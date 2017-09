Von Irene Rapp

Schlagzeilen erzählen meist nur die halbe Geschichte. Schweizer Gletscher gab nach 75 Jahren zwei Leichen frei. In Tirol fand ein Bergführer in den Stubaier Alpen eine männliche Gletscherleiche. Der Marmolata-Gletscher in Norditalien ist wegen der Hitzewelle dieser Wochen stark geschmolzen und hat Gegenstände aus der Kriegszeit freigegeben.

Nüchterne Fakten, hinter denen sich Dramen verbergen, die es wert wären, genau erzählt zu werden. Und die vor allem ein gemeinsamer Nenner auszeichnet: Im Hitze-Sommer 2017 haben viele Gletscher lange Verborgenes freigegeben.

Im italienischen Alpenraum etwa wurde in den vergangenen Monaten eine rekordverdächtige Eisschmelze verzeichnet. Unübersehbar ist dieser Prozess an der Marmolata, der höchsten Dolomiten-Erhebung: In 100 Jahren reduzierte sich die dortige Gletscherfläche von 420 auf 214 Hektar, was die Glaziologen bekümmert und die Militaria-Sammler erfreut.

Kampf auf 3000 Meter Höhe

Quer durch das Marmolata-Gebiet verlief nämlich im Ersten Weltkrieg die Frontlinie. In über 3000 Metern Höhe fanden unter unvorstellbaren Bedingungen die Kämpfe zwischen den Soldaten von Österreich-Ungarn und Italien statt. Man war dem Feind und den Naturgewalten ausgeliefert, dazu kam der Hunger.

Denn die Versorgung der Soldaten ähnelte in Anbetracht des Gegners, der auf dem nächsten Berggipfel lauerte, ebenfalls einem Kampf um Leben und Tod. Aus dieser Not heraus wurde die Idee geboren, in das Eis des Marmolata-Gletschers auszuweichen: Oberleutnant Leo Handl, ein Ingenieur aus Innsbruck, beschloss, eine Stadt im Gletscher für die Nachschublinie samt Unterkünften, Küche und Kommandozentrale zu errichten – „es handelte sich um Sein oder Nichtsein für uns“, schrieb er später über sein bis dato einmaliges Vorhaben (nachzulesen im Buch „Die Alpenfront einst und jetzt“, Tyrolia-Verlag).

Heute erinnert ein 2015 in der Bergstation der Marmolata-Seilbahn Serauta eröffnetes Museum an diese leidvolle Geschichte: Zwischen 1915 und 1918 kamen an diesem Teil der Front nämlich 15.000 Soldaten ums Leben – durch Waffen, Lawinen oder Hunger.

2017 berichten lokale Medien, dass Bergsteiger, die sich auf die Suche nach Gegenständen aus dem Ersten Weltkrieg machten, auf der Marmolata verrostetes Geschirr, Bergschuhe, Gewehre und Granaten fanden. Ende August 2017 wurde vom italienischen Militär sogar ein Geschoss geborgen und entschärft. Geht der Gletscher noch weiter zurück, könnten noch mehr Kriegsrelikte gefunden werden.

Vor hundert Jahren, im Sommer 1916, starteten die Österreicher mit den Arbeiten an ihrer Eis-Kaserne. Es wurden Stollen in das Eis gesprengt, über die Gletscherspalten Brücken aus Holz gelegt. Das unterirdische Tunnelnetz war rund zehn Kilometer lang, mit Holzöfen beheizte Holzbaracken boten 300 Soldaten bis zu 40 Meter unter der Gletscheroberfläche notdürftigen Schutz. Sogar ein „Kaffee Zentral“ gab es hier sowie einen Dom, in welchem die Messe gelesen wurde.

„Todesberg“ und „Heldenkampf“

Mit Beginn der warmen Jahreszeit mit Schneeschmelze und Lawinen wurde der Aufenthalt in der Eis-Stadt aber doch noch gefährlich. Im Sommer 1916 starben in der Folge so viele Männer, dass diese nicht im Schnee vergraben werden durften, um das Trinkwasser nicht zu verunreinigen.

„Todesberg“ nannten die italienischen Soldaten die Marmolata wohl nicht zu Unrecht und zogen sich im November 1917 aus dieser grausamen und sinnlosen Gebirgsschlacht zurück. In einem Film der österreichischen Wochenschau von 1917 wurde hingegen von einem „Heldenkampf in Schnee und Eis“ gesprochen.

100 Jahre später gibt der schmelzende Marmolata-Gletscher die Zeugnisse von damals frei. Doch Meldungen von verrostetem Geschirr, Bergschuhen, Gewehren und Granaten erzählen meist nur die halbe Geschichte.