandeln, muss ich mich nicht auch so entscheiden.

Das ist der Sinnanruf der heutigen Zeit: Wir können uns gegen den Mainstream entscheiden. Leben heißt, Verantwortung zu übernehmen. Einem Mobbing-Opfer sage ich: Stoppen wir sofort diesen Psychoterror. Setzen Sie Grenzen. Man ist nicht nur Opfer seiner Situation, sondern kann jede Situation mitentscheiden. Sobald ich gestalten kann, bin ich auf dem Weg der Sinnfindung.

Als Mann, der am KZ nicht zerbrochen ist, war Frankl außergewöhnlich. Ist jedem Menschen diese Stärke zumutbar?

Graf: Jeder hat einen eigenen Rucksack zu tragen. Die Ressourcen hat auch jeder. Frankl ist der Vater der Resilienzforschung, auch wenn das Wort bei ihm nie vorkommt. Nehmen wir das Beispiel Burnout, eine Modediagnose. Nachgewiesen ist, dass all diese Patienten eine zutiefstliegende Sinnlosigkeit erleben. Wir haben, wenn wir Sinn in der Arbeit entdeckt haben, einen Stresspuffer. Sinn bewahrt mich vor dem Ausbrennen.

Durchlebt unsere Gesellschaft eine Sinnkrise?

Graf: Jede Zeit hat ihre Herausforderung. Frankl hat von der Pathologie des Zeitgeists, kollektiven Neurosen, gesprochen. Das ist das, was uns krank macht. Die erste Neurose ist, dass wir in einem Provisorium leben. In der Wirtschaft gelten Entscheidungen vom Vormittag am Nachmittag schon nicht mehr. Um flexibel zu sein, brauche ich aber eine stabile Psyche, einen Anker.

Die zweite ist der fatalistische Gedanke: Ich kann nichts mehr machen, ich bin nur ein kleines Rad. Dieses Ohnmachtsgefühl der Bevölkerung kann man im Sinne des Rechtspopulismus brutal nutzen. Die dritte ist das kollektivistische Denken. Beispiel Social Media: Man denkt sich, wenn ich da nicht drinnen bin, mit den anderen nicht mitheule, bin ich schon draußen. Damit gehe ich unter in der Masse. Die vierte ist der Fanatismus, den wir total im Populismus drin haben. Der Fanatische akzeptiert nicht die Meinung anderer. Viktor Frankl sagt: Je weniger Sinn ich erlebe, desto mehr bin ich diesem Zeitgeist ausgeliefert.

Wie äußert sich dieses Sinnlosigkeitsgefühl?

Graf: Ein Zeichen ist das Suchen des Heils im Materiellen. Das gibt mir aber noch lange keinen Sinn. Sobald der Sinn verloren gegangen ist, strebt der Mensch sofort in das Lust- und Machgefühl hinein und verliert umso mehr den Sinn im Leben. Wir zahlen den Preis für den neoliberalen Ansatz in der Wirtschaft. Nun müssen wir uns besinnen: Setzen wir Bildung, Gesundheit, Grundrechte der freien Wirtschaft aus? Will der Staat noch regulativ eingreifen? Ist es sinnvoll, wenn nur ein paar das Sagen haben? Viele übernehmen die Verantwortung nicht. Die Verantwortung einer Angela Merkel ist eine andere als die eines Wählers. Aber jeder hat Verantwortung. Wenn keiner wählen geht, dann haben die Radikalen das Sagen.

Was würde uns Frankl heute sagen?

Graf: Trotzdem Ja zum Leben sagen. Sich nicht aufgeben, ist eine seiner Hauptbotschaften. Die Welt ist nicht heil, aber sie ist heilbar.

Das Gespräch führte Theresa Mair