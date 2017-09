Von Philipp Schwartze

Mit einer ungeschickten Bewegung landet der Autor dieser Zeilen im Bachbett – mitsamt der Kamera am Handgelenk. Zugegeben, ganz unfreiwillig war das nicht: Denn zum Start der Canyoning-Tour in der Alpenrosenklamm in Sautens wird man 15 Meter abgeseilt und erlebt dann die erste Berührung mit dem kühlen Nass. Der Kamera macht das Wasser aber ebenso wenig aus wie den 17 in rote Neopren-Anzüge gehüllten Menschen mit blauen Helmen, die kurz darauf durch das Flussbett staksen. Alle tragen sie Kameras – auf dem Helm, am Handgelenk oder am Brustgurt. Die Area47 und GoPro haben zu einem fünftägigen Camp geladen, bei dem das Filmen bei Aktivitäten wie Motorcross, Wakeboarding, Klippenspringen oder eben Canyoning gelehrt wird.

Vom Extremsport zur Masse

„Wir sind keine Konkurrenz zum Smartphone. Aber bei Aktionen wie heute im Wasser, beim Klettern oder im Schnee will man oft nicht sein teures Handy zum Fotografieren und Filmen nutzen“, sagt Dominik Lyssek, Trainer von GoPro. Das kalifornische Unternehmen ist Erfinder der „Action-Kameras“. Gründer und Surfer Nick Woodmann nutzte Anfang der 2000er-Jahre als Erster die Kamera an einem Armband, um sich beim Surfen zu filmen. GoPro wurde zum Synonym für Action-Kameras, bekam zuletzt aber spürbar Konkurrenz – etwa durch Sony, Rollei, HTC, Garmin und Nikon. 541 Millionen US-Dollar setzte GoPro 2016 mit Kameras um, erhofft wurde mehr.

Nach anfänglichem vorwiegendem Einsatz in Extremsportarten sind die Geräte – es gibt drei Modelle in verschiedenen Preisklassen – inzwischen im Breitensport angekommen. „Damit werden vor allem besondere Momente festgehalten – etwa ein Heiratsantrag nach dem ,Flying Foxʻ“, erzählt Susanne Schilcher von der Area47. Besucher können sich dort die Kameras ausleihen und zeigen ihre Filme im Internet.

Doch damit die einmaligen Erlebnisse auch zur Geltung kommen, gilt es einiges zu beachten. „Eine Filmeinstellung sollte maximal 10 bis 15 Sekunden dauern, Perspektiven wechseln“, lautet Lysseks erste Anweisung für den Marsch durch die Schlucht. In 90 Schulungen pro Jahr bringt er anderen bei, worauf es beim Filmen und Fotografieren mit diesen Kameras ankommt.

Die kurzen Sequenzen sollen das Zusammenschneiden – was wahlweise eigenhändig oder automatisch per GoPro-App Quikstories erfolgt – erleichtern. Der Perspektivwechsel bringt Schwung, macht das Video dynamischer. Einzelne Fotos sorgen dazwischen für coole Standbilder.

In der Mitte der Klamm-Tour wird von der Kamera am Handgelenk, an die man sich beim Abseilen und Wandern erst gewöhnen muss, auf den „Chesty“, die Fixierung vor der Brust, gewechselt. In Ego-Perspektive sieht der Zuschauer dadurch später den Sprung ins Wasser oder, wenn die Kamera gedreht wird, dem Hobbysportler ins Gesicht.

„Emotionen sind wichtig. Ich habʼ einmal einen super Film gemacht, aber irgendwie fehlte etwas. Es war der Blick ins Gesicht, die Freude oder Angst, die man daran erkennt“, sagt Björn Friedrich von GoPro. Zwischendurch in die Kamera schauen, sie auf der Natur-Rutsche durch die Klamm auf das eigene Gesicht richten oder die johlenden Teilnehmer, die unter einen Wasserfall laufen, sich umdrehen und mit Wasser spritzen, ins Bild holen: Die Klamm liefert viele Motive.

„Die Sicherheit hat aber Priorität. Man muss nicht permanent filmen“, sagt Friedrich. Beim Ansehen des Videomaterials wird deutlich, warum: Zig Szenen von wandernden Neopren-Anzügen sind nicht spannend, die Mischung macht‘s.

Mit den Profi-Tipps entsteht aus zwei Stunden in der Klamm aber ein Kurzfilm, der für Social Media geeignet ist. Und Friedrich beruhigt: „Bei jeder Nutzung lernt man dazu.“ Es ist wie immer: Noch ist kein Meister ins Klamm-Wasser bzw. vom Himmel gefallen.